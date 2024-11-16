مليح يستقبل الكرمل والمحطة يواجه البقعة في طائرة الممتاز اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- يعود قطار الدوري
الممتاز للكرة الطائرة إلى مواصلة جولاته التنافسية، بعد فترة توقف اضطرارية عند الجولة الخامسة، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة العربية بالبحرين مؤخرا، حيث يستقبل مليح الجريح بلا نقاط ضيفه الكرمل برصيد 6 نقاط، في المباراة التي تقام عند الساعة 5 في صالة قصر الرياضة، التي تحتضن لقاء فض الشراكة النقطية بين المحطة والبقعة برصيد 6 نقاط لكل منهما، عند الساعة 7، في انطلاق مباريات
الجولة السادسة من البطولة، التي يتصدرها عيرا وحيدا برصيد 12 نقطة، ويطارده شباب الحسين والوحدات برصيد 12 نقطة لكل منهما.
وتختتم الجولة غدا، حيث يلعب العودة مع عيرا، عند الساعة 5 مساء في صالة قصر الرياضة، التي تحتضن لقاء القوة والعراقة الذي يجمع بين شباب الحسين والوحدات عند الساعة 7 مساء.
مليح × الكرمل
تصب الأفضلية الفينة لصالح الكرمل، التي يوضحها الرصيد النقطي ومعدل تسجيل النقاط، بينما يجد الكرمل فرصة مواتية لتعزيز رصيده واقترابه من المقدمة كثيرا، في الوقت الذي يحاول فيه فريق مليح تضميد جراحه، وتسجيل أول فوز في البطولة للهروب من المركز الأخير وشبح الهبوط الذي يطارده.
ويعول المدير الفني لفريق الكرمل جميل أبوالرب، على جاهزية لاعبيه البدنية والفنية، وينطلق من قدرات المعد الفلسطيني مراد أبوسعدة، وقوة الضاربين ياسين مراجنة ومحمد صالح، محمد مراجنة، صهيب البلاونه، محمد خليل، يوسف مقدادي، مؤمن الصقر، والليبرو يوسف المقدادي، فيما يحاول فريق مليح أن يظهر بتوليفة متوزانة، يستطيع من خلالها رد هجمات الكرمل وتغطية ملعبه الخلفي، والرد بجرأة هجومية، من خلال كل من: محمد الرواشدة، أيمن الرواشدة، بدر المسايدة، محمود أبوحليمة، مهند الصفدي، محمد سالم والليبرو يزيد الطعيمات.
المحطة × البقعة
يفرض تقارب المستوى نفسه في لقاء المحطة والبقعة المتساويان بالرصيد النقطي 6 نقاط، ما يدفعهما لتقديم كل ما يلزم، لتحقيق الفوز والتقدم على سلم الترتيب، وهذا ما يغلف اللقاء بالقوة والندية.
وينطلق المدير الفني للمحطة محمد الناجي من تشكيلته الثابتة، يعتمد فيها على قدرات المعد نعمان محمد، أحمد جمعة، يوسف إسليم، محمد قاسم، أحمد النقيب، بديع سمارة، المحترف اليمني سعيد الشامي والليبرو محمد جروان.
على الطرف الآخر، يقدم المدير الفني لفريق البقعة فواز زهران، أوراق فريقه بشكل منسجم ومتوازن، معتمدا على إمكانيات الشباب والخبرة، بوجود زيد الشافعي، المحترف العراقي سمير كمونة، عبدالرحمن غانم، أحمد النجار، محمد النقيب، علي سيف، معاذ الحارثي والليبرو عفيف سيف.
أرقام من الدوري
يتصدر فريق عيرا الترتيب برصيد 15 نقطة، ويعتبر أكثر الفرق تسجيلا للنقاط، حيث سجل 425 نقطة، وتلقى 321 نقطة، فيما يحتل شباب الحسين المركز الثاني برصيد 9 نقاط، مسجلا 300 نقطة، وعليه 245 نقطة، والوحدات بالمركز الثالث بالرصيد ذاته، مسجلا 404 نقاط، وعليه 351 نقطة.
ويحتل البقعة المركز الرابع برصيد 6 نقاط، مسجلا 375 نقطة، وعليه 318 نقطة، فيما يحتل فريق المحطة بالرصيد ذاته في المركز الخامس، مسجلا 317 نقطة، وعليه 328 نقطة، ويحتل الكرمل المركز السادس بالرصيد ذاته أيضا، مسجلا 340 نقطة، وعليه 363 نقطة.
ويقف العودة بالمركز السابع برصيد 3 نقاط، مسجلا 306 نقاط، وعليه 374 نقطة، فيما يحتل مليح المركز الأخير برصيد خال من النقاط، ويعتبر الأقل تسجيلا للنقاط، حين سجل 208 نقاط، والأكثر استقبالا للنقاط 375 نقطة.
الجولة السادسة
تنطلق الجولة السادسة اليوم، ويلتقي فيها الكرمل مع شباب مليح عند الساعة الخامسة مساء، في صالة قصر الرياضة التي تشهد لقاء المحطة مع البقعة عند الساعة السابعة، فيما يلعب العودة مع عيرا غدا، عند الساعة الخامسة في صالة قصر الرياضة، التي تحتضن لقاء القوة والعراقة الذي يجمع بين شباب الحسين والوحدات عند الساعة السابعة مساء.
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