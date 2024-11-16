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الواعد غياضة يتجهز لتحقيق الإنجاز في بطولة المانيا الدولية للسباحة

11/16/2024 2:38:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






يتحضر الواعد ميلاد أسامة غياضة-ابن 8 سنوات-، للمشاركة في بطولة المانيا الدولية "كارلسروه"، والتي تقام خلال الفترة 5-8 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، باحثا عن تحقيق انجاز جديد بعد خطف ذهبية 100 م فراشة، والفضية في سباق 100م "برست" ، في بطولة كأس الإمارات الدولية للسباحة، التي اقيمت خلال شهر آيار (آيار) الماضي من العام الحالي.
ويقول الواعد ميلاد غياضة : " لدي شغف كبير نحو السباحة التي تعلمتها صغيرا، وتعلقت بها وسط اهتمام ورعاية عائلتي، التي توفر كافة اشكال الدعم المعنوي، ونزيد من تحصيلي العلمي الذي اتميز فيه، لتشكل الرياضة عموما والسباحة خاصة نهجا في حياتي اليومية، وأبحث عن تحقيق الإنجازات باسم الوطن حيثما أشارك عربيا وقاريا ودوليا، ورغم صغر سني إلا أنني توجت بما يقارب 10 ميداليات ذهبية في بطولات المملكة خلال الفترة 2022 و2023 في فئات "الفراشة" و"البرست".
وحول استعداداته للمشاركة في بطولة ألمانيا الدولية، اجاب الواعد ميلاد : " أكثف تدريباتي حاليا تحت قيادة المدرب أحمد مراد، بمعدل وجبتين تدريبيتين صباحا ومساء، وذلك لتواجد مدربي الذي يرعى موهبتي منذ سنين ربيع إبراهيم، المقيم بالأصل في المانيا، والذي سيخوض ايضا غمار المنافسة في هذه البطولة ضمن فئته العمرية".
وزاد : " أتطلع بحماس إلى هذه البطولة، وأطمح بتسجيل انجاز جديد للرياضة الأردنية، واتطلع من خلالها إلى زيادة الجهوزية التنافسية، لانني سأشارك بعد اسبوع من انتهاء مشاركتي في بطولة ألمانيا الدولية،، في منافسات بطولة هولندا الدولية، واتطلع إلى منصات التتويج وتحقيق أرقام وإنجازات أردنية جديدة في البطولتين".

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