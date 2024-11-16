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تايسون يلمح إلى نزال جديد رغم خسارته بسهولة أمام اليوتيوبر بول

11/16/2024 2:38:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - فتح الملاكم الأسطوري مايك تايسون، الباب أمام خوض نزال احترافي جديد، رغم خسارته أمام جايك بول أول من أمس.
وكانت أول مباراة ملاكمة احترافية لتايسون منذ ما يقرب من 20 عامًا، نزالا غير متكافئ، ورغم ذلك، أعرب بطل الوزن الثقيل السابق، عن رضاه من أدائه، وألمح إلى أنه ربما لن يعلق قفازيه بعد.
وخسر تايسون بإجماع القضاة من ثماني جولات في ولاية تكساس، أمام نجم "اليوتيوب" السابق جايك بول، في نزال تم بثه عالميًا إلى 280 مليون مشترك عبر منصة نتفليكس.
وتمكن الرجل البالغ من العمر 58 عامًا من الفوز بجولتين فقط على بطاقات نتائج الحكام الثلاثة، وخسر بنتيجة 80-72 و79-73 (مرتين)، لكنه أنهى النزال على قدميه.
وقال تايسون، الذي كان قادمًا من فترة توقف دامت 7097 يومًا للصحفيين: "لم أثبت شيئًا لأي شخص، فقط لنفسي. أنا لست من هؤلاء الرجال الذين يتطلعون إلى إرضاء العالم. أنا سعيد فقط بما يمكنني فعله".
ولم يتمكن تايسون، الذي كان بمثابة ظل للقوة المدمرة التي شقت طريقها عبر قسم الوزن الثقيل في أواخر الثمانينيات، من الحفاظ على نهجه العدواني المتسارع منذ الجولة الافتتاحية، وبدا أن هناك دعامة سوداء على ركبته اليمنى تعيق حركته بعد الجولة الثانية.
واعترف تايسون على مضض بأنه كان يتعامل مع إصابة قبل النزال، لكنه رفض إلقاء اللوم عليها في النتيجة.
وقال تايسون، الذي سدد 18 لكمة فقط من أصل 97 (18.6 %) في النزال، مقارنة بـ78 من 278 (28.1 %) لبول: "لا يمكنني استخدام ذلك كعذر. إذا فعلت ذلك، فلن أكون هنا".
واستمر البطل السابق في الثناء على بول، نجم وسائل التواصل الاجتماعي الذي تمكن من التحول إلى ملاكم كفء منذ بدء ممارسته هذه الرياضة وتحوله إلى محترف في العام 2020، قبل أن يقول إنه سيفكر في خوض قتال آخر.
وأكد تايسون: "يعتمد الأمر على الموقف". وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن ليلة الجمعة ستكون ظهوره الأخير في حلبة الملاكمة، أضاف: "لا أعتقد ذلك".
واستخدم بول (27 عاما) سرعته وتحركاته للهيمنة على تايسون المتقدم في السن، ووضع بطل العالم السابق في الوزن الثقيل في مأزق عندما وجه له سلسلة من اللكمات في الجولة الثالثة.
بيد أن المقاتل الشاب أخفق في توجيه ضربة قاضية وعد بها الخميس خلال عملية قياس الأوزان المتوترة، عندما صفعه تايسون على وجهه.
ولم ينجح تايسون سوى بتسديد لكمات قليلة أزعجت بول، أمام سبعين ألف متفرج في ملعب "أي تي أند تي" وملايين المتفرجين حول العالم.
وأظهرت الإحصائيات أن تايسون نجح في إصابة خصمه بـ18 لكمة من 97 محاولة، مقابل 78 لبول من 278 محاولة.
ومع اقتراب النزال من لحظاته الأخيرة، انحنى بول احتراما لتايسون قبل أن يرن الجرس معلنا نهاية النزال.
وقال بول بعد معانقة تايسون إثر النزال "قبل أي شيء، مايك تايسون، هذا شرف عظيم. فلنصفق لمايك. هو أعظم من قام بهذا العمل. هو أعظم ملاكم في التاريخ، هو أسطورة. هو ملهمي، ولم أكن لأتواجد هنا من دونه".
وتابع: "هذا الرجل أيقونة، ويشرفني أن أتواجه معه. من الواضح أنه أقوى رجل على وجه الأرض، كانت مواجهته في غاية الصعوبة كما توقعتها".
وحصل تايسون بحسب تقارير على 20 مليون دولار أميركي لخوض نزال الجمعة، وذلك بعد 19 عاما على نزاله الرسمي الأخير الذي خسره بالضربة القاضية ضد الإيرلندي كيفن ماكبرايد في 2005.
وكان من المقرر في البداية أن يقام النزال في حزيران (يوليو) ولكن تأجل في أيار (مايو)، بعدما احتاج تايسون إلى علاج طبي على متن رحلة جويّة بين ميامي ولوس أنجليس بعد تقيؤ الدم بسبب قرحة نازفة.
وفّرت هذه الحادثة مادة دسمة للعديد من المنتقدين الذين أدانوا نزال أول من أمس واعتبروه أشبه بـ"عرض في سيرك" يقدّم مستوى غير مقبول من المخاطرة بالنسبة لتايسون، أصغر بطل للوزن الثقيل في التاريخ في العام 1986، في سن 20 عاما وأربعة أشهر.
ووُلد بول قبل ستة أشهر من قضم تايسون لجزء من أذن إيفاندر هوليفيلد في "نزال القرن" العام 1997.
ومنذ نزاله الأول أمام صانع محتوى آخر على يوتيوب في عام 2018، ارتدى بول القفازات لمنازلة لاعب كرة سلة ونجوم في فنون القتال المختلطة (أم أم ايه) وملاكمين محترفين. في 12 نزالا، فاز بـ11، سبعة منها بالضربة القاضية، وخسر مرة واحدة. - (وكالات)

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