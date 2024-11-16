الشبول: إنجاز السلط فيالدرع تحقق بعمل مؤسسي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان -خطف فريق السلط الأنظار، وقدم نفسه بصورة فنية مميزة، بعدما سجل إنجازا تاريخيا غير مسبوق في سجله الكروي بالتواجد في المشهد النهائي لبطولة الدرع للمرة الأولى عن جدارة واستحقاق، وإيقاف انتصارات فريق الحسين إربد بالبطولة وإخراجه من المسابقة وحرمانه من المنافسة على أحد ألقاب البطولات الأربعة المتاحة للموسم الحالي، علما بأن الحسين ورغم غياب 8 لاعبين عن صفوفه مع المنتخب الوطني، حقق 5 انتصارات على التوالي في بطولة الدرع، وقدم أفضل العروض الفنية في البطولات المحلية والآسيوية، ويملك كوكبة من النجوم والمحترفين.
وقدم المدير الفني لفريق السلط هيثم الشبول أوراق اعتماده مع "الرهيب" بثقة كبيرة واثبت أنه من أفضل المدربين المحليين وقاد السلط للنهائي للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بالبطولات المحلية، حيث سبقه المدرب جمال أبو عابد في التأهل مع الفريق لنهائي بطولة كأس الأردن 2021 وخسر الفريق أمام نظيره فريق الفيصلي بهدف من دون رد.
ومنذ تعاقد إدارة السلط مع الشبول في السابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي خلفا للمدرب السابق ديان صالح، عمل الشبول على البناء على ما انجزه ديان وتطوير أداء الفريق ورفع الحالة البدنية وزيادة الانسجام بين اللاعبين، ليسير السلط في الطريق الصحيح حتى الآن ضمن بطولتي الدوري والدرع، حيث قاد الشبول الفريق في الدرع للتعادل مع الفيصلي بهدف لهدف، وتجاوز الرمثا بهدفين نظيفين، وابعد الحسين بفارق ركلات الترجيح 7-6، فيما فاز على الرمثا بالدوري بنتيجة 3-2، وتعادل مع فريق الصريح من دون أهداف، وخسر أمام الجزيرة بهدفين من دون رد.
ويعد السلط حاليا الوحيد الذي لم يخسر في بطولة الدرع، ورفع تأهله للمباراة النهائية من آمال وتطلعات جماهيره بحصد أول ألقابه المحلية بعدما كان قريبا من حصد لقبي الدوري وكأس الأردن موسم 2021.
ويأمل السلط الثبات بدوري المحترفين وتجنب الهبوط، ويحتل الفريق حاليا بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة المركز العاشر برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة مع فريق الوحدات، ويعد فريق السلط نقطة مضيئة في مسيرة دوري المحترفين منذ صعوده، وحافظ على مقعده بين الكبار منذ موسم 2018-2019، حيث احتل المركز الخامس في المشاركة الأولى له، وهو المركز الذي عزز حضوره في المنافسات المحلية، ونال السلط المركز الرابع في الموسم 2020، وقبل أن يأتي الموسم 2021، الذي كان شاهدا على حضور وتألق الفريق وإبداعاته في البطولات المحلية كافة، ونافس بقوة على ألقاب البطولات، حيث وصل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن قبل أن يخسر أمام فريق الفيصلي بهدف دون رد، وتمكن من التأهل للدور الثاني في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في مشاركته التاريخية الأولى.
وأكد المدرب الشبول أن الفوز على فريق الحسين يعد فوزا معنويا ومهما جدا، خصوصا أن فريق الحسين يمتلك كوكبة من اللاعبين المميزين، وبطل الدوري للموسم الماضي، ومتصدر ترتيب فرق الدوري حاليا، والفريق الذي سجل 5 انتصارات على التوالي، وعنده 3 مجموعات من خيرة لاعبي الأردن، إضافة للاعبين الأجانب.
وأضاف في حديثه لـ"الغد":" لعبنا المباراة بشكل منظم وقسمناها على أجزاء، وتم مراقبة مكامن الخطورة في فريق الحسين، والمدير الفني لفريق الحسين موتا فاجأنا بالتشكيلة التي لعب فيها وتواجد لاعبي الوسط بكثرة وركز على عمق الفريق عندنا، وبالتأكيد كانت مباراة تكتيكية جميلة، الحمد لله، اللاعبون كانوا على قدر من المسؤولية، وكنا جاهزين للمباراة بشكل جيد".
وأضاف: "الأهم ان الفريق يسير بطريقة تصاعدية في مباريات الدوري الأخيرة، والوصول للمباراة النهائية لبطولة الدرع وهذا يشكل حافزا للاعبين، والفريق من الجانب البدني بحالة جيدة والحمد لله، وتكتيكيا الأمور تسير بشكل مدروس، والفريق يطبق أكثر من طريقة وأكثر من أسلوب، وهذا يريح الفريق للمباريات المقبلة بالدوري، والسلط يستحق دائما الأفضل بلاعبيه واداراته المحترمة وأن شاءالله ينجح الفريق في تقديم مباراة جميلة في المشهد النهائي للدرع، وأن تكون فاتحة خير للسلط، وأنا اعتقد أن مباريات الدرع الأهم منها أن يطمئن الجهاز الفني على أداء الفريق للدوري، ولعبنا مباريات قوية ومميزة حيث واجهنا فرق الفيصلي والرمثا والحسين إربد، وبصراحة كل المباريات مثالية، ومن خلالكم أتقدم بالشكر للكابتن ديان صالح على عمله المميز مع الفريق خلال الفترة السابقة، وقدم السلط بصورة جيدة ونحن نكمل المشوار".
MENAFN16112024000072011014ID1108893180
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.