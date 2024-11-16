الواعد غياضة يتجهز لتحقيق الإنجاز في بطولة المانيا الدولية للسباحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
يتحضر الواعد ميلاد أسامة غياضة-ابن 8 سنوات-، للمشاركة في بطولة المانيا الدولية "كارلسروه"، والتي تقام خلال الفترة 5-8 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، باحثا عن تحقيق انجاز جديد بعد خطف ذهبية 100 م فراشة، والفضية في سباق 100م "برست" ، في بطولة كأس الإمارات الدولية للسباحة، التي اقيمت خلال شهر آيار (آيار) الماضي من العام الحالي.
ويقول الواعد ميلاد غياضة : " لدي شغف كبير نحو السباحة التي تعلمتها صغيرا، وتعلقت بها وسط اهتمام ورعاية عائلتي، التي توفر كافة اشكال الدعم المعنوي، ونزيد من تحصيلي العلمي الذي اتميز فيه، لتشكل الرياضة عموما والسباحة خاصة نهجا في حياتي اليومية، وأبحث عن تحقيق الإنجازات باسم الوطن حيثما أشارك عربيا وقاريا ودوليا، ورغم صغر سني إلا أنني توجت بما يقارب 10 ميداليات ذهبية في بطولات المملكة خلال الفترة 2022 و2023 في فئات "الفراشة" و"البرست".
وحول استعداداته للمشاركة في بطولة ألمانيا الدولية، اجاب الواعد ميلاد : " أكثف تدريباتي حاليا تحت قيادة المدرب أحمد مراد، بمعدل وجبتين تدريبيتين صباحا ومساء، وذلك لتواجد مدربي الذي يرعى موهبتي منذ سنين ربيع إبراهيم، المقيم بالأصل في المانيا، والذي سيخوض ايضا غمار المنافسة في هذه البطولة ضمن فئته العمرية".
وزاد : " أتطلع بحماس إلى هذه البطولة، وأطمح بتسجيل انجاز جديد للرياضة الأردنية، واتطلع من خلالها إلى زيادة الجهوزية التنافسية، لانني سأشارك بعد اسبوع من انتهاء مشاركتي في بطولة ألمانيا الدولية،، في منافسات بطولة هولندا الدولية، واتطلع إلى منصات التتويج وتحقيق أرقام وإنجازات أردنية جديدة في البطولتين".
MENAFN16112024000072011014ID1108893192
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.