حوافز مالية وضريبية تنافسية ضرورة لتحويل المملكة لوجهة استثمارية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة
عمان- أكد خبراء اقتصاديون أن اللقاء الذي عقده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مع مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب وممثلي شركات كبرى يشير إلى أن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة يقعان في مقدمة أولويات الملك، إضافة إلى إدراكه أن الاستثمار هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المنشود وتوسيع الاقتصاد الأردني وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى هؤلاء الخبراء أن اللقاء يبعث برسالة ثقة للمستثمرين تؤكد قدرة الأردن على توفير بيئة استثمارية مواتية، ويؤكد أهمية الإصلاحات الإدارية والاقتصادية لتعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية، إضافة إلى أنه يبعث برسالة إلى الحكومة بوجوب تركيز كامل جهودها في هذا المجال وإدراج ملف الاستثمار على أجندة خططها وسياستها.
ولفت الخبراء في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن أهمية اللقاء تكمن في تعدد خلفيات المستثمرين القطاعية، من الخدمات اللوجستية، الطاقة، المياه، التعدين، الرعاية الصحية، الصناعة، والطيران، ما يشير إلى الأهمية الإستراتيجية العالية لهذه القطاعات في رؤية التحديث الاقتصادي، كما أنها قطاعات حيوية تدعم البنية التحتية وتوفر أساساً قوياً لتحفيز النمو الاقتصادي.
وبهدف تشجيع استقطاب الاستثمارات والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مؤشراته، طالب الخبراء بضرورة التفكير خارج الصندوق في جذب الاستثمارات الأجنبية مدعومة بما يتمع به الأردن من الأمن والاستقرار السياسي والمالي والنقدي، إضافة إلى إيلاء المؤشرات العالمية التي يعتمدها المستثمر الأجنبي عند اتخاذ قراره الاستثماري في المملكة.
ويضاف إلى ذلك ضرورة تقديم حوافز مالية وضريبية تنافسية، من خلال توفير حوافز مالية للمستثمرين، مثل تخفيضات ضريبية وتسهيلات مالية تساعدهم على تحقيق عائد استثماري أكبر، إلى جانب المضي في الإصلاح الإداري والتشريعي من خلال العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وتسهيل الوصول إلى التراخيص والموافقات اللازمة لبدء الأنشطة الاقتصادية، من خلال إنشاء نافذة موحدة للمستثمرين.
وكان قد شهد قصر الحسينية مؤخرا اجتماعا للملك عبدالله الثاني ابن الحسين مع مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب وممثلي شركات كبرى، ضم ممثلين عن شركات كيه بي دبليو للاستثمارات-السعودية، وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، وميريديام-فرنسا، وأمازون-الولايات المتحدة، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية، وايه بي مولر-الدنمارك، وشركة التخصيص القابضة الكويتية، وجين تشنغ جلوبال الدولية للسيراميك-الصين، ومجموعة المطار الدولي-فرنسا.
وأكد الملك خلال الاجتماع أن جذب الاستثمارات الخارجية أولوية للاقتصاد الأردني، وأن المملكة حريصة على تسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز مشروعاتهم. كما شدد على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط التحديث الإداري لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمارات.
ويشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، تسعى إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 18 مليار دولار بحلول عام 2033، وهو ما سيعزز النمو المستدام ويقود إلى تحقيق معدلات النمو التي تستهدفها الرؤية والمحددة بـ5.6 %.
وأكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي لـ"الغد"، أن اللقاء الذي عقده الملك يشير إلى أن النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة تقع في مقدمة أولويات الملك، حيث وجه في أكثر من لقاء مع الفعاليات الاقتصادية بأن تحقيق الأهداف الوطنية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي لا يمكن أن يتم دون بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، إيمانا من جلالته بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للنشاطات الاقتصادية ويؤدي دوره الحيوي في بناء سياسات وإستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي على مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ويرى حجازي أن أهمية هذا اللقاء هو ثقة جلالة الملك في القطاع الخاص كقاطرة للنهوض في الاستثمار وهي رسالة واضحة بأن نقل المعرفة والتكنولوجيا لها أثر ايجابي في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
واعتبر حجازي أن الاهتمام الملكي بملف الاستثمار، ينبع من إدراك ورؤية جلالته بأن الاستثمار هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المنشود وتوسيع الاقتصاد الأردني وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي والذي بدوره سيوفر فرص عمل للأردنيين، ويعمل على تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى القائمة في المملكة، وأن يتم التركيز في تلك المرحلة على المشاريع الكبرى وبشراكة دائمة مع القطاع الخاص من خلال تأسيس شركات مساهمة وطنية يدعى لها كافة الأردنيين.
وفيما يتعلق بآليات جذب الاستثمار، دعا حجازي إلى ضرورة التفكير خارج الصندوق في جذب الاستثمارات الأجنبية مدعومة بما يتمع به الأردن من الأمن والاستقرار السياسي والمالي والنقدي، مبيناً أن على الحكومة إيلاء المؤشرات العالمية التي يعتمدها المستثمر الأجنبي عند اتخاذ قراره الاستثماري في المملكة، الأهمية الكبرى، حيث تم تصنيف الأردن في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيج في المرتبة 93 عالمياً من أصل 183 دولة، ومعظم الملاحظات التي يتقدم بها المستثمر والتحديات التي يواجهها هي ضمن العوامل الرئيسة والفرعية التي تؤثر على تصنيف الأردن في هذا المؤشر المهم منها الإجراءات الحكومية والعبء الضريبي والمالية العامة والحوكمة، فالبرغم من اتخاذ الحكومة منذ توليها عددا من الإجراءات والقرارات إلا أنه ما زالت هناك حاجة لعدد من التعديلات على التشريعات والتي يجب أن تكون بحذر للحفاظ والموازنة على استقرار التشريعات.
كما دعا إلى ضرورة البحث عن المستثمر النوعي في القطاعات المستهدفة والتعامل معه مباشرة والوصول إليه يعد إحدى الآليات الناجحة في جذب الاستثمار والاستعداد الكامل لدراسات الجدوى وشفافية عالية في الإعلان عن الحوافز والمزايا التي سيحصل عليها.
من جانبه، اعتبر رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد محمود التل، أن لقاء الملك مع عدد من المستثمرين وممثلي الشركات الكبرى خطوة إستراتيجية تعكس التزام الأردن بجذب الاستثمارات الخارجية كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي، كما أن اللقاء يبعث برسالة ثقة للمستثمرين في قدرة الأردن على توفير بيئة استثمارية مواتية، ويؤكد أهمية الإصلاحات الإدارية والاقتصادية لتعزيز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية.
ولفت التل إلى أن تأكيد الملك على الاستمرار في تنفيذ خطط التحديث الإداري وتطوير بيئة الأعمال يظهر التزاماً بتوفير الدعم المستدام للمشروعات الاستثمارية، مما يدعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد ويخلق فرص عمل جديدة.
وبقصد تسريع جذب الاستثمارات يرى التل أن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الحكومة إنجازها في أسرع وقت، ومنها الإصلاح الإداري والتشريعي من خلال العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وتسهيل الوصول إلى التراخيص والموافقات اللازمة لبدء الأنشطة الاقتصادية، من خلال إنشاء نافذة موحدة للمستثمرين.
بالإضافة إلى تحسين الشفافية وتوفير المعلومات من خلال إتاحة معلومات دقيقة حول الفرص الاستثمارية وأطر الحوافز، بما يسهل اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، إلى جانب تحسين البنية التحتية وذلك بالتركيز على تطوير البنية التحتية بما يشمل شبكات النقل، وتوفير الخدمات اللوجستية، والطاقة المستدامة والمياه، لضمان بيئة جاهزة لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، فضلا عن تقديم حوافز مالية وضريبية تنافسية، من خلال توفير حوافز مالية للمستثمرين، مثل تخفيضات ضريبية وتسهيلات مالية تساعدهم على تحقيق عائد استثماري أكبر.
ونوه التل إلى أن القطاعات التي مثلها المستثمرون تعتبر ذات أهمية إستراتيجية عالية في رؤية التحديث الاقتصادي للأردن. فهي تمثل قطاعات حيوية تدعم البنية التحتية وتوفر أساساً قوياً لتحفيز النمو الاقتصادي.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن استقطاب الاستثمارات هو القارب الذي يقود إلى شاطئ التنمية وخلق فرص العمل والارتقاء بالقطاعات الإنتاجية والصناعية التي تعد الرافعة الحقيقية للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن ذلك هو ما يفسر الاهتمام الملكي بالاستثمارات.
ولفت زوانة إلى أن اللقاء الأخير الذي جمع الملك مع عدد من المستثمرين، يعد بمثابة رسالة إلى الحكومة بوجوب تركيز كامل جهودها في هذا المجال وإدراج ملف الاستثمار على أجندة خططها وسياستها.
وأوضح زوانة أن أهمية لقاء الملك مع عدد من المستثمرين تكمن في تعدد خلفيات المستثمرين القطاعية، حيث أتوا من قطاعات استثمارية واعدة ومختلفة في الأردن.
وأشار زوانة إلى أن قطاع التعدين هو الآخر من القطاعات ذات القيمة المضافة، ويتوفر على خصائص فريدة وجذابة لأي مستثمر، خاصة إذا ما تم التركيز على أهمية موجوداته في صناعة أشباه الموصلات، والتي تعتبر مدخلا أساسيا للصناعات الحديثة بكاملها، حيث يمكن استخراج هذه العناصر من الفوسفات والبوتاس، والبناء على توفر المركز البحثي النووي في إربد، ما يعني أن جني ثمار هذا القطاع تستوجب توفر استثمارات عملاقة وهو المأمول في المرحلة المقبلة.
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