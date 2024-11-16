بتهمة القتل الخطأ.. حبس نجم الزمالك سنة مع إيقاف التنفيذ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قضت محكمة جنايات مطروح يوم السبت بحبس أحمد فتوح، لاعب الزمالك لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، لمدة 3 سنوات بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير مواد مخدرة، بالإضافة لتغريمه 20 ألف جنيه وإلغاء رخصة قيادته.
وكانت المحكمة قد وجهت للاعب، اتهاما بإحراز بعض المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في دهس شخص أثناء قيادة اللاعب سيارته بسرعة عالية، وهو تحت تأثير المخدر، متجاوزاً السرعة القصوى المحددة، بأحد الطرق الرئيسية في مدينة العلمين بالساحل الشمالي.
وغاب فتوح لمدة طويلة عن صفوف الزمالك بعد الحادث، قبل أن يتم إخلاء سبيله في أكتوبر الماضي بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مصري ليعود إلى تدريبات فريقه.
وعاد اللاعب للمشاركة مع الزمالك في المباراتين الماضيتين بالدوري المصري الممتاز.
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