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المنتخب الوطني يكثف تحضيراته الفنية والبدنية لمواجهة الكويت

11/16/2024 2:38:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمر الزعبي






الكويت - أجرى المنتخب الوطني أمس حصة تدريبية مسائية على الملعب التدريبي لملعب جابر الأحمد استعدادا لمواجهة الكويت المرتقبة الثلاثاء المقبل ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث فضل المدير الفني جمال السلامي منح اللاعبين راحة أول من أمس مع إجراء تدريبات خفيفة داخل الصالة الرياضية الخاصة بالفندق الذي يقيم به النشامى.
النشامى خاض التدريبات بصفوف كاملة، حيث ركز السلامي وطاقمه الفني على جوانب فنية وتكتيكية بالشق الدفاعي والهجومي، بالإضافة إلى إجراء بعض التدريبات التي تركز على رفع نسبة اللياقة البدنية، وتطبيق بعض أساليب اللعب من شأنها أن تمنح المنتخب فرصة أكبر للتسجيل.
وبالرغم أن دفاع المنتخب الكويتي يعتبر أضعف دفاع في المجموعة باستقباله 10 أهداف في خمس مباريات، إلا أنه يتميز في إغلاق المساحات أمام فريق الخصم، واللعب بنظام دفاع متأخر ما يجعل فريق الخصم يعاني من دفعه للمساحات الأمامية وبالتالي يصعب عملية التسجيل.
ومن المتوقع أن يدخل سلامي تشكيلة الكويت بنفس الأسماء التي لعب بها أمام العراق مع احتمالية تواجد محمود مرضي أساسيا بديلا لمهند أبو طه، وسيغلب الأسلوب الهجومي من خلال إسناد مهمات أكثر هجومية لكل من إحسان حداد ومحمود مرضي لتغذية الثلاثي الهجومي علوان والتعمري والنعيمات بأكبر عدد من الفرص لاستغلالها.
ومن المنتظر ان يجري المنتخب مساء الأحد تدريبا سيكون أقوى بدنيا وفنيا، والعمل على تطبيق أسلوب اللعب والطريقة التي سيواجه سلامي بها المنتخب الكويتي، بالإضافة إلى التركيز على عناصر القوة والضعف لدى الكويت، ومحاولة استغلالها للظفر بالنقاط الكاملة والحفاظ على المركز الثاني.
السفير الأردني: تجهيزات استثنائية لمباراة النشامى
قال السفير الأردني في دولة الكويت سنان المجالي إن السفارة سخرت كل إمكانياتها في خدمة المنتخب الوطني الذي سيخوض مباراته المقبلة مع شقيقه المنتخب الكويتي، مؤكدا بأن السفارة الأردنية حرصت على بذل كل جهد ممكن لتوفير كل ما يحتاجه النشامى من خدمة طيلة فترة إقامته في الكويت، لافتا خلال حديثه لموفد اتحاد الإعلام الرياضي أن السفارة ستبقى على تواصل مستمر مع بعثة النشامى لتوفير كل ما يلزمهم.
واضاف المجالي، انه التقى رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد الصباح للوقوف على آخر التجهيزات، حيث أكد الصباح حرص الاتحاد الكويتي على توفير ما تحتاجه البعثة الأردنية من أمور لوجستية وتنظيمية، وتقدم المجالي بالشكر والامتنان لرئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم الكويتي على حفاوة الاستقبال التي حظي بها المنتخب الوطني الأردني والتسهيلات الاستثنائية التي قدموها.
وأكد المجالي على عمق العلاقة المميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقة والتي يرعاها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا بأن المباراة المقبلة تأتي في سياق التفاعل الإيجابي المستمر بين البلدين وعلى كافة المستويات وبما يعكس متانة العلاقة التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين.
وأشار المجالي أن الجالية الأردنية في الكويت التي تقدر بحوالي 65 ألف أردني، تنتظر بفارغ الصبر موعد المباراة لمؤازرة النشامى في الملعب، حيث تم تخصيص 5 آلاف تذكرة للجمهور الأردني.
العراقيون يشيدون
بأخلاق النشامى
حظي العديد من لاعبي منتخب النشامى بالإشادة من جمهور ومنصات الإعلام العراقية نظرا لأخلاقهم العالية في عدة مناسبات خلال مباراة المنتخبين والتي انتهت بالتعادل السلبي. وتداول رواد السوشال ميديا فيديو النشامى برفقة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين دخلوا مع اللاعبين لعزف النشيد الوطني، وحظي أسلوب اللاعبين وهم يمازحون ويتفاعلون مع الأطفال وعلامات السعادة الغامرة واضحة عليهم حيث حصدت هذه اللقطة تفاعلا وحظيت بالاحترام.
تكريم الزاغة لنشاطه الإعلامي
كرم الإعلام الرياضي في العراق المنسق الإعلامي لمنتخب النشامى أحمد الزاغة لنشاطاته الإعلامية من خلال إعطائه دورات في التنسيق الإعلامي هناك، ليستغل الإعلام العراقي فرصة تواجده مع المنتخب ويسلمه درعا تقديرية لجهوده السابقة معهم.
وكان الزاغة قد حظي بإشادة الصحفيين الأردنيين الذين توجهوا لتغطية مباراة الأردن والعراق وحرصه على توفير ما يلزمهم وتذليل الصعوبات، ويضم الكادر الإعلامي لالمنتخب المصور عصام جمال الذي ينفرد بعدسته المميزة بالتقاط الصور والفيديوهات التي تحظى بتفاعل واسع على المنصات الإعلامية لاتحاد الكرة.

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