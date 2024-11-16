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أبو رحال: الأهلي المنافس الوحيد للحسين والوحدات.. وكغدو المدرب الأفضل

11/16/2024 2:38:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- أكد مدافع فريق الأهلي لكرة القدم ليث أبو رحال، أن فريقه سيكون المنافس الوحيد لفريقي الحسين إربد والوحدات على لقب دوري المحترفين للموسم الحالي، مفيدا بأن المستويات المميزة التي يقدمه فريقه هذا الموسم تستحق الثناء والإشادة.
وبين رحال في حديثه لـ "الغد"، أن الأهلي نجح في تصدر دوري المحترفين لجولات عديدة، قبل التعثر في الجولات الماضية والتراجع للمركز الرابع وبرصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة عن صاحبا المركزين الثاني والثالث الوحدات والرمثا، و6 نقاط عن المتصدر الحسين إربد.
وأضاف: "أي فريق معرض للخسارة وحضور النتائج السلبية في مرحلة معينة، ونحن نحاول خلال فترة التوقف الحالية استعادة الثقة والقوة من أجل تقديم أفضل نتيجة في المباراتين المتبقيتين بمرحلة الذهاب أمام الرمثا والصريح، من أجل البقاء في دائرة المنافسة، وأرى بأننا نستطيع إزعاج الحسين والوحدات والبقاء على مقربة منهما بعدد النقاط".
ولفت رحال البالغ من العمر 23 عاما، إلى أن الطموح ما يزال موجودا في المنافسة على لقب دوري المحترفين عند لاعبي الأهلي، نظرا للألفة والمعنوية العالية بالفريق، مؤكدا بأن الجيل الحالي من اللاعبين قادرون على إعادة "الليث الأبيض" لمنصات التتويج بعد سنوات من الغياب. وتابع: "الصدارة لجولات عديدة منحتنا الدافع لتقديم الأفضل في الفترات المقبلة، ولم يصبنا الغرور أو أصبح علينا حملا كبيرا، بل منحتنا الثقة والقدرة على صناعة المفاجأة بعد ثبات الأهلي بين الكبار في الجولة الأخيرة من المسابقة في الموسم الماضي". وأشاد أبو رحال بالمدير الفني لفريقه بيبرت كغدو، والذي يعتبره المدرب الأفضل بدوري المحترفين في الفترة الحالية، نظرا للإمكانيات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها، مؤكدا بأنه أفضل مدرب أشرف على تدريبه منذ بداية ممارسته اللعبة.
وزاد: "يعتبر كغدو صديقا لجميع اللاعبين ويتعامل معنا بصورة مميزة، وتدريباته تختلف عن أي تدريبات مدرب محلي، إلى جانب أنه يقوم بتحليل كل مباراة على حدة وإيصال المعلومات للاعبين بامتياز، وأعتز بثقته بي بعدم غيابي عن الفريق لأي دقيقة حتى الآن خلال 9 مباريات سابقة بدوري المحترفين". وذكر أبو رحال أن التزامه بالتدريبات واجتهاده داخل الملعب وخارجه، سبب في صعود وتطور مستواه بصورة ملحوظة في الموسم الماضي والحالي، مؤكدا بأن طموحه لن يتوقف في ظل رغبته الكبيرة بتمثيل منتخب الرجال، بعد لعبه مع "الأولمبي" في العامين الماضيين، إضافة إلى رغبته بالاحتراف مع أفضل الفرق والبطولات الخارجية. وواصل: "أعتبر فترة لعبي مع المنتخب الأولمبي من أفضل المحطات في مسيرتي حتى الآن، نظرا لتدربي مع رجل له سمعة طيبة في الوطن المدرب عبد الله أبو زمع، إلى جانب اللعب مع منتخبات قوية واكتساب الخبرات من خلال تلك المواجهات".
وأشار أبو رحال إلى أن اللاعب الأردني يمتلك إمكانيات وموهبة أكثر بكثير من الدول المجاورة، إلا أنه يفتقد الدعم المادي والبنية التحتية المثالية، موضحا بأن أرضية الملاعب المحلية غير مهيأة بصورة كبيرة للعب كرة القدم عليها. واستطرد: "قرار اتحاد الكرة بتهبيط 4 فرق خلال الموسم الحالي من وجهة نظري صائب، لأنه ساهم في زيادة المستوى التنافسي في جميع المباريات، من خلال نزول اللاعبين لأرضية الملعب بهدف الفوز واعتبار كل مباراة على حدة كأنها بطولة بحد ذاتها".
وعبر أبو رحال عن سعادته بتسجيل أهداف حاسمة لفريقه من خلال الكرات الرأسية، مرجعا السبب إلى المدير الفني بيبرت كغدو الذي يحرص على إقامة تدريبات فردية للاعبين لمدة تصل 20 دقيقة يوميا، بهدف التدرب على الكرات الثابتة والتسجيل منها.
وختم: "أعتز بأنني واحد من أبناء النادي الأهلي الذي مثلت فئاته العمرية جميعها وصولا للفريق الأول، وعقدي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، وأتطلع للتركيز مع الفريق في المرحلة المقبلة، بهدف إسعاد جماهير النادي والإدارة التي لم تقصر مع اللاعبين، وتحديدا في الأمور المالية، إلى جانب احترافيتها في العمل معنا".

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