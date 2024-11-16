أردني بين أكثر 40 رياديا مؤثرين بمجتمعاتهم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان– يواصل رياديون أردنيون تحقيق إنجازات على المستويين العربي والعالمي، ومنهم الريادي الأردني. أحمد فريد آل سيف الذي حاز مؤخرا، على تكريم ضمن مبادرة تنفذ على مستوى عربي.
وتمكن الريادي آل سيف صاحب مشروع " الفريدو بوكس" من الحصول على مركز ضمن قائمة عربية بين 40 رياديا عربيا هم من الأكثر تاثيرا في المجتمع ضمن فئات النسخة الثالثة " مبادرة رواد الشباب العربي"، التي أعلنت نتائجها في أبو ظبي قبل أيام.
واحتفت هذه المبادرة في نسختها الثالثة بالشباب دون سن الـ35 عاماً، ممن حققوا إنجازات تعكس صورة مشرفة لشباب العالم العربي، وتركوا بصمة إيجابية في مجالاتهم وبما يسهم بجهود التنمية في المجتمعات العربية وإبراز قدوات شابة من الأجيال الصاعدة، وتوفير بيئة مُلهمة لأفكار إبداعية، والعمل معهم على احتضانها والارتقاء بها.
وقال آل سيف: هذا الإنجاز يسهم في تشجيع الرياديين على إحداث أثر إيجابي في حياة أعداد كبيرة من الناس، وأن تكون نجاحاتهم مصدر إلهام لإحياء الأمل في نفوس أقرانهم الشباب من ذوي الطموحات والأفكار المبتكرة.
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