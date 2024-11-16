4 قتلى من داعش في العراق بضربة جوية قرب كركوك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
أربيل - 16 - 11 (كونا) -- أعلنت خلية الإعلام بقيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم السبت عن مقتل أربعة من عناصر تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) في غارة جوية جنوب محافظة كركوك الواقعة في شمال العراق.
وذكرت الخلية في بيان لها أنه بناء على معلومات ميدانية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق المكثف مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة على مدار يومين "تم رصد مفرزة إرهابية مكونة من 4 عناصر في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك تم قصف
المنطقة بغارة جوية مما أسفر عن مقتل جميع اعضاء المفرزة".
وكانت القوات العراقية قد نفذت عمليات عسكرية في المنطقة مما أسفر عن مقتل عدد كبير من مسلحي داعش بينهم ما يطلق عليه "والي العراق".
وكان العراق قد أعلن انتصاره على التنظيم في 2017 لكن لا يزال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية ويشنون هجمات متفرقة.
وبحسب تقديرات نشرت في تقرير لمجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي فإن التنظيم يضم ما بين خمسة إلى سبعة آلاف عنصر وداعم بين العراق وسوريا. (النهاية) ص ب ر / ه س ص
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