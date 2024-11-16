لبنان: ارتفاع ضحايا تجدد غارات الاحتلال الاسرائيلي الى 3452 قتيلا و 14664 جريحا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – 16 – 11 (كونا) -- اعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت ارتفاع ضحايا تجدد غارات طيران
الاحتلال الاسرائيلي الى 3452 قتيلا و 14664 جريحا.
وقال مركز عمليات الطوارئ في بيان ان تجدد غارات طيران الاحتلال على بلدات ومناطق متفرقة من لبنان اسفر عن مقتل سبعة اشخاص واصابة 65 شخصا آخرين ما يرفع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الى 3452 قتيلا و 14664 جريحا.
واضاف مركز عمليات الطوارئ ان طيران الاحتلال الاسرائيلي اغار على بلدة (الخريبة) التابعة لمحافظة بعلبك وأدت الى مقتل ستة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال واصابة 11 آخرين بجروح من بينهم خمسة أطفال نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم "اثنان منهم بحال خطرة".
وعلى صعيد متصل افادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان طيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي نفذ غارات متتالية مستهدفا بلدات (الخيام) و (وطى الخيام) و (بلاط) وعلى حي العين في بلدة (يحمر) في جنوب لبنان مع استمرار للقصف المدفعي العنيف مخلفا اضرارا مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)
ف ز
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