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ريال مدريد يتحدى الإصابات في أصعب فترات الموسم الحالي

11/16/2024 2:38:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - يخوض نادي ريال مدريد الإسباني بعد فترة التوقف الدولي في تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى حلول عطلة عيد الميلاد، تسع مباريات، سبع منها خارج ملعب برنابيو.
تأتي المباراة الأولى ضد ليجانيس في بوتاركي يوم الأحد المقبل بالدوري الإسباني، وبعد ثلاثة أيام، يعود النادي الملكي إلى دوري أبطال أوروبا بزيارة إلى ملعب أنفيلد لمواجهة ليفربول الإنجليزي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة القارية.
ويخوض النادي الملكي سبع مباريات في كانون الأول (ديسمبر)، حيث يستضيف خيتافي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني في الأول من الشهر المقبل، ثم يواجه أتلتيك بلباو في سان ماميس، يوم الأربعاء 4 كانون الأول (ديسمبر)، وبعدها بثلاثة أيام يلاقي جيرونا خارج الديار، على يواجه مضيفه أتالانتا الإيطالي يوم الثلاثاء 10 كانون الأول (ديسمبر) في إلى دوري الأبطال.
وقبل عطلة عيد الميلاد، يخوض ريال مدريد ثلاث مباريات أخرى، اثنتان منها في الدوري الإسباني، الأولى في باييكاس ضد رايو فايكانو أحد أيام 13 أو 14 أو 15 كانون الأول (ديسمبر)، ثم يلعب الفريق يوم الأربعاء الموافق 18 من الشهر ذاته، في نهائي كأس الانتركونتيننتال ضد منافس لم يتم تحديده بعد، بحسب الموقع الرسمي لريال مدريد.
وتأتي المباراة الأخيرة للنادي الملكي هذا العام في ملعب برنابيو ضد إشبيلية، في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني أحد أيام 21 أو 22 أو 23 كانون الأول (ديسمبر).
من جهة ثانية، تح توني كروس باب العودة إلى ريال مدريد من جديد، بعد اعتزاله اللعب عقب المشاركة رفقة منتخب ألمانيا في النسخة الماضية من بطولة اليورو.
وقال كروس، في بودكاست مع شقيقه: "لا أستبعد القيام بشيء ما في هذا النادي (ريال مدريد) في مرحلة ما من المستقبل".
وأضاف: "سيبقى معنى ريال مدريد دائمًا كما هو بالنسبة لي، فهذه قصة كبيرة وطويلة من النجاحات والحب التام للملكي، وسيبقى الحال كما هو دائمًا".
وتابع: "سأبقى دائمًا بالقرب من ريال مدريد من دون شك، سأدافع عن الميرينجي وسأبقى إلى جانبه، هذه العلاقة قوية للغاية بحيث لا يمكن تغييرها".
واستكمل: "أنا منشغل الآن بصورة تامة بمشروعاتي، ولكن بالنظر إلى علاقتي بمدريد، لا أستبعد القيام بشيء ما في مرحلة ما، ولكن الظهور في النادي الآن مستبعد بصرف النظر عما أشعر به".
وأتم: "لا أستبعد العودة في مرحلة ما على الرغم من عدم معرفتي في أي دور أو كيف يتخيل النادي نفسه عودتي".
في سياق آخر، تلقى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، نبأ سارا من معسكر المنتخب الفرنسي، يخص أحد لاعبي الميرينجي.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدواردو كامافينجا، نجم وسط ريال مدريد ومنتخب فرنسا، لن يشارك في مباراة الديوك المقبلة أمام إيطاليا، بالجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.
وأوضحت أن كامافينجا حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول من مباراة الفريق الأخيرة، يتأكد معه غيابه عن اللقاء إيطاليا لتراكم البطاقات.
ونوهت الصحيفة "إدواردو هو حاليا اللاعب الرئيسي لوسط ريال مدريد، وسط وباء الإصابات الذي ابتلى الفريق خاصة مع غياب تشواميني الذي يعاني من التواء في الكاحل، وبالتالي لا يوجد لاعب بتشكيلة أنشيلوتي يمكنه العمل كمحور دفاعي".
وختمت بأن "كامافينجا سينضم لريال مدريد الإثنين المقبل عندما يعود الفريق لمواصلة تحضيراته لمباراة ليجانيس المقبلة بعد التوقف الدولي".
إلى ذلك، يعيش أنشيلوتي، واحدة من أصعب فتراته بسبب نقص الموارد الدفاعية، حيث يمتلك حاليًا قلبي دفاع فقط من الفريق الأول، فيما يغيب الظهيران على الجهة اليمنى أيضا.
وبعد إصابة لوكاس فاسكيز في مباراة أوساسونا، اضطر أنشيلوتي للاعتماد على فيدي فالفيردي كظهير أيمن، كما منح مدافع الفريق الرديف كاستيا، راوول أسينسيو، فرصة المشاركة.
ولم يخيب الأخير الآمال، حيث قدم أداءً مميزًا، وصنع هدفًا لجود بيلينجهام، وهو ما أثار مطالبات بمنح لاعبي الأكاديمية فرصًا أكبر.
وفي الأيام الأخيرة، شارك الثنائي الشاب، خيسوس فورتيا (17 عامًا) ولورين أجوادو، في تدريبات الفريق الأول، كخيارات محتملة لمركز الظهير الأيمن.
ومع ذلك، يبدو أن أسينسيو سيواصل اللعب حتى يعود أوريلين تشواميني من الإصابة، بينما تغيب الثقة في قدرات خيسوس فاييخو.
ووفقًا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، ما زال أنشيلوتي غير مقتنع بالخيارات المتاحة من أكاديمية "لا فابريكا"، والفريق الرديف "كاستيا". وبالإضافة إلى أسينسيو، كان جاكوبو رامون أيضًا مرشحًا للعب في الدفاع، لكنه تعرض لسلسلة من الإصابات عرقلت مشاركته.
وكان أنشيلوتي قد صرح، في وقت سابق، بأنه سيستعين بلاعبي الأكاديمية، إذا اضطر لذلك.. لكنه يرى أنهم غير قادرين على المنافسة في المباريات الحاسمة، مثل مباراة دوري أبطال أوروبا المرتقبة ضد ليفربول.
ونقل المدرب الإيطالي لإدارة النادي رأيه، وهو ضرورة إجراء تعاقد شتوي لتدعيم الدفاع، مشيرًا إلى إيميريك لابورت، نجم النصر السعودي، كخيار مثالي يمكنه تقديم الإضافة الفورية.
لكن ريال مدريد غير مستعد لإجراء صفقة مالية ضخمة، في كانون الثاني (يناير) المقبل، وفقا لـ"كادينا سير".
وعلى صعيد متصل، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن إرباك البرازيلي إيير ميليتاو مدافع ريال مدريد، حسابات مدربه أنشيلوتي قبل إصابته الأخيرة بأيام معدودة.
وتعرض ميليتاو لإصابة قوية على مستوى الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة أوساسونا يوم السبت الماضي في الدوري، لينتهي موسمه مبكرا.
لكن الصحيفة قررت العودة للوراء، وبالتحديد قبل مواجهة الريال ضد ميلان في الخامس من الشهر الحالي، في دوري أبطال أوروبا.
وأفادت بأن المدرب الإيطالي حاول تجربة ميليتاو في مركز الظهير الأيمن خلال التدريبات التي سبقت موقعة البرنابيو، لتعويض غياب داني كارفاخال، الذي أصيب في الرباط الصليبي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن غياب كارفاخال كان بمثابة "الصداع" في رأس أنشيلوتي قبل مواجهة ميلان، لذا فكر في الاستعانة بميليتاو في الجبهة اليمنى.
وأراد أنشيلوتي وضع ميليتاو في تلك الجبهة، خوفا من ثنائية رفاييل لياو وثيو هيرنانديز، مع تحول تشواميني في الخط الخلفي رفقة أنتونيو روديجر.
لكن أنشيلوتي اضطر لتغيير أفكاره قبل المباراة بساعات، بعدما انتابه الشك حول قدرة ميليتاو على الظهور بمستوى مميز في هذا المركز، خاصة بعدما أبلغه اللاعب بأنه لا يرى نفسه فيه.
ولذلك، اضطر مدرب ريال مدريد العودة لخيار لوكاس فاسكيز بدلا من ميليتاو، مع تثبيت الأخير في موقعه كقلب دفاع، وهو ما لم يكن في صالح الفريق بعدما خسر (1-3).
وتلقى أنشيلوتي، أخبارًا جيدة هذا الأسبوع بشأن مركز الظهير الأيمن، الذي يعاني منه الميرينجي كثيرًا في الأونة الأخيرة.
وبحسب صحيفة "ماركا"، يثق أطباء الملكي بأن لوكاس فاسكيز سيتعافي من إصابته قريبًا، وسيلحق بمواجهة ليفربول في ملعب الأنفيلد، المقرر إقامتها يوم 27 الشهر الحالي.
وعانى فاسكيز من إصابة أمام أوساسونا وكان التقرير الأولي هو غيابه لمدة شهر عن الملاعب، وبالتالي عدم لحاقه بمباريات ليجانيس وليفربول وخيتافي وأتلتيك بيلباو.
ولكن تشير الأيام الأولى لتعافي الإسباني إلى أنه بات قريبًا من اللحاق بموقعة ليفربول في نهاية الشهر الحالي.
يذكر أن الميرينجي يعاني من إصابة ظهيره الأيمن داني كارفخال من قطع في الرباط الصليبي، وشارك فاسكيز في 14 مباراة في جميع المسابقات رفقة الملكي هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.- (وكالات)

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