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بتهمة القتل الخطأ.. حبس نجم الزمالك سنة مع إيقاف التنفيذ

11/16/2024 2:38:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قضت محكمة جنايات مطروح يوم السبت بحبس أحمد فتوح، لاعب الزمالك لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، لمدة 3 سنوات بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير مواد مخدرة، بالإضافة لتغريمه 20 ألف جنيه وإلغاء رخصة قيادته.

وكانت المحكمة قد وجهت للاعب، اتهاما بإحراز بعض المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في دهس شخص أثناء قيادة اللاعب سيارته بسرعة عالية، وهو تحت تأثير المخدر، متجاوزاً السرعة القصوى المحددة، بأحد الطرق الرئيسية في مدينة العلمين بالساحل الشمالي.

وغاب فتوح لمدة طويلة عن صفوف الزمالك بعد الحادث، قبل أن يتم إخلاء سبيله في أكتوبر الماضي بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مصري ليعود إلى تدريبات فريقه.
وعاد اللاعب للمشاركة مع الزمالك في المباراتين الماضيتين بالدوري المصري الممتاز.

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