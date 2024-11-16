الوحدات إلى نهائي بطولة الدرع بعد فوزه على الصريح برباعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تأهل فريق الوحدات إلى نهائي درع اتحاد الكرة، بعد فوزه على نادي الصريح بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت مساء اليوم على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الدور نصف النهائي من المسابقة بنسختها السابعة والثلاثين.
وسيلتقي الوحدات بالسلط في نهائي البطولة يوم الأربعاء خلال الأسبوع الجاري، بعد تأهل الأخير على حساب الحسين إربد يوم أمس الجمعة.
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