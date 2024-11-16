كاسادو سعيد بعد خوضه مباراته الدولية الأولى مع إسبانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أكد لاعب
وسط برشلونة مارك كاسادو أمس أنه "سعيد جدا" بمشاركته الأولى مع المنتخب الإسباني، مشيرا إلى أن أهم شيء هو "استغلال الفرص والاستمتاع بكل ما يحدث".
ودخل كاسادو (21 عاما) في الدقيقة 70 من مواجهة الدنمارك في دوري الأمم، بديلا للمصاب مارتن زوبيميندي، ليصبح اللاعب التاسع عشر الذي يخوض مباراته الأولى مع المنتخب في حقبة المدرب لويس دي لا فوينتي.
وقال اللاعب في تصريحات نشرها الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "تظهر الفرص وعلى المرء أن يعرف كيف يستغلها ويستمتع باللحظات التي يمر بها.. أنا سعيد جدا، ففي تلك اللحظات تتذكر كل من رافقك خلال الطريق من عائلة وأصدقاء وأشخاص حولك دعموك في لحظاتك الصعبة.. الآن هي ساعة الاستمتاع معهم".
وأضاف اللاعب إن مشاركته الأولى مع المنتخب "تمثل سعادة كبيرة.. كل الطريق المقطوع كان يستحق العناء".
من ناحيته، بدا دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا راضيا تماما عن مستوى فريقه بعد الفوز على الدنمارك 2-1، ليضمن صدارة مجموعته في دوري الأمم الأوروبية، مؤكدا أن الفوز جاء رغم الغيابات في صفوف "لاروخا" عن مواجهة مهمة وصعبة.
وقال دي لا فوينتي "فزنا في ملعب صعب للغاية على حساب منافس فرض رقابة لصيقة علينا في كل مكان. كانت مواجهة صعبة، وفزنا بشق الأنفس"، خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء، مضيفا أن "الفريق لا يفرط في الانتصار وقدم أداء جيدا جدا" في بعض الفترات، مع الحصول على فرصة لالتقاط الأنفاس وشن الهجمات المرتدة.
وتابع "هذا خبر سعيد، نحن مسرورون، لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين. هناك حتى أربعة لاعبين مميزين في كل مركز، وهذا ما يخلق شعورا بالرضاء والفرحة. يكون الفريق على قدر المسئولية في المواقف الصعبة"، معتبرا أن لاعبيه نجحوا في الصمود أمام ضغط الدنمارك في ملعب باركن، والعبور بالفوز إلى بر الأمان.
وبفوزها على الدنمارك أول من أمس، رفعت إسبانيا رصيدها إلى 13 نقطة لتحكم قبضتها على صدارة مجموعتها الرابعة من التصنيف الأول في دوري الأمم الأوروبية، بينما تجمد رصيد المنتخب الأسكندنافي عند سبع نقاط في الوصافة، خلفهما صربيا في المركز الثالث ولديها خمس نقاط، وتحل سويسرا في ذيل المجموعة بنقطتين بعد مرور خمس جولات. -(وكالات)
MENAFN16112024000072011014ID1108893187
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.