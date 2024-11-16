كفرسوم يفوز على الاهلي بدوري الدرجة الأولى لكرة اليد

كفرسوم يفوز على الاهلي بدوري الدرجة الأولى لكرة اليد
التاريخ
11/16/2024 2:38:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - حقق فريق كفرسوم فوزا ثمينا بتغلبه على فريق الأهلي بنتيجة 26-25، في المباراة التي جرت اليوم السبت في صالة مدينة الحسن الرياضية للشباب بإربد، وذلك ضمن منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد.
وبذات النتيجة تخلص فريق السلط من عقبة ساكب، لتشتغل المنافسة على صعيدي المقدمة بين الفرق الطامحة بالظفر بالقب، وبين الفرق الأخرى التي تسعى للابتعاد من شبح الهبوط.
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