Saturday, 16 November 2024 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كاسادو سعيد بعد خوضه مباراته الدولية الأولى مع إسبانيا

11/16/2024 2:38:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أكد لاعب وسط برشلونة مارك كاسادو أمس أنه "سعيد جدا" بمشاركته الأولى مع المنتخب الإسباني، مشيرا إلى أن أهم شيء هو "استغلال الفرص والاستمتاع بكل ما يحدث".
ودخل كاسادو (21 عاما) في الدقيقة 70 من مواجهة الدنمارك في دوري الأمم، بديلا للمصاب مارتن زوبيميندي، ليصبح اللاعب التاسع عشر الذي يخوض مباراته الأولى مع المنتخب في حقبة المدرب لويس دي لا فوينتي.
وقال اللاعب في تصريحات نشرها الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "تظهر الفرص وعلى المرء أن يعرف كيف يستغلها ويستمتع باللحظات التي يمر بها.. أنا سعيد جدا، ففي تلك اللحظات تتذكر كل من رافقك خلال الطريق من عائلة وأصدقاء وأشخاص حولك دعموك في لحظاتك الصعبة.. الآن هي ساعة الاستمتاع معهم".
وأضاف اللاعب إن مشاركته الأولى مع المنتخب "تمثل سعادة كبيرة.. كل الطريق المقطوع كان يستحق العناء".
من ناحيته، بدا دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا راضيا تماما عن مستوى فريقه بعد الفوز على الدنمارك 2-1، ليضمن صدارة مجموعته في دوري الأمم الأوروبية، مؤكدا أن الفوز جاء رغم الغيابات في صفوف "لاروخا" عن مواجهة مهمة وصعبة.
وقال دي لا فوينتي "فزنا في ملعب صعب للغاية على حساب منافس فرض رقابة لصيقة علينا في كل مكان. كانت مواجهة صعبة، وفزنا بشق الأنفس"، خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء، مضيفا أن "الفريق لا يفرط في الانتصار وقدم أداء جيدا جدا" في بعض الفترات، مع الحصول على فرصة لالتقاط الأنفاس وشن الهجمات المرتدة.
وتابع "هذا خبر سعيد، نحن مسرورون، لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين. هناك حتى أربعة لاعبين مميزين في كل مركز، وهذا ما يخلق شعورا بالرضاء والفرحة. يكون الفريق على قدر المسئولية في المواقف الصعبة"، معتبرا أن لاعبيه نجحوا في الصمود أمام ضغط الدنمارك في ملعب باركن، والعبور بالفوز إلى بر الأمان.
وبفوزها على الدنمارك أول من أمس، رفعت إسبانيا رصيدها إلى 13 نقطة لتحكم قبضتها على صدارة مجموعتها الرابعة من التصنيف الأول في دوري الأمم الأوروبية، بينما تجمد رصيد المنتخب الأسكندنافي عند سبع نقاط في الوصافة، خلفهما صربيا في المركز الثالث ولديها خمس نقاط، وتحل سويسرا في ذيل المجموعة بنقطتين بعد مرور خمس جولات. -(وكالات)

MENAFN16112024000072011014ID1108893187

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث