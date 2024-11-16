المنتخب الوطني يكثف تحضيراته الفنية والبدنية لمواجهة الكويت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمر الزعبي
الكويت - أجرى المنتخب الوطني أمس حصة تدريبية مسائية على الملعب التدريبي لملعب جابر الأحمد استعدادا لمواجهة الكويت المرتقبة الثلاثاء المقبل ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث فضل المدير الفني جمال السلامي منح اللاعبين راحة أول من أمس مع إجراء تدريبات خفيفة داخل الصالة الرياضية الخاصة بالفندق الذي يقيم به النشامى.
النشامى خاض التدريبات بصفوف كاملة، حيث ركز السلامي وطاقمه الفني على جوانب فنية وتكتيكية بالشق الدفاعي والهجومي، بالإضافة إلى إجراء بعض التدريبات التي تركز على رفع نسبة اللياقة البدنية، وتطبيق بعض أساليب اللعب من شأنها أن تمنح المنتخب فرصة أكبر للتسجيل.
وبالرغم أن دفاع المنتخب الكويتي يعتبر أضعف دفاع في المجموعة باستقباله 10 أهداف في خمس مباريات، إلا أنه يتميز في إغلاق المساحات أمام فريق الخصم، واللعب بنظام دفاع متأخر ما يجعل فريق الخصم يعاني من دفعه للمساحات الأمامية وبالتالي يصعب عملية التسجيل.
ومن المتوقع أن يدخل سلامي تشكيلة الكويت بنفس الأسماء التي لعب بها أمام العراق مع احتمالية تواجد محمود مرضي أساسيا بديلا لمهند أبو طه، وسيغلب الأسلوب الهجومي من خلال إسناد مهمات أكثر هجومية لكل من إحسان حداد ومحمود مرضي لتغذية الثلاثي الهجومي علوان والتعمري والنعيمات بأكبر عدد من الفرص لاستغلالها.
ومن المنتظر ان يجري المنتخب مساء الأحد تدريبا سيكون أقوى بدنيا وفنيا، والعمل على تطبيق أسلوب اللعب والطريقة التي سيواجه سلامي بها المنتخب الكويتي، بالإضافة إلى التركيز على عناصر القوة والضعف لدى الكويت، ومحاولة استغلالها للظفر بالنقاط الكاملة والحفاظ على المركز الثاني.
السفير الأردني: تجهيزات استثنائية لمباراة النشامى
قال السفير الأردني في دولة الكويت سنان المجالي إن السفارة سخرت كل إمكانياتها في خدمة المنتخب الوطني الذي سيخوض مباراته المقبلة مع شقيقه المنتخب الكويتي، مؤكدا بأن السفارة الأردنية حرصت على بذل كل جهد ممكن لتوفير كل ما يحتاجه النشامى من خدمة طيلة فترة إقامته في الكويت، لافتا خلال حديثه لموفد اتحاد الإعلام الرياضي أن السفارة ستبقى على تواصل مستمر مع بعثة النشامى لتوفير كل ما يلزمهم.
واضاف المجالي، انه التقى رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد الصباح للوقوف على آخر التجهيزات، حيث أكد الصباح حرص الاتحاد الكويتي على توفير ما تحتاجه البعثة الأردنية من أمور لوجستية وتنظيمية، وتقدم المجالي بالشكر والامتنان لرئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم الكويتي على حفاوة الاستقبال التي حظي بها المنتخب الوطني الأردني والتسهيلات الاستثنائية التي قدموها.
وأكد المجالي على عمق العلاقة المميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقة والتي يرعاها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا بأن المباراة المقبلة تأتي في سياق التفاعل الإيجابي المستمر بين البلدين وعلى كافة المستويات وبما يعكس متانة العلاقة التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين.
وأشار المجالي أن الجالية الأردنية في الكويت التي تقدر بحوالي 65 ألف أردني، تنتظر بفارغ الصبر موعد المباراة لمؤازرة النشامى في الملعب، حيث تم تخصيص 5 آلاف تذكرة للجمهور الأردني.
العراقيون يشيدون
بأخلاق النشامى
حظي العديد من لاعبي منتخب النشامى بالإشادة من جمهور ومنصات الإعلام العراقية نظرا لأخلاقهم العالية في عدة مناسبات خلال مباراة المنتخبين والتي انتهت بالتعادل السلبي. وتداول رواد السوشال ميديا فيديو النشامى برفقة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين دخلوا مع اللاعبين لعزف النشيد الوطني، وحظي أسلوب اللاعبين وهم يمازحون ويتفاعلون مع الأطفال وعلامات السعادة الغامرة واضحة عليهم حيث حصدت هذه اللقطة تفاعلا وحظيت بالاحترام.
تكريم الزاغة لنشاطه الإعلامي
كرم الإعلام الرياضي في العراق المنسق الإعلامي لمنتخب النشامى أحمد الزاغة لنشاطاته الإعلامية من خلال إعطائه دورات في التنسيق الإعلامي هناك، ليستغل الإعلام العراقي فرصة تواجده مع المنتخب ويسلمه درعا تقديرية لجهوده السابقة معهم.
وكان الزاغة قد حظي بإشادة الصحفيين الأردنيين الذين توجهوا لتغطية مباراة الأردن والعراق وحرصه على توفير ما يلزمهم وتذليل الصعوبات، ويضم الكادر الإعلامي لالمنتخب المصور عصام جمال الذي ينفرد بعدسته المميزة بالتقاط الصور والفيديوهات التي تحظى بتفاعل واسع على المنصات الإعلامية لاتحاد الكرة.
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