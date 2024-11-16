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لبنان: ارتفاع ضحايا تجدد غارات الاحتلال الاسرائيلي الى 3452 قتيلا و 14664 جريحا

11/16/2024 2:41:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 16 – 11 (كونا) -- اعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت ارتفاع ضحايا تجدد غارات طيران الاحتلال الاسرائيلي الى 3452 قتيلا و 14664 جريحا.
وقال مركز عمليات الطوارئ في بيان ان تجدد غارات طيران الاحتلال على بلدات ومناطق متفرقة من لبنان اسفر عن مقتل سبعة اشخاص واصابة 65 شخصا آخرين ما يرفع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الى 3452 قتيلا و 14664 جريحا.
واضاف مركز عمليات الطوارئ ان طيران الاحتلال الاسرائيلي اغار على بلدة (الخريبة) التابعة لمحافظة بعلبك وأدت الى مقتل ستة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال واصابة 11 آخرين بجروح من بينهم خمسة أطفال نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم "اثنان منهم بحال خطرة".
وعلى صعيد متصل افادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان طيران الحربي للاحتلال الاسرائيلي نفذ غارات متتالية مستهدفا بلدات (الخيام) و (وطى الخيام) و (بلاط) وعلى حي العين في بلدة (يحمر) في جنوب لبنان مع استمرار للقصف المدفعي العنيف مخلفا اضرارا مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)

ف ز




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