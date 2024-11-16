تايسون يلمح إلى نزال جديد رغم خسارته بسهولة أمام اليوتيوبر بول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - فتح الملاكم الأسطوري مايك تايسون، الباب أمام خوض نزال احترافي جديد، رغم خسارته أمام جايك بول أول من أمس.
وكانت أول مباراة
ملاكمة احترافية لتايسون منذ ما يقرب من 20 عامًا، نزالا غير متكافئ، ورغم ذلك، أعرب بطل الوزن الثقيل السابق، عن رضاه من أدائه، وألمح إلى أنه ربما لن يعلق قفازيه بعد.
وخسر تايسون بإجماع القضاة من ثماني جولات في ولاية تكساس، أمام نجم "اليوتيوب" السابق جايك بول، في نزال تم بثه عالميًا إلى 280 مليون مشترك عبر منصة نتفليكس.
وتمكن الرجل البالغ من العمر 58 عامًا من الفوز بجولتين فقط على بطاقات نتائج الحكام الثلاثة، وخسر بنتيجة 80-72 و79-73 (مرتين)، لكنه أنهى النزال على قدميه.
وقال تايسون، الذي كان قادمًا من فترة توقف دامت 7097 يومًا للصحفيين: "لم أثبت شيئًا لأي شخص، فقط لنفسي. أنا لست من هؤلاء الرجال الذين يتطلعون إلى إرضاء العالم. أنا سعيد فقط بما يمكنني فعله".
ولم يتمكن تايسون، الذي كان بمثابة ظل للقوة المدمرة التي شقت طريقها عبر قسم الوزن الثقيل في أواخر الثمانينيات، من الحفاظ على نهجه العدواني المتسارع منذ الجولة الافتتاحية، وبدا أن هناك دعامة سوداء على ركبته اليمنى تعيق حركته بعد الجولة الثانية.
واعترف تايسون على مضض بأنه كان يتعامل مع إصابة قبل النزال، لكنه رفض إلقاء اللوم عليها في النتيجة.
وقال تايسون، الذي سدد 18 لكمة فقط من أصل 97 (18.6 %) في النزال، مقارنة بـ78 من 278 (28.1 %) لبول: "لا يمكنني استخدام ذلك كعذر. إذا فعلت ذلك، فلن أكون هنا".
واستمر البطل السابق في الثناء على بول، نجم وسائل التواصل الاجتماعي الذي تمكن من التحول إلى ملاكم كفء منذ بدء ممارسته هذه الرياضة وتحوله إلى محترف في العام 2020، قبل أن يقول إنه سيفكر في خوض قتال آخر.
وأكد تايسون: "يعتمد الأمر على الموقف". وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن ليلة الجمعة ستكون ظهوره الأخير في حلبة الملاكمة، أضاف: "لا أعتقد ذلك".
واستخدم بول (27 عاما) سرعته وتحركاته للهيمنة على تايسون المتقدم في السن، ووضع بطل العالم السابق في الوزن الثقيل في مأزق عندما وجه له سلسلة من اللكمات في الجولة الثالثة.
بيد أن المقاتل الشاب أخفق في توجيه ضربة قاضية وعد بها الخميس خلال عملية قياس الأوزان المتوترة، عندما صفعه تايسون على وجهه.
ولم ينجح تايسون سوى بتسديد لكمات قليلة أزعجت بول، أمام سبعين ألف متفرج في ملعب "أي تي أند تي" وملايين المتفرجين حول العالم.
وأظهرت الإحصائيات أن تايسون نجح في إصابة خصمه بـ18 لكمة من 97 محاولة، مقابل 78 لبول من 278 محاولة.
ومع اقتراب النزال من لحظاته الأخيرة، انحنى بول احتراما لتايسون قبل أن يرن الجرس معلنا نهاية النزال.
وقال بول بعد معانقة تايسون إثر النزال "قبل أي شيء، مايك تايسون، هذا شرف عظيم. فلنصفق لمايك. هو أعظم من قام بهذا العمل. هو أعظم ملاكم في التاريخ، هو أسطورة. هو ملهمي، ولم أكن لأتواجد هنا من دونه".
وتابع: "هذا الرجل أيقونة، ويشرفني أن أتواجه معه. من الواضح أنه أقوى رجل على وجه الأرض، كانت مواجهته في غاية الصعوبة كما توقعتها".
وحصل تايسون بحسب تقارير على 20 مليون دولار أميركي لخوض نزال الجمعة، وذلك بعد 19 عاما على نزاله الرسمي الأخير الذي خسره بالضربة القاضية ضد الإيرلندي كيفن ماكبرايد في 2005.
وكان من المقرر في البداية أن يقام النزال في حزيران (يوليو) ولكن تأجل في أيار (مايو)، بعدما احتاج تايسون إلى علاج طبي على متن رحلة جويّة بين ميامي ولوس أنجليس بعد تقيؤ الدم بسبب قرحة نازفة.
وفّرت هذه الحادثة مادة دسمة للعديد من المنتقدين الذين أدانوا نزال أول من أمس واعتبروه أشبه بـ"عرض في سيرك" يقدّم مستوى غير مقبول من المخاطرة بالنسبة لتايسون، أصغر بطل للوزن الثقيل في التاريخ في العام 1986، في سن 20 عاما وأربعة أشهر.
ووُلد بول قبل ستة أشهر من قضم تايسون لجزء من أذن إيفاندر هوليفيلد في "نزال القرن" العام 1997.
ومنذ نزاله الأول أمام صانع محتوى آخر على يوتيوب في عام 2018، ارتدى بول القفازات لمنازلة لاعب كرة سلة ونجوم في فنون القتال المختلطة (أم أم ايه) وملاكمين محترفين. في 12 نزالا، فاز بـ11، سبعة منها بالضربة القاضية، وخسر مرة واحدة. - (وكالات)
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