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تصدير 1.2 % من إجمالي إنتاج الكهرباء في الأردن

11/16/2024 2:39:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- شكلت الطاقة الكهربائية المصدرة من الشبكة الأردنية إلى شبكات دول من الجوار زهاء 1.2 % من إجمالي الطاقة المباعة في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 1 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المصدرة بنسبة بلغت 26 % في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ حجم هذه الطاقة 224.6 جيجا واط ساعة، مقارنة مع 178.8 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن إجمالي الكمية المصدرة، بلغ حجم ما تم تزويد الشبكة العراقية به 69.7 جيجا واط، بينما لم يكن هناك كميات مصدرة للجانب العراقي العام الماضي، بعد سريان اتفاق تزويد الكهرباء بين البلدين في شباط (فبراير) العام الحالي، إذ وقع البلدان في أيلول (سبتمبر) الماضي، على التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية العراقية لتزويد منطقة الرطبة بالطاقة الكهربائية، بعد أن انتهت مدة التزويد بموجب التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية بتاريخ 27/9/2024، الذي تم توقيعه بتاريخ 11/12/2024.
كما صدرت الشركة 148.9 جيجاواط إلى شركة كهرباء القدس حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقارنة مع 173 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته نحو 14 %، وإلى المركز الحدودي العراقي طريبيل 6 جيجاواط ساعة مقابل 5.4 جيجاواط ساعة خلال فترة المقارنة نفسها، وبزيادة نسبتها 11.1 %.
يأتي ذلك، في وقت بلغ فيه إجمالي مبيعات الشركة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 18570.7 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 17673.1 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 5.1 %.
وإلى جانب ما تم تصديره، اشتملت هذه المبيعات أيضا على ما تم بيعه لشركات التوزيع الثلاث (الأردنية، التوزيع وإربد) في عشرة أشهر بمجموع 17994.2 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 17124.2 جيجاواط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 5.1 %.
واستحوذت شركة الكهرباء على الحصة الكبرى من هذه المبيعات بكمية طاقة بلغت 1108.6 جيجا واط ساعة، مقارنة مع 10500.2 جيجا واط ساعة خلال فترة المقارنة ذاتها من العام الماضي، ثم شركة توزيع الكهرباء بكمية طاقة بلغت 3460.8 جيجا واط ساعة، مقارنة 3374.1 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 2.6 %، وشركة كهرباء إربد ثالثا بكمية 3451.8 جيجا واط ساعة في عشرة أشهر، مقارنة مع 3249.9 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 6.2 %.
كما بلغ إجمالي المبيعات للمشتركين الكبار ومنهم القطاع الصناعي 351.9 جيجا واط ساعة، مقارنة مع 370.1 خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 4.9 %.
وبلغت الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي من مصادر الطاقة التقليدية 4443 ميغاواط مقارنة مع 4208 ميغاواط العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 5.6 %، منها 1617 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، مقارنة مع 1583 ميغاواط العام 2022، بزيادة نسبتها 2.1 %.
ويستحوذ القطاع المنزلي على النسبة الكبرى من استهلاك الطاقة الكهربائية في الأردن بما يناهز 46 % من مجمل استهلاك القطاعات العام الماضي، يليه القطاع الصناعي بنسبة 22 %، في وقت يقارب فيه عدد مشتركي التيار الكهربائي 2.5 مليون مشترك وفقا لآخر أرقام رسمية صادرة بهذا الشأن.
وبلغ معدل استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية العام الماضي 1.951 كيلوواط ساعة، مقابل 1.821 كيلوواط ساعة العام الذي سبقه و1.697 كيلوواط العام 2019.

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