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غرفة تجارة الأردن: لا صحة لتحديد سقف مالي للمشتريات الإلكترونية

11/16/2024 2:39:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكدت غرفة تجارة الأردن أن التجارة الإلكترونية باتت وسيلة مهمة فرضت نفسها على الاقتصاد العالمي، مؤكدة حرصها على حث القطاع التجاري على تطوير وسائل البيع والتسويق لمواكبة التطور السريع بالعمليات التجارية.


وأوضحت في بيان، اليوم السبت، أن ما يتم تداوله حول تحديد سقف مالي للمشتريات عبر الطرود البريدية غير دقيق، كون الغرفة لا تملك صلاحية إصدار قرارات بهذا الشأن.


وأشارت إلى أن المقصود بتحديد سقف لكل متعامل بصرف النظر عن المبلغ لا يعني منعه من الشراء، وهذا حق له أن يشتري من أي جهة وبالمبلغ الذي يريد.


وطالبت الغرفة بدراسة تحديد سقف للمشتريات المعفاة من ضريبة المبيعات والرسوم التي يدفعها التاجر العادي، بحيث يحصل المواطن والأسرة على هذه الإعفاءات عند الشراء بمبلغ محدد وبعد هذا المبلغ تستوفى رسوم إضافية، وليس المنع من الشراء بأكثر من هذا المبلغ.


وأشارت إلى إن المطلب الرئيس لها كان وما زال هو تحقيق المساواة بين الشركات الأجنبية وبين التجار الأردنيين من حيث نسبة ضريبة المبيعات والدخل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، لافتا إلى أن دول عديدة تلجأ إلى تحديد الإعفاء الممنوحة للطرود البريدية لحماية اقتصادها المحلي بجميع مكوناته.

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