الوحدات إلى نهائي بطولة الدرع بعد فوزه على الصريح برباعية

تأهل فريق الوحدات إلى نهائي درع اتحاد الكرة، بعد فوزه على نادي الصريح بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت مساء اليوم على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الدور نصف النهائي من المسابقة بنسختها السابعة والثلاثين.

وسيلتقي الوحدات بالسلط في نهائي البطولة يوم الأربعاء خلال الأسبوع الجاري، بعد تأهل الأخير على حساب الحسين إربد يوم أمس الجمعة.