رونالدو يسجل من مقصية خرافية بلقاء البرتغال وبولندا (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أشعل كريستيانو رونالدو المدرجات خلال لقاء فوز البرتغال على بولندا بعد تسجيله مقصية بذات الروعة اختتم فيها أهداف منتخبه باللقاء الذي انتهى بفوز أصحاب الأرض بخمسة أهداف لهدف.
وسجل رونالدو هدفين أولهما من ركلة جزاء، أما الثاني فكان بلقطة فنية ذكرت الجمهور بالعديد من الأهداف الرهيبة التي سجلها الدون بمسيريته منها هدفه الشهير قبل حوالي 6 سنوات بمرمى جوفنتوس حين كان لاعباً في ريال مدريد.
وبقي التعادل السلبي مسيطراً على اللقاء إلى أن افتتح لياو التسجيل "د59" ليبدأ بعدها الإعصار البرتغالي ويسجل المنتخب 5 أهداف خلال حوالي 28 دقيقة قبل أن يقلص البولنديون النتيجة قبل دقيقتين من النهاية عن طريق مارشوك.
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