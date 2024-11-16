10 ميداليات ملونة للجمباز مع ختام مشاركته ببطولة أوزبكستان الدولية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – رفع المنتخب الوطني للجمباز رصيده إلى 10 ميداليات (ذهبيتان و3 فضيات و5 برونزيات)، وذلك مع ختام مشاركته في بطولة أوزبكستان الدولية للجمباز الفني، حيث ينتظر أن يصل الوفد الأردني إلى العاصمة عمّان، صباح غد.
وأضاف أحمد سلامة الميدالية الذهبية للمنتخب الوطني على جهاز العقلة، مع ميداليتين فضيتين للاعب سليم ناغوج على جهازي حصان القفز والمتوازيين، وفضية للاعب هاني البطوش على جهاز العقلة، فيما أحرز اللاعب ذاته الميدالية البرونزية على جهاز المتوازيين، ونال اللاعب ريان زايد الميدالية البرونزية على جهاز حصان القفز.
وكان اللاعب الأولمبي أحمد أبو السعود، حصل على الميدالية الذهبية في اليوم الأول لنهائيات البطولة الدولية على جهاز "حصان المقابض" عن فئة اللاعبين الكبار، فيما توج اللاعب أحمد حبيب بالميدالية البرونزية عن الجهاز ذاته.
وظفرت اللاعبة ربى الداود بالميدالية البرونزية على جهاز "حصان القفز"، فيما تقلد اللاعب هاني العموش الميدالية البرونزية على جهاز "حصان المقابض" لفئة الشباب.
ولم يحقق اللاعبون واللاعبات؛ زيد الخالدي، ريتال علان، شاما عبده، هيام خرعوبة وزينة العموش، مراكز مؤهلة للمنافسة على تحقيق الميداليات الملونة، حيث تأتي هذه المشاركات وفقا لرؤية اللجنة الفنية لاتحاد الجمباز، من أجل تطوير أدائهم وإعطائهم الفرصة والحافز لبذل أقصى درجات الأداء والاحتكاك مع الفرق الدولية الأخرى، لإكتساب الخبرات.
وترأس عضو مجلس الإدارة عادل عودة وفد المنتخب الوطني، الذي يضم مدرب الرجال الأرميني جورجن سيركانيان، مدرب الشباب الوطني جاد مزاهرة، مدربة السيدات البيلاروسية ألينا كوزنيتسوفا والمعالجة لين الحاج.
في المقابل، يستهل المنتخب الوطني للباركور، اليوم، مشاركته في بطولة العالم التي تستضيفها مدينة فوكوكا في اليابان، بمشاركة واسعة لـ45 دولة من أنحاء العالم كافة.
ويضم وفد المنتخب الوطني للباركور كلا من: المدير الفني معتصم الغوير والمعالج أصيل بدار، إلى جانب اللاعبين: حمزة بدير، معاذ بدير ويوسف الشرفات.
ويسعى عناصر المنتخب الوطني، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة رغم صعوبة المنافسة، فضلا عن إكساب اللاعبين خبرات متنوعة نظير الاحتكاك العالمي.
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