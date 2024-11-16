تصدير 1.2 % من إجمالي إنتاج الكهرباء في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- شكلت الطاقة الكهربائية المصدرة من الشبكة الأردنية إلى شبكات دول من الجوار زهاء 1.2 % من إجمالي الطاقة المباعة في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 1 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المصدرة بنسبة بلغت 26 % في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، عن الفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ حجم هذه الطاقة 224.6 جيجا واط ساعة، مقارنة مع 178.8 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن إجمالي الكمية المصدرة، بلغ حجم ما تم تزويد الشبكة العراقية به 69.7 جيجا واط، بينما لم يكن هناك كميات مصدرة للجانب العراقي العام الماضي، بعد سريان اتفاق تزويد الكهرباء بين البلدين في شباط (فبراير) العام الحالي، إذ وقع البلدان في أيلول (سبتمبر) الماضي، على التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية العراقية لتزويد منطقة الرطبة بالطاقة الكهربائية، بعد أن انتهت مدة التزويد بموجب التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية بتاريخ 27/9/2024، الذي تم توقيعه بتاريخ 11/12/2024.
كما صدرت الشركة 148.9 جيجاواط إلى شركة كهرباء القدس حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقارنة مع 173 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته نحو 14 %، وإلى المركز الحدودي العراقي طريبيل 6 جيجاواط ساعة مقابل 5.4 جيجاواط ساعة خلال فترة المقارنة نفسها، وبزيادة نسبتها 11.1 %.
يأتي ذلك، في وقت بلغ فيه إجمالي مبيعات الشركة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 18570.7 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 17673.1 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 5.1 %.
وإلى جانب ما تم تصديره، اشتملت هذه المبيعات أيضا على ما تم بيعه لشركات التوزيع الثلاث (الأردنية، التوزيع وإربد) في عشرة أشهر بمجموع 17994.2 جيجاواط ساعة، مقارنة مع 17124.2 جيجاواط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 5.1 %.
واستحوذت شركة الكهرباء على الحصة الكبرى من هذه المبيعات بكمية طاقة بلغت 1108.6 جيجا واط ساعة، مقارنة مع 10500.2 جيجا واط ساعة خلال فترة المقارنة ذاتها من العام الماضي، ثم شركة توزيع الكهرباء بكمية طاقة بلغت 3460.8 جيجا واط ساعة، مقارنة 3374.1 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 2.6 %، وشركة كهرباء إربد ثالثا بكمية 3451.8 جيجا واط ساعة في عشرة أشهر، مقارنة مع 3249.9 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 6.2 %.
كما بلغ إجمالي المبيعات للمشتركين الكبار ومنهم القطاع الصناعي 351.9 جيجا واط ساعة، مقارنة مع 370.1 خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 4.9 %.
وبلغت الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي من مصادر الطاقة التقليدية 4443 ميغاواط مقارنة مع 4208 ميغاواط العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 5.6 %، منها 1617 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة، مقارنة مع 1583 ميغاواط العام 2022، بزيادة نسبتها 2.1 %.
ويستحوذ القطاع المنزلي على النسبة الكبرى من استهلاك الطاقة الكهربائية في الأردن بما يناهز 46 % من مجمل استهلاك القطاعات العام الماضي، يليه القطاع الصناعي بنسبة 22 %، في وقت يقارب فيه عدد مشتركي التيار الكهربائي 2.5 مليون مشترك وفقا لآخر أرقام رسمية صادرة بهذا الشأن.
وبلغ معدل استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية العام الماضي 1.951 كيلوواط ساعة، مقابل 1.821 كيلوواط ساعة العام الذي سبقه و1.697 كيلوواط العام 2019.
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