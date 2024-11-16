Saturday, 16 November 2024 11:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشبول: إنجاز السلط فيالدرع تحقق بعمل مؤسسي

11/16/2024 2:38:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان -خطف فريق السلط الأنظار، وقدم نفسه بصورة فنية مميزة، بعدما سجل إنجازا تاريخيا غير مسبوق في سجله الكروي بالتواجد في المشهد النهائي لبطولة الدرع للمرة الأولى عن جدارة واستحقاق، وإيقاف انتصارات فريق الحسين إربد بالبطولة وإخراجه من المسابقة وحرمانه من المنافسة على أحد ألقاب البطولات الأربعة المتاحة للموسم الحالي، علما بأن الحسين ورغم غياب 8 لاعبين عن صفوفه مع المنتخب الوطني، حقق 5 انتصارات على التوالي في بطولة الدرع، وقدم أفضل العروض الفنية في البطولات المحلية والآسيوية، ويملك كوكبة من النجوم والمحترفين.
وقدم المدير الفني لفريق السلط هيثم الشبول أوراق اعتماده مع "الرهيب" بثقة كبيرة واثبت أنه من أفضل المدربين المحليين وقاد السلط للنهائي للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بالبطولات المحلية، حيث سبقه المدرب جمال أبو عابد في التأهل مع الفريق لنهائي بطولة كأس الأردن 2021 وخسر الفريق أمام نظيره فريق الفيصلي بهدف من دون رد.
ومنذ تعاقد إدارة السلط مع الشبول في السابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي خلفا للمدرب السابق ديان صالح، عمل الشبول على البناء على ما انجزه ديان وتطوير أداء الفريق ورفع الحالة البدنية وزيادة الانسجام بين اللاعبين، ليسير السلط في الطريق الصحيح حتى الآن ضمن بطولتي الدوري والدرع، حيث قاد الشبول الفريق في الدرع للتعادل مع الفيصلي بهدف لهدف، وتجاوز الرمثا بهدفين نظيفين، وابعد الحسين بفارق ركلات الترجيح 7-6، فيما فاز على الرمثا بالدوري بنتيجة 3-2، وتعادل مع فريق الصريح من دون أهداف، وخسر أمام الجزيرة بهدفين من دون رد.
ويعد السلط حاليا الوحيد الذي لم يخسر في بطولة الدرع، ورفع تأهله للمباراة النهائية من آمال وتطلعات جماهيره بحصد أول ألقابه المحلية بعدما كان قريبا من حصد لقبي الدوري وكأس الأردن موسم 2021.
ويأمل السلط الثبات بدوري المحترفين وتجنب الهبوط، ويحتل الفريق حاليا بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة المركز العاشر برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة مع فريق الوحدات، ويعد فريق السلط نقطة مضيئة في مسيرة دوري المحترفين منذ صعوده، وحافظ على مقعده بين الكبار منذ موسم 2018-2019، حيث احتل المركز الخامس في المشاركة الأولى له، وهو المركز الذي عزز حضوره في المنافسات المحلية، ونال السلط المركز الرابع في الموسم 2020، وقبل أن يأتي الموسم 2021، الذي كان شاهدا على حضور وتألق الفريق وإبداعاته في البطولات المحلية كافة، ونافس بقوة على ألقاب البطولات، حيث وصل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن قبل أن يخسر أمام فريق الفيصلي بهدف دون رد، وتمكن من التأهل للدور الثاني في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في مشاركته التاريخية الأولى.
وأكد المدرب الشبول أن الفوز على فريق الحسين يعد فوزا معنويا ومهما جدا، خصوصا أن فريق الحسين يمتلك كوكبة من اللاعبين المميزين، وبطل الدوري للموسم الماضي، ومتصدر ترتيب فرق الدوري حاليا، والفريق الذي سجل 5 انتصارات على التوالي، وعنده 3 مجموعات من خيرة لاعبي الأردن، إضافة للاعبين الأجانب.
وأضاف في حديثه لـ"الغد":" لعبنا المباراة بشكل منظم وقسمناها على أجزاء، وتم مراقبة مكامن الخطورة في فريق الحسين، والمدير الفني لفريق الحسين موتا فاجأنا بالتشكيلة التي لعب فيها وتواجد لاعبي الوسط بكثرة وركز على عمق الفريق عندنا، وبالتأكيد كانت مباراة تكتيكية جميلة، الحمد لله، اللاعبون كانوا على قدر من المسؤولية، وكنا جاهزين للمباراة بشكل جيد".
وأضاف: "الأهم ان الفريق يسير بطريقة تصاعدية في مباريات الدوري الأخيرة، والوصول للمباراة النهائية لبطولة الدرع وهذا يشكل حافزا للاعبين، والفريق من الجانب البدني بحالة جيدة والحمد لله، وتكتيكيا الأمور تسير بشكل مدروس، والفريق يطبق أكثر من طريقة وأكثر من أسلوب، وهذا يريح الفريق للمباريات المقبلة بالدوري، والسلط يستحق دائما الأفضل بلاعبيه واداراته المحترمة وأن شاءالله ينجح الفريق في تقديم مباراة جميلة في المشهد النهائي للدرع، وأن تكون فاتحة خير للسلط، وأنا اعتقد أن مباريات الدرع الأهم منها أن يطمئن الجهاز الفني على أداء الفريق للدوري، ولعبنا مباريات قوية ومميزة حيث واجهنا فرق الفيصلي والرمثا والحسين إربد، وبصراحة كل المباريات مثالية، ومن خلالكم أتقدم بالشكر للكابتن ديان صالح على عمله المميز مع الفريق خلال الفترة السابقة، وقدم السلط بصورة جيدة ونحن نكمل المشوار".

MENAFN16112024000072011014ID1108893180

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث