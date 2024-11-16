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الفيصلي يتعاقد مع مدرب اللياقة البرازيلي رودريجو

11/16/2024 2:38:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان - الغد - أعلن النادي الفيصلي اليوم، تعاقده مع مدرب اللياقة البدنية البرازيلي رودريجو بيليجرينو.
ووفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للنادي الفيصلي على منصة "فيسبوك"، سينضم بيليجرينو للجهاز الفاني لفريق الكرة الذي يقوده جمال أبو عابد.
وفي سياق آخر، حقق فريق الفيصلي فوزا وديا على فريق الحراس الملكي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم، في إطار تحضيرات الفريق لمنافسات دوري المحترفين، وسجل للفيصلي محترفه السنغالي سيمون ديدي وصهيب أبو هشهش.

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