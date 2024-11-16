Saturday, 16 November 2024 11:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حوافز مالية وضريبية تنافسية ضرورة لتحويل المملكة لوجهة استثمارية

11/16/2024 2:39:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة






عمان- أكد خبراء اقتصاديون أن اللقاء الذي عقده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مع مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب وممثلي شركات كبرى يشير إلى أن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة يقعان في مقدمة أولويات الملك، إضافة إلى إدراكه أن الاستثمار هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المنشود وتوسيع الاقتصاد الأردني وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى هؤلاء الخبراء أن اللقاء يبعث برسالة ثقة للمستثمرين تؤكد قدرة الأردن على توفير بيئة استثمارية مواتية، ويؤكد أهمية الإصلاحات الإدارية والاقتصادية لتعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية، إضافة إلى أنه يبعث برسالة إلى الحكومة بوجوب تركيز كامل جهودها في هذا المجال وإدراج ملف الاستثمار على أجندة خططها وسياستها.
ولفت الخبراء في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن أهمية اللقاء تكمن في تعدد خلفيات المستثمرين القطاعية، من الخدمات اللوجستية، الطاقة، المياه، التعدين، الرعاية الصحية، الصناعة، والطيران، ما يشير إلى الأهمية الإستراتيجية العالية لهذه القطاعات في رؤية التحديث الاقتصادي، كما أنها قطاعات حيوية تدعم البنية التحتية وتوفر أساساً قوياً لتحفيز النمو الاقتصادي.
وبهدف تشجيع استقطاب الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته، طالب الخبراء بضرورة التفكير خارج الصندوق في جذب الاستثمارات الأجنبية مدعومة بما يتمع به الأردن من الأمن والاستقرار السياسي والمالي والنقدي، إضافة إلى إيلاء المؤشرات العالمية التي يعتمدها المستثمر الأجنبي عند اتخاذ قراره الاستثماري في المملكة.
ويضاف إلى ذلك ضرورة تقديم حوافز مالية وضريبية تنافسية، من خلال توفير حوافز مالية للمستثمرين، مثل تخفيضات ضريبية وتسهيلات مالية تساعدهم على تحقيق عائد استثماري أكبر، إلى جانب المضي في الإصلاح الإداري والتشريعي من خلال العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وتسهيل الوصول إلى التراخيص والموافقات اللازمة لبدء الأنشطة الاقتصادية، من خلال إنشاء نافذة موحدة للمستثمرين.
وكان قد شهد قصر الحسينية مؤخرا اجتماعا للملك عبدالله الثاني ابن الحسين مع مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب وممثلي شركات كبرى، ضم ممثلين عن شركات كيه بي دبليو للاستثمارات-السعودية، وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، وميريديام-فرنسا، وأمازون-الولايات المتحدة، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية، وايه بي مولر-الدنمارك، وشركة التخصيص القابضة الكويتية، وجين تشنغ جلوبال الدولية للسيراميك-الصين، ومجموعة المطار الدولي-فرنسا.
وأكد الملك خلال الاجتماع أن جذب الاستثمارات الخارجية أولوية للاقتصاد الأردني، وأن المملكة حريصة على تسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز مشروعاتهم. كما شدد على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط التحديث الإداري لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمارات.
ويشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، تسعى إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 18 مليار دولار بحلول عام 2033، وهو ما سيعزز النمو المستدام ويقود إلى تحقيق معدلات النمو التي تستهدفها الرؤية والمحددة بـ5.6 %.
وأكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي لـ"الغد"، أن اللقاء الذي عقده الملك يشير إلى أن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تقع في مقدمة أولويات الملك، حيث وجه في أكثر من لقاء مع الفعاليات الاقتصادية بأن تحقيق الأهداف الوطنية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي لا يمكن أن يتم دون بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، إيمانا من جلالته بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للنشاطات الاقتصادية ويؤدي دوره الحيوي في بناء سياسات وإستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي على مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ويرى حجازي أن أهمية هذا اللقاء هو ثقة جلالة الملك في القطاع الخاص كقاطرة للنهوض في الاستثمار وهي رسالة واضحة بأن نقل المعرفة والتكنولوجيا لها أثر ايجابي في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
واعتبر حجازي أن الاهتمام الملكي بملف الاستثمار، ينبع من إدراك ورؤية جلالته بأن الاستثمار هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المنشود وتوسيع الاقتصاد الأردني وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي والذي بدوره سيوفر فرص عمل للأردنيين، ويعمل على تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى القائمة في المملكة، وأن يتم التركيز في تلك المرحلة على المشاريع الكبرى وبشراكة دائمة مع القطاع الخاص من خلال تأسيس شركات مساهمة وطنية يدعى لها كافة الأردنيين.
وفيما يتعلق بآليات جذب الاستثمار، دعا حجازي إلى ضرورة التفكير خارج الصندوق في جذب الاستثمارات الأجنبية مدعومة بما يتمع به الأردن من الأمن والاستقرار السياسي والمالي والنقدي، مبيناً أن على الحكومة إيلاء المؤشرات العالمية التي يعتمدها المستثمر الأجنبي عند اتخاذ قراره الاستثماري في المملكة، الأهمية الكبرى، حيث تم تصنيف الأردن في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيج في المرتبة 93 عالمياً من أصل 183 دولة، ومعظم الملاحظات التي يتقدم بها المستثمر والتحديات التي يواجهها هي ضمن العوامل الرئيسة والفرعية التي تؤثر على تصنيف الأردن في هذا المؤشر المهم منها الإجراءات الحكومية والعبء الضريبي والمالية العامة والحوكمة، فالبرغم من اتخاذ الحكومة منذ توليها عددا من الإجراءات والقرارات إلا أنه ما زالت هناك حاجة لعدد من التعديلات على التشريعات والتي يجب أن تكون بحذر للحفاظ والموازنة على استقرار التشريعات.
كما دعا إلى ضرورة البحث عن المستثمر النوعي في القطاعات المستهدفة والتعامل معه مباشرة والوصول إليه يعد إحدى الآليات الناجحة في جذب الاستثمار والاستعداد الكامل لدراسات الجدوى وشفافية عالية في الإعلان عن الحوافز والمزايا التي سيحصل عليها.
من جانبه، اعتبر رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد محمود التل، أن لقاء الملك مع عدد من المستثمرين وممثلي الشركات الكبرى خطوة إستراتيجية تعكس التزام الأردن بجذب الاستثمارات الخارجية كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي، كما أن اللقاء يبعث برسالة ثقة للمستثمرين في قدرة الأردن على توفير بيئة استثمارية مواتية، ويؤكد أهمية الإصلاحات الإدارية والاقتصادية لتعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية.
ولفت التل إلى أن تأكيد الملك على الاستمرار في تنفيذ خطط التحديث الإداري وتطوير بيئة الأعمال يظهر التزاماً بتوفير الدعم المستدام للمشروعات الاستثمارية، مما يدعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد ويخلق فرص عمل جديدة.
وبقصد تسريع جذب الاستثمارات يرى التل أن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الحكومة إنجازها في أسرع وقت، ومنها الإصلاح الإداري والتشريعي من خلال العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وتسهيل الوصول إلى التراخيص والموافقات اللازمة لبدء الأنشطة الاقتصادية، من خلال إنشاء نافذة موحدة للمستثمرين.
بالإضافة إلى تحسين الشفافية وتوفير المعلومات من خلال إتاحة معلومات دقيقة حول الفرص الاستثمارية وأطر الحوافز، بما يسهل اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، إلى جانب تحسين البنية التحتية وذلك بالتركيز على تطوير البنية التحتية بما يشمل شبكات النقل، وتوفير الخدمات اللوجستية، والطاقة المستدامة والمياه، لضمان بيئة جاهزة لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، فضلا عن تقديم حوافز مالية وضريبية تنافسية، من خلال توفير حوافز مالية للمستثمرين، مثل تخفيضات ضريبية وتسهيلات مالية تساعدهم على تحقيق عائد استثماري أكبر.
ونوه التل إلى أن القطاعات التي مثلها المستثمرون تعتبر ذات أهمية إستراتيجية عالية في رؤية التحديث الاقتصادي للأردن. فهي تمثل قطاعات حيوية تدعم البنية التحتية وتوفر أساساً قوياً لتحفيز النمو الاقتصادي.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن استقطاب الاستثمارات هو القارب الذي يقود إلى شاطئ التنمية وخلق فرص العمل والارتقاء بالقطاعات الإنتاجية والصناعية التي تعد الرافعة الحقيقية للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن ذلك هو ما يفسر الاهتمام الملكي بالاستثمارات.
ولفت زوانة إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع الملك مع عدد من المستثمرين، يعد بمثابة رسالة إلى الحكومة بوجوب تركيز كامل جهودها في هذا المجال وإدراج ملف الاستثمار على أجندة خططها وسياستها.
وأوضح زوانة أن أهمية لقاء الملك مع عدد من المستثمرين تكمن في تعدد خلفيات المستثمرين القطاعية، حيث أتوا من قطاعات استثمارية واعدة ومختلفة في الأردن.
وأشار زوانة إلى أن قطاع التعدين هو الآخر من القطاعات ذات القيمة المضافة، ويتوفر على خصائص فريدة وجذابة لأي مستثمر، خاصة إذا ما تم التركيز على أهمية موجوداته في صناعة أشباه الموصلات، والتي تعتبر مدخلا أساسيا للصناعات الحديثة بكاملها، حيث يمكن استخراج هذه العناصر من الفوسفات والبوتاس، والبناء على توفر المركز البحثي النووي في إربد، ما يعني أن جني ثمار هذا القطاع تستوجب توفر استثمارات عملاقة وهو المأمول في المرحلة المقبلة.

MENAFN16112024000072011014ID1108893195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث