تطوير صادرات تكنولوجيا المعلومات يعزز تنافسية المملكة ويدعم النمو الرقمي

عمان -أكد معنيون وخبراء بقطاع المعلومات، أن تطوير صادرات تكنولوجيا المعلومات يعزز تنافسية الأردن خارجيا ويدعم النمو بمجال التحول الرقمي، وبما يتلاءم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن نظام إعفاء أرباح الصادرات من السلع والخدمات، يتضمن إعفاء عدد من الخدمات من ضريبة على أرباح صادراتها منها خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الحاسوب وخدمات التعهد الخارجي.

وأضافوا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يتطلب مواكبة دائمة للتطورات التقنية، حيث يجب على الشركات الاستثمار في تدريب الكوادر وتطوير حلول متقدمة تنافس على المستوى الدولي، كما أن تطوير صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات يتطلب استراتيجية شاملة تركز على عدة محاور رئيسية لضمان نجاح الشركات الأردنية في الأسواق العالمية.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، إن نظام إعفاء أرباح الصادرات من السلع والخدمات الجديد يعزز القدرة التنافسية لشركات تكنولوجيا المعلومات، ما يساعدها على تقديم منتجات وخدمات بأسعار تنافسية، كما أنه يساهم في تطوير القطاع الرقمي من خلال تعزيز فرص نمو شركات التكنولوجيا المحلية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في المجال.

وأوضح أن النظام يساهم أيضا في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية مشجعة، حيث يمكن للشركات العالمية النظر إلى الأردن كقاعدة لعملياتها التكنولوجية والتوسّع في المنطقة.

وأكد أننا بحاجة إلى استمرارية مثل هذه الأنظمة لضمان تحقيق دعم النمو الاقتصادي الوطني وتحفيز التوسع الخارجي للشركات، ما ينعكس إيجاباً على زيادة حجم الصادرات والإيرادات، كما سيكون لهذا النظام الأثر في تعزيز دور الأردن كوجهة للصادرات، لافتا الى أن النظام سيسهم كذلك في زيادة فرص العمل في القطاع الرقمي مع زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات التكنولوجية، وسيدعم نمو الصادرات الرقمية وسيشجع الشركات على زيادة صادراتها الرقمية، الأمر الذي سيساهم في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز مكانة الأردن اقتصاديا.

وبين أن الإعفاء يعد خطوة مهمة لتعزيز تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن التي تأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية وتنفيذاً لرؤية التحديث الاقتصادي ليكون الأردن مركزًا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال والمجالات الرقمية.

وأضاف أن عدد الوظائف في القطاع الرقمي ارتفع من حوالي 20 الف وظيفة في عام 2018 إلى ما يقارب 45 ألفا حاليا، كما أن عدد الشركات العاملة بالقطاع يبلغ 612، وحجم الاستثمار الكلي 258 مليون دينار، يتوزع على 176 مليون دينار استثمار محلي و82 مليون دينار استثمار أجنبي.











وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت أهدافًا طموحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي يجب تحقيقها بحلول عام 2033، حيث تشمل، زيادة إيرادات القطاع من 0.9 مليار دينار عام 2021 إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وزيادة التوظيف في القطاع من 24.7 ألف في 2021 إلى 101 ألف بحلول عام 2033، ورفع صادرات القطاع من 200 مليون دينار في 2021 لتصل إلى 4.5 مليار دينار بحلول عام 2033.

من جهته، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يتطلب مواكبة دائمة للتطورات التقنية، ويجب على الشركات الاستثمار في تدريب الكوادر وتطوير حلول متقدمة تنافس على المستوى الدولي. وأضاف انه من المهم أن تقدم الشركات حلولاً مبتكرة وبجودة عالية، حيث أن الأسواق العالمية تتطلب منتجات وخدمات تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء.

وأشار الى ان التعاون مع شركات في السوق الخارجي من شأنه أن يسهل الوصول إلى أسواق جديدة ويزيد من موثوقية الشركات المحلية وتعزيز سمعتها.

وشدد الرواجبة على ضرورة أن تستثمر الشركات في الترويج لمنتجاتها وخدماتها على مستوى عالمي من خلال المشاركة في المعارض الدولية والمنصات الإلكترونية لتوسيع قاعدة العملاء، مبينا ضرورة اعتماد الشركات لمعايير الجودة العالمية ما يسهم في تعزيز ثقة العملاء الدوليين، ويسهل عملية التصدير ويفتح الأبواب لعقود وشراكات مع جهات عالمية.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، أن تطوير صادرات القطاع يتطلب استراتيجية شاملة تركز على محاور رئيسية لضمان نجاح الشركات الأردنية في الأسواق العالمية.

وأوضح أنه يجب الاستثمار في تطوير المهارات التقنية المتقدمة للشباب والمهنيين في هذا القطاع، ما سيساعد الشركات الأردنية على تقديم الحلول والخدمات عالية التنافسية للأسواق الخارجية.

وشدد المهندس البيطار ،على أهمية تسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال الجهات المختصة، داعيا الى توفير منصات ترويجية عالمية تساعد على التعريف بالمنتجات والخدمات الأردنية. ولفت إلى ضرورة الترويج للعلامة التجارية الأردنية من خلال إبراز النجاحات التي حققتها الشركات المحلية وتسليط الضوء على الكفاءات الأردنية والشركات الناشئة، ما يعزز صورة الأردن كمركز إقليمي لصناعة تكنولوجيا المعلومات ويدعم ثقة الأسواق العالمية بالمنتجات والخدمات الأردنية.

وبين أهمية إقامة شراكات ومراكز بحثية مع الشركات الخارجية للمساهمة في نقل التكنولوجيا والمعرفة، لتعزيز تنافسية الشركات المحلية بشكل أكبر، داعيا الى وضع آليات تمويل مبتكرة تساهم في خلق منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات السوق العالمي.

من جانبه، دعا المستشار في قضايا حوكمة وتنظيم التحول الرقمي وقوانين المنافسة والتجارة الإلكترونية، الدكتور حمزة العكاليك، الى ضرورة زيادة الدعم الحكومي للقطاع، لتطوير وتوسيع وتنمية الصادرات في قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يعد محور تقدم لدول المنطقة.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد الرقمي تعمل على توفير تدريب عملي وتقديم دورات متخصصة تمنح الأفراد مهارات مميزة في مجالات التحول الرقمي مثل الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات، وتقييم المخاطر وغيرها من المهارات والتقنيات الحديثة.

وبين ان لدينا كوادر بشرية مؤهلة تعتمد عليها دول المنطقة، لكن من الضروري توفير تدريب أعمق وزيادة أعداد المتخصصين الذين يمكنهم تقديم هذه الخدمات، خاصة في مجالات مثل هندسة الحاسوب وهندسة الشبكات وأمن الشبكات.

وقال العكاليك إن الدراسة الأكاديمية في الجامعات لم تعد كافية، والسوق المحلي لا يستوعب جميع الخريجين، داعيا إلى برامج تدريب مكثفة تتماشى مع احتياجات السوق، حيث يتم تدريب الخريجين وتأهيلهم للانتقال إلى سوق العمل، ما يسهم في توفير عدد أكبر من الكفاءات المؤهلة في هذا المجال.

واشار الى أهمية التركيز على توفير التدريب للأفراد الذين يمكن أن يعملوا في هذا القطاع، بالإضافة الى السعي إلى بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم هذه الشركات، ما يعود بالفائدة على المجتمع ككل، سواء من خلال إيرادات للدولة أو أرباح للشركات، لتحقيق قيمة مضافة تصب في مصلحة الجميع، مؤكدا أن هذا القطاع يتميز بأن رأس المال المطلوب للاستثمار فيه ليس كبيرا، نظرا لاعتماده الكبير على العنصر البشري وعلى تميز الكفاءات، والعائد من هذا القطاع على الشركات والمجتمع مرتفع للغاية، وأن هناك فرصا كبيرة للتوسع فيه. وشدد الدكتور العكاليك على ضرورة تنمية مهارات الأفراد وتقديم الدعم للشركات، مؤكدا أن المملكة أمامها فرصة كبيرة لاستعادة ريادة القطاع بالمنطقة لتوفر الكفاءات البشرية

المؤهلة.- (بترا- غادة حماد)