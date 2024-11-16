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4 قتلى من داعش في العراق بضربة جوية قرب كركوك

11/16/2024 2:41:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 16 - 11 (كونا) -- أعلنت خلية الإعلام بقيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم السبت عن مقتل أربعة من عناصر تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) في غارة جوية جنوب محافظة كركوك الواقعة في شمال العراق.
وذكرت الخلية في بيان لها أنه بناء على معلومات ميدانية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق المكثف مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة على مدار يومين "تم رصد مفرزة إرهابية مكونة من 4 عناصر في وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك تم قصف المنطقة بغارة جوية مما أسفر عن مقتل جميع اعضاء المفرزة".
وكانت القوات العراقية قد نفذت عمليات عسكرية في المنطقة مما أسفر عن مقتل عدد كبير من مسلحي داعش بينهم ما يطلق عليه "والي العراق".
وكان العراق قد أعلن انتصاره على التنظيم في 2017 لكن لا يزال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية ويشنون هجمات متفرقة.
وبحسب تقديرات نشرت في تقرير لمجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي فإن التنظيم يضم ما بين خمسة إلى سبعة آلاف عنصر وداعم بين العراق وسوريا. (النهاية) ص ب ر / ه س ص

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