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كفرسوم يفوز على الاهلي بدوري الدرجة الأولى لكرة اليد

11/16/2024 2:38:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان - الغد - حقق فريق كفرسوم فوزا ثمينا بتغلبه على فريق الأهلي بنتيجة 26-25، في المباراة التي جرت اليوم السبت في صالة مدينة الحسن الرياضية للشباب بإربد، وذلك ضمن منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد.
وبذات النتيجة تخلص فريق السلط من عقبة ساكب، لتشتغل المنافسة على صعيدي المقدمة بين الفرق الطامحة بالظفر بالقب، وبين الفرق الأخرى التي تسعى للابتعاد من شبح الهبوط.

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