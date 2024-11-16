أبو رحال: الأهلي المنافس الوحيد للحسين والوحدات.. وكغدو المدرب الأفضل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- أكد مدافع فريق الأهلي لكرة القدم
ليث أبو رحال، أن فريقه سيكون المنافس الوحيد لفريقي الحسين إربد والوحدات على لقب دوري المحترفين للموسم الحالي، مفيدا بأن المستويات المميزة التي يقدمه فريقه هذا الموسم تستحق الثناء والإشادة.
وبين رحال في حديثه لـ "الغد"، أن الأهلي نجح في تصدر دوري المحترفين لجولات عديدة، قبل التعثر في الجولات الماضية والتراجع للمركز الرابع وبرصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة عن صاحبا المركزين الثاني والثالث الوحدات والرمثا، و6 نقاط عن المتصدر الحسين إربد.
وأضاف: "أي فريق معرض للخسارة وحضور النتائج السلبية في مرحلة معينة، ونحن نحاول خلال فترة التوقف الحالية استعادة الثقة والقوة من أجل تقديم أفضل نتيجة في المباراتين المتبقيتين بمرحلة الذهاب أمام الرمثا والصريح، من أجل البقاء في دائرة المنافسة، وأرى بأننا نستطيع إزعاج الحسين والوحدات والبقاء على مقربة منهما بعدد النقاط".
ولفت رحال البالغ من العمر 23 عاما، إلى أن الطموح ما يزال موجودا في المنافسة على لقب دوري المحترفين عند لاعبي الأهلي، نظرا للألفة والمعنوية العالية بالفريق، مؤكدا بأن الجيل الحالي من اللاعبين قادرون على إعادة "الليث الأبيض" لمنصات التتويج بعد سنوات من الغياب. وتابع: "الصدارة لجولات عديدة منحتنا الدافع لتقديم الأفضل في الفترات المقبلة، ولم يصبنا الغرور أو أصبح علينا حملا كبيرا، بل منحتنا الثقة والقدرة على صناعة المفاجأة بعد ثبات الأهلي بين الكبار في الجولة الأخيرة من المسابقة في الموسم الماضي". وأشاد أبو رحال بالمدير الفني لفريقه بيبرت كغدو، والذي يعتبره المدرب الأفضل بدوري المحترفين في الفترة الحالية، نظرا للإمكانيات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها، مؤكدا بأنه أفضل مدرب أشرف على تدريبه منذ بداية ممارسته اللعبة.
وزاد: "يعتبر كغدو صديقا لجميع اللاعبين ويتعامل معنا بصورة مميزة، وتدريباته تختلف عن أي تدريبات مدرب محلي، إلى جانب أنه يقوم بتحليل كل مباراة على حدة وإيصال المعلومات للاعبين بامتياز، وأعتز بثقته بي بعدم غيابي عن الفريق لأي دقيقة حتى الآن خلال 9 مباريات سابقة بدوري المحترفين". وذكر أبو رحال أن التزامه بالتدريبات واجتهاده داخل الملعب وخارجه، سبب في صعود وتطور مستواه بصورة ملحوظة في الموسم الماضي والحالي، مؤكدا بأن طموحه لن يتوقف في ظل رغبته الكبيرة بتمثيل منتخب الرجال، بعد لعبه مع "الأولمبي" في العامين الماضيين، إضافة إلى رغبته بالاحتراف مع أفضل الفرق والبطولات الخارجية. وواصل: "أعتبر فترة لعبي مع المنتخب الأولمبي من أفضل المحطات في مسيرتي حتى الآن، نظرا لتدربي مع رجل له سمعة طيبة في الوطن المدرب عبد الله أبو زمع، إلى جانب اللعب مع منتخبات قوية واكتساب الخبرات من خلال تلك المواجهات".
وأشار أبو رحال إلى أن اللاعب الأردني يمتلك إمكانيات وموهبة أكثر بكثير من الدول المجاورة، إلا أنه يفتقد الدعم المادي والبنية التحتية المثالية، موضحا بأن أرضية الملاعب المحلية غير مهيأة بصورة كبيرة للعب كرة القدم عليها. واستطرد: "قرار اتحاد الكرة بتهبيط 4 فرق خلال الموسم الحالي من وجهة نظري صائب، لأنه ساهم في زيادة المستوى التنافسي في جميع المباريات، من خلال نزول اللاعبين لأرضية الملعب بهدف الفوز واعتبار كل مباراة على حدة كأنها بطولة بحد ذاتها".
وعبر أبو رحال عن سعادته بتسجيل أهداف حاسمة لفريقه من خلال الكرات الرأسية، مرجعا السبب إلى المدير الفني بيبرت كغدو الذي يحرص على إقامة تدريبات فردية للاعبين لمدة تصل 20 دقيقة يوميا، بهدف التدرب على الكرات الثابتة والتسجيل منها.
وختم: "أعتز بأنني واحد من أبناء النادي الأهلي الذي مثلت فئاته العمرية جميعها وصولا للفريق الأول، وعقدي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، وأتطلع للتركيز مع الفريق في المرحلة المقبلة، بهدف إسعاد جماهير النادي والإدارة التي لم تقصر مع اللاعبين، وتحديدا في الأمور المالية، إلى جانب احترافيتها في العمل معنا".
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