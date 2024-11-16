رونالدو يصدم محبيه بموعد اعتزاله (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجّه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، صدمة إلى محبيه بعد ساعات من تألقه بشكل كبير مع منتخب بلاده في مواجهة بولندا بدوري الأمم الأوروبية، فقد تحدث عن قرب اعتزاله عالم كرة القدم.
وقدم رونالدو مباراة مذهلة في فوز البرتغال على بولندا بنتيجة "5-1"، أمس الجمعة، إذ سجل هدفين رائعين أحدهما من مقصية مذهلة أعادت للأذهان هدفه الشهير بقميص ريال مدريد في شباك يوفنتوس قبل سنوات.
وقال رونالدو، في تصريحات إعلامية عقب مباراة الأمس، إن الدافع هو الذي سيحدد ما إذا كان سيعتزل أم لا، ووضع إطارًا زمنيًا مرنًا قد يمتد لعامين.
أسطورة البرتغال، الذي سيبلغ قريبًا الأربعين من عمره، يمارس الآن مسيرته الكروية في السعودية مع نادي النصر، الذي انضم إليه بعد انتهاء فترته مع مانشستر يونايتد، وقد تألق "الدون" مع تقدم مسيرته، وسجل عددًا من الأهداف بعد بلوغه سن الثلاثين أكثر مما سجل قبلها.
وفي نهاية المطاف، سيضطر الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات إلى تعليق حذائه، لكنه كثيرًا ما نفى هذه الفكرة، مؤكدًا أنه لا يزال يستمتع باللعب مع وجود عدة أهداف يسعى لتحقيقها.
وعن الاعتزال، أوضح رونالدو: "التخطيط للاعتزال إذا كان يجب أن يحدث فقد يكون خلال عام أو عامين، لا أعلم، سأبلغ الأربعين قريبًا، أريد حقًا أن أستمتع، وطالما شعرت بالدافع سأستمر. في اليوم الذي لا أشعر فيه بالدافع سأعتزل".
وعن هدفه الرائع الذي سجله أمس في شباك بولندا، وهل سيعتبره الأفضل في مسيرته، أشار: "لقد سجلت بعض الأهداف الرائعة الأخرى، لذلك من الصعب أن أقول ذلك، لم تتح لي الفرصة لرؤية الهدف بعد، لقد كان هدفًا جميلاً".
وأردف: "أنا لا أعرف ما إذا كان أجمل أهدافي على الإطلاق، بصراحة يجب أن أراجعه، وأرى مدى الصعوبة أيضًا".
وضمنت البرتغال الصعود إلى ربع نهائي دوري الأمم بجدارة بعد هذا الانتصار الكبير، إذ تملك 13 نقطة من 5 مباريات بعد 4 انتصارات وتعادل واحد، وبفارق 6 نقاط عن أقرب المنافسين قبل آخر جولة.
ووصل رونالدو إلى 36 هدفاً بدءا من عمر 35 عاماً، بينما نجح لاعب أسطورة مثل دييغو مارادونا في تسجيل 34 هدفاً دوليا خلال مسيرته.
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