رونالدو يصدم محبيه بموعد اعتزاله (فيديو)

وجّه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، صدمة إلى محبيه بعد ساعات من تألقه بشكل كبير مع بلاده في مواجهة بولندا الأمم الأوروبية، فقد تحدث عن قرب اعتزاله عالم كرة القدم.



وقدم رونالدو مذهلة في فوز البرتغال على بولندا بنتيجة "5-1"، أمس الجمعة، إذ سجل هدفين رائعين أحدهما من مقصية مذهلة أعادت للأذهان هدفه الشهير بقميص في شباك يوفنتوس قبل سنوات.



وقال رونالدو، في تصريحات إعلامية عقب مباراة الأمس، إن الدافع هو الذي سيحدد ما إذا كان سيعتزل أم لا، ووضع إطارًا زمنيًا مرنًا قد يمتد لعامين.

أسطورة البرتغال، الذي سيبلغ قريبًا الأربعين من عمره، يمارس الآن مسيرته الكروية في السعودية مع نادي النصر، الذي انضم إليه بعد انتهاء فترته مع مانشستر يونايتد، وقد تألق "الدون" مع تقدم مسيرته، وسجل عددًا من الأهداف بعد بلوغه سن الثلاثين أكثر مما سجل قبلها.



وفي نهاية المطاف، سيضطر الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات إلى تعليق حذائه، لكنه كثيرًا ما نفى هذه الفكرة، مؤكدًا أنه لا يزال يستمتع باللعب مع وجود عدة أهداف يسعى لتحقيقها.

وعن الاعتزال، أوضح رونالدو: "التخطيط للاعتزال إذا كان يجب أن يحدث فقد يكون خلال عام أو عامين، لا أعلم، سأبلغ الأربعين قريبًا، أريد حقًا أن أستمتع، وطالما شعرت بالدافع سأستمر. في اليوم الذي لا أشعر فيه بالدافع سأعتزل".



وعن هدفه الرائع الذي سجله أمس في شباك بولندا، وهل سيعتبره الأفضل في مسيرته، أشار: "لقد سجلت بعض الأهداف الرائعة الأخرى، لذلك من الصعب أن أقول ذلك، لم تتح لي الفرصة لرؤية الهدف بعد، لقد كان هدفًا جميلاً".

وأردف: "أنا لا أعرف ما إذا كان أجمل أهدافي على الإطلاق، بصراحة يجب أن أراجعه، وأرى مدى الصعوبة أيضًا".



وضمنت البرتغال الصعود إلى ربع نهائي دوري الأمم بجدارة بعد هذا الانتصار الكبير، إذ تملك 13 نقطة من 5 مباريات بعد 4 انتصارات وتعادل واحد، وبفارق 6 نقاط عن أقرب المنافسين قبل آخر جولة.



ووصل رونالدو إلى 36 هدفاً بدءا من عمر 35 عاماً، بينما نجح لاعب أسطورة مثل دييغو مارادونا في تسجيل 34 هدفاً دوليا خلال مسيرته.