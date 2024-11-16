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رونالدو يسجل من مقصية خرافية بلقاء البرتغال وبولندا (فيديو)

11/16/2024 2:38:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أشعل كريستيانو رونالدو المدرجات خلال لقاء فوز البرتغال على بولندا بعد تسجيله مقصية بذات الروعة اختتم فيها أهداف منتخبه باللقاء الذي انتهى بفوز أصحاب الأرض بخمسة أهداف لهدف.

وسجل رونالدو هدفين أولهما من ركلة جزاء، أما الثاني فكان بلقطة فنية ذكرت الجمهور بالعديد من الأهداف الرهيبة التي سجلها الدون بمسيريته منها هدفه الشهير قبل حوالي 6 سنوات بمرمى جوفنتوس حين كان لاعباً في ريال مدريد.

وبقي التعادل السلبي مسيطراً على اللقاء إلى أن افتتح لياو التسجيل "د59" ليبدأ بعدها الإعصار البرتغالي ويسجل المنتخب 5 أهداف خلال حوالي 28 دقيقة قبل أن يقلص البولنديون النتيجة قبل دقيقتين من النهاية عن طريق مارشوك.

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