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أردني بين أكثر 40 رياديا مؤثرين بمجتمعاتهم

11/16/2024 2:39:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان– يواصل رياديون أردنيون تحقيق إنجازات على المستويين العربي والعالمي، ومنهم الريادي الأردني. أحمد فريد آل سيف الذي حاز مؤخرا، على تكريم ضمن مبادرة تنفذ على مستوى عربي.
وتمكن الريادي آل سيف صاحب مشروع " الفريدو بوكس" من الحصول على مركز ضمن قائمة عربية بين 40 رياديا عربيا هم من الأكثر تاثيرا في المجتمع ضمن فئات النسخة الثالثة " مبادرة رواد الشباب العربي"، التي أعلنت نتائجها في أبو ظبي قبل أيام.
واحتفت هذه المبادرة في نسختها الثالثة بالشباب دون سن الـ35 عاماً، ممن حققوا إنجازات تعكس صورة مشرفة لشباب العالم العربي، وتركوا بصمة إيجابية في مجالاتهم وبما يسهم بجهود التنمية في المجتمعات العربية وإبراز قدوات شابة من الأجيال الصاعدة، وتوفير بيئة مُلهمة لأفكار إبداعية، والعمل معهم على احتضانها والارتقاء بها.
وقال آل سيف: هذا الإنجاز يسهم في تشجيع الرياديين على إحداث أثر إيجابي في حياة أعداد كبيرة من الناس، وأن تكون نجاحاتهم مصدر إلهام لإحياء الأمل في نفوس أقرانهم الشباب من ذوي الطموحات والأفكار المبتكرة.

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