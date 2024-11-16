ريال مدريد يتحدى الإصابات في أصعب فترات الموسم الحالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - يخوض نادي ريال مدريد
الإسباني بعد فترة التوقف الدولي في تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى حلول عطلة عيد الميلاد، تسع مباريات، سبع منها خارج ملعب برنابيو.
تأتي المباراة الأولى ضد ليجانيس في بوتاركي يوم الأحد المقبل بالدوري الإسباني، وبعد ثلاثة أيام، يعود النادي الملكي إلى دوري أبطال أوروبا بزيارة إلى ملعب أنفيلد لمواجهة ليفربول الإنجليزي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة القارية.
ويخوض النادي الملكي سبع مباريات
في كانون الأول (ديسمبر)، حيث يستضيف خيتافي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري
الإسباني في الأول من الشهر المقبل، ثم يواجه أتلتيك بلباو في سان ماميس، يوم الأربعاء 4 كانون الأول (ديسمبر)، وبعدها بثلاثة أيام يلاقي جيرونا خارج الديار، على يواجه مضيفه أتالانتا الإيطالي يوم الثلاثاء 10 كانون الأول (ديسمبر) في إلى دوري الأبطال.
وقبل عطلة عيد الميلاد، يخوض ريال مدريد ثلاث مباريات أخرى، اثنتان منها في الدوري الإسباني، الأولى في باييكاس ضد رايو فايكانو أحد أيام 13 أو 14 أو 15 كانون الأول (ديسمبر)، ثم يلعب الفريق يوم الأربعاء الموافق 18 من الشهر ذاته، في نهائي كأس الانتركونتيننتال ضد منافس لم يتم تحديده بعد، بحسب الموقع الرسمي لريال مدريد.
وتأتي المباراة الأخيرة للنادي الملكي هذا العام في ملعب برنابيو ضد إشبيلية، في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني أحد أيام 21 أو 22 أو 23 كانون الأول (ديسمبر).
من جهة ثانية، تح توني كروس باب العودة إلى ريال مدريد من جديد، بعد اعتزاله اللعب عقب المشاركة رفقة منتخب ألمانيا في النسخة الماضية من بطولة اليورو.
وقال كروس، في بودكاست مع شقيقه: "لا أستبعد القيام بشيء ما في هذا النادي (ريال مدريد) في مرحلة ما من المستقبل".
وأضاف: "سيبقى معنى ريال مدريد دائمًا كما هو بالنسبة لي، فهذه قصة كبيرة وطويلة من النجاحات والحب التام للملكي، وسيبقى الحال كما هو دائمًا".
وتابع: "سأبقى دائمًا بالقرب من ريال مدريد من دون شك، سأدافع عن الميرينجي وسأبقى إلى جانبه، هذه العلاقة قوية للغاية بحيث لا يمكن تغييرها".
واستكمل: "أنا منشغل الآن بصورة تامة بمشروعاتي، ولكن بالنظر إلى علاقتي بمدريد، لا أستبعد القيام بشيء ما في مرحلة ما، ولكن الظهور في النادي الآن مستبعد بصرف النظر عما أشعر به".
وأتم: "لا أستبعد العودة في مرحلة ما على الرغم من عدم معرفتي في أي دور أو كيف يتخيل النادي نفسه عودتي".
في سياق آخر، تلقى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، نبأ سارا من معسكر المنتخب الفرنسي، يخص أحد لاعبي الميرينجي.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدواردو كامافينجا، نجم وسط ريال مدريد ومنتخب فرنسا، لن يشارك في مباراة الديوك المقبلة أمام إيطاليا، بالجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.
وأوضحت أن كامافينجا حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول من مباراة الفريق الأخيرة، يتأكد معه غيابه عن اللقاء إيطاليا لتراكم البطاقات.
ونوهت الصحيفة "إدواردو هو حاليا اللاعب الرئيسي لوسط ريال مدريد، وسط وباء الإصابات الذي ابتلى الفريق خاصة مع غياب تشواميني الذي يعاني من التواء في الكاحل، وبالتالي لا يوجد لاعب بتشكيلة أنشيلوتي يمكنه العمل كمحور دفاعي".
وختمت بأن "كامافينجا سينضم لريال مدريد الإثنين المقبل عندما يعود الفريق لمواصلة تحضيراته لمباراة ليجانيس المقبلة بعد التوقف الدولي".
إلى ذلك، يعيش أنشيلوتي، واحدة من أصعب فتراته بسبب نقص الموارد الدفاعية، حيث يمتلك حاليًا قلبي دفاع فقط من الفريق الأول، فيما يغيب الظهيران على الجهة اليمنى أيضا.
وبعد إصابة لوكاس فاسكيز في مباراة أوساسونا، اضطر أنشيلوتي للاعتماد على فيدي فالفيردي كظهير أيمن، كما منح مدافع الفريق الرديف كاستيا، راوول أسينسيو، فرصة المشاركة.
ولم يخيب الأخير الآمال، حيث قدم أداءً مميزًا، وصنع هدفًا لجود بيلينجهام، وهو ما أثار مطالبات بمنح لاعبي الأكاديمية فرصًا أكبر.
وفي الأيام الأخيرة، شارك الثنائي الشاب، خيسوس فورتيا (17 عامًا) ولورين أجوادو، في تدريبات الفريق الأول، كخيارات محتملة لمركز الظهير الأيمن.
ومع ذلك، يبدو أن أسينسيو سيواصل اللعب حتى يعود أوريلين تشواميني من الإصابة، بينما تغيب الثقة في قدرات خيسوس فاييخو.
ووفقًا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، ما زال أنشيلوتي غير مقتنع بالخيارات المتاحة من أكاديمية "لا فابريكا"، والفريق الرديف "كاستيا". وبالإضافة إلى أسينسيو، كان جاكوبو رامون أيضًا مرشحًا للعب في الدفاع، لكنه تعرض لسلسلة من الإصابات عرقلت مشاركته.
وكان أنشيلوتي قد صرح، في وقت سابق، بأنه سيستعين بلاعبي الأكاديمية، إذا اضطر لذلك.. لكنه يرى أنهم غير قادرين على المنافسة في المباريات الحاسمة، مثل مباراة دوري أبطال أوروبا المرتقبة ضد ليفربول.
ونقل المدرب الإيطالي لإدارة النادي رأيه، وهو ضرورة إجراء تعاقد شتوي لتدعيم الدفاع، مشيرًا إلى إيميريك لابورت، نجم النصر السعودي، كخيار مثالي يمكنه تقديم الإضافة الفورية.
لكن ريال مدريد غير مستعد لإجراء صفقة مالية ضخمة، في كانون الثاني (يناير) المقبل، وفقا لـ"كادينا سير".
وعلى صعيد متصل، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن إرباك البرازيلي إيير ميليتاو مدافع ريال مدريد، حسابات مدربه أنشيلوتي قبل إصابته الأخيرة بأيام معدودة.
وتعرض ميليتاو لإصابة قوية على مستوى الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة أوساسونا يوم السبت الماضي في الدوري، لينتهي موسمه مبكرا.
لكن الصحيفة قررت العودة للوراء، وبالتحديد قبل مواجهة الريال ضد ميلان في الخامس من الشهر الحالي، في دوري أبطال أوروبا.
وأفادت بأن المدرب الإيطالي حاول تجربة ميليتاو في مركز الظهير الأيمن خلال التدريبات التي سبقت موقعة البرنابيو، لتعويض غياب داني كارفاخال، الذي أصيب في الرباط الصليبي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن غياب كارفاخال كان بمثابة "الصداع" في رأس أنشيلوتي قبل مواجهة ميلان، لذا فكر في الاستعانة بميليتاو في الجبهة اليمنى.
وأراد أنشيلوتي وضع ميليتاو في تلك الجبهة، خوفا من ثنائية رفاييل لياو وثيو هيرنانديز، مع تحول تشواميني في الخط الخلفي رفقة أنتونيو روديجر.
لكن أنشيلوتي اضطر لتغيير أفكاره قبل المباراة بساعات، بعدما انتابه الشك حول قدرة ميليتاو على الظهور بمستوى مميز في هذا المركز، خاصة بعدما أبلغه اللاعب بأنه لا يرى نفسه فيه.
ولذلك، اضطر مدرب ريال مدريد العودة لخيار لوكاس فاسكيز بدلا من ميليتاو، مع تثبيت الأخير في موقعه كقلب دفاع، وهو ما لم يكن في صالح الفريق بعدما خسر (1-3).
وتلقى أنشيلوتي، أخبارًا جيدة هذا الأسبوع بشأن مركز الظهير الأيمن، الذي يعاني منه الميرينجي كثيرًا في الأونة الأخيرة.
وبحسب صحيفة "ماركا"، يثق أطباء الملكي بأن لوكاس فاسكيز سيتعافي من إصابته قريبًا، وسيلحق بمواجهة ليفربول في ملعب الأنفيلد، المقرر إقامتها يوم 27 الشهر الحالي.
وعانى فاسكيز من إصابة أمام أوساسونا وكان التقرير الأولي هو غيابه لمدة شهر عن الملاعب، وبالتالي عدم لحاقه بمباريات ليجانيس وليفربول وخيتافي وأتلتيك بيلباو.
ولكن تشير الأيام الأولى لتعافي الإسباني إلى أنه بات قريبًا من اللحاق بموقعة ليفربول في نهاية الشهر الحالي.
يذكر أن الميرينجي يعاني من إصابة ظهيره الأيمن داني كارفخال من قطع في الرباط الصليبي، وشارك فاسكيز في 14 مباراة في جميع المسابقات رفقة الملكي هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.- (وكالات)
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