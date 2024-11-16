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10 ميداليات ملونة للجمباز مع ختام مشاركته ببطولة أوزبكستان الدولية

11/16/2024 2:38:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – رفع المنتخب الوطني للجمباز رصيده إلى 10 ميداليات (ذهبيتان و3 فضيات و5 برونزيات)، وذلك مع ختام مشاركته في بطولة أوزبكستان الدولية للجمباز الفني، حيث ينتظر أن يصل الوفد الأردني إلى العاصمة عمّان، صباح غد.
وأضاف أحمد سلامة الميدالية الذهبية للمنتخب الوطني على جهاز العقلة، مع ميداليتين فضيتين للاعب سليم ناغوج على جهازي حصان القفز والمتوازيين، وفضية للاعب هاني البطوش على جهاز العقلة، فيما أحرز اللاعب ذاته الميدالية البرونزية على جهاز المتوازيين، ونال اللاعب ريان زايد الميدالية البرونزية على جهاز حصان القفز.
وكان اللاعب الأولمبي أحمد أبو السعود، حصل على الميدالية الذهبية في اليوم الأول لنهائيات البطولة الدولية على جهاز "حصان المقابض" عن فئة اللاعبين الكبار، فيما توج اللاعب أحمد حبيب بالميدالية البرونزية عن الجهاز ذاته.
وظفرت اللاعبة ربى الداود بالميدالية البرونزية على جهاز "حصان القفز"، فيما تقلد اللاعب هاني العموش الميدالية البرونزية على جهاز "حصان المقابض" لفئة الشباب.
ولم يحقق اللاعبون واللاعبات؛ زيد الخالدي، ريتال علان، شاما عبده، هيام خرعوبة وزينة العموش، مراكز مؤهلة للمنافسة على تحقيق الميداليات الملونة، حيث تأتي هذه المشاركات وفقا لرؤية اللجنة الفنية لاتحاد الجمباز، من أجل تطوير أدائهم وإعطائهم الفرصة والحافز لبذل أقصى درجات الأداء والاحتكاك مع الفرق الدولية الأخرى، لإكتساب الخبرات.
وترأس عضو مجلس الإدارة عادل عودة وفد المنتخب الوطني، الذي يضم مدرب الرجال الأرميني جورجن سيركانيان، مدرب الشباب الوطني جاد مزاهرة، مدربة السيدات البيلاروسية ألينا كوزنيتسوفا والمعالجة لين الحاج.
في المقابل، يستهل المنتخب الوطني للباركور، اليوم، مشاركته في بطولة العالم التي تستضيفها مدينة فوكوكا في اليابان، بمشاركة واسعة لـ45 دولة من أنحاء العالم كافة.
ويضم وفد المنتخب الوطني للباركور كلا من: المدير الفني معتصم الغوير والمعالج أصيل بدار، إلى جانب اللاعبين: حمزة بدير، معاذ بدير ويوسف الشرفات.
ويسعى عناصر المنتخب الوطني، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة رغم صعوبة المنافسة، فضلا عن إكساب اللاعبين خبرات متنوعة نظير الاحتكاك العالمي.

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