الإماراتي الجافلة يتوج بلقب باها الأردن العالمي.. ومواطنه البلوشي يتسيد الدراجات النارية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
العقبة - فاز الإماراتي خالد الجافلة بلقب رالي
باها - الأردن، الذي أقيم في مدينة العقبة وصحراء وادي رم والديسي، على مدار 3 أيام.
وتوح عامر البشير، مندوبا عن سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، الفائزين بالمراكز الأولى السبت، حيث يعد السباق الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها.
إلى ذلك، توج الدراج الإماراتي محمد البلوشي بلقب باها الأردن، الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات الرباعية الدفع“ كوادز” (فيم- باها)، محققا فوزه الرابع على التوالي منذ العام 2019. ونال الدراج السعودي عبد العزيز الشيباني لقب فئة الدراجات الرباعية الدفع“كوادرز” .
وحقق لقب باها الأردن الوطني، المتسابق الفلسطيني طه مسعود وملاحه عمران الكايد (فلسطين)، وفي رالي وادي القمر للملاحة الذي يقام للمرة الأولى دارت المنافسة قوية بين المشاركين، واستطاعت المتسابقة فرح زكريا نيل اللقب بمساعدة ملاحتها ناديا ديماني، فيما جاء المتسابق يحيى صوبر (الأردن) وملاحه ابراهيم حمات (الأردن) بالمركز الثاني، واحتل عاصم عارف (الأردن) وملاحه موسى جهريان (الأردن) المركز الثالث.
وقطع المشاركون مسافة 185.30 كم، في اليوم الأخير من باها الأردن في منطقة وادي رم.
واقيم باها الأردن لهذا العام، بدعم من شركة زين الأردن، والبنك الأردني الكويتي، وكان ام، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA)، وشركة تطوير العقبة (ADC)، ومحطة العقبة للسفن السياحية (جزء من مجموعة موانئ أبو ظبي)، وشركة جرانتي للسياحة والسفر، وراديو هلا وبلس اف ام ، وتم اتخاذ منتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة، كمقر للسباق.
نتائج اليوم الأخير لسباق فيا - باها
المركز الأول: خالد الجافلة (الإمارات) وملاحه اندريه رودنيتسكي (ليتوانيا) - (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 6.17.04.3 ساعات.
المركز الثاني: جواو فيريرا (البرتغال) وملاحه فيليب بالميرو (البرتغال) - (كان ام - مافيريك - اكس ار اس)، بزمن 6.17.42.8 ساعات.
المركز الثالث: جواو دياس (البرتغال) وملاحه جونكالو ريس (البرتغال) - (كان ام - مافيريك - اكس ار اس)، بزمن 6.21.08.4 ساعات.
المركز الرابع: ميروسلاف زابليتال (جمهورية التشيك) وملاحه مارسين باسيك (بولندا) - (فورد اف 150 ايفو)، بزمن 6.23.29.9 ساعات.
المركز الخامس: إدوار بونز (إسبانيا) وملاحه بيتريو جاومي (إسبانيا) - (توروس تي 3 ماكس)، بزمن .46.26.03 ساعات.
المركز السادس: راشد المهندي (قطر) وملاحه زيمون غوسبودارتشيك (بولندا) - (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 6.33.03.8 ساعات.
نتائج اليوم الأخير لسباق فيم - باها
فئة الدراجات النارية
المركز الأول: محمد البلوشي (الإمارات) - (ياماها يو زد 450)، بزمن 7.51.15.1 ساعات.
المركز الثاني: عبد الحليم المغيرة (السعودية) - ( كي تي ام رالي بايك)، بزمن 8.22.24.4 ساعات.
المركز الثالث : رفيق عيد (لبنان) - (غاز- غاز- اتش اكس 450 اف)، بزمن 9.03.25.2 ساعات.
المركز الرابع: عبد الله البطاينة (الأردن) - (هوندا سي ار اف 450 ار)، بزمن 12.01.19.0 ساعة.
المركز الخامس: حمزة الزواهرة (الأردن) - (ياماها دبليو ار- 450 اف)، بزمن 13.06.34.9 ساعة.
المركز السادس: طلعت الشيشاني (الأردن) - (ياماها دبليو ار - 450 ار)، بزمن 22.20.00.88 ساعة.
المركز السابع: مارتن شالميرز(استراليا) - (دراجة غاز- غاز- رالي ريبليك)، بزمن 41.35.05.6 ساعة.
فئة الدراجات رباعية
المركز الأول: عبد العزيز الشيباني (السعودية) - (ياماها رابتور 700)، بزمن 8.29.40.4 ساعات.
نتائج باها الأردن الوطني
المركز الأول: طه مسعود (فلسطين) وملاحه عمران الكايد (فلسطين) - (كان ام - مافيريك)، بزمن 5.51.29.3 ساعات.
المركز الثاني: محمد الصانع (فلسطين) وفادي الصناع (فلسطين) - (كان ام - مافيريك)، بزمن 6.26.15.6 ساعات.
المركز الثالث: محمود جبرين (فلسطين) وملاحه أنور الصانع (فلسطين) - (ميتسوبيشي) بزمن 14.3.27.2 ساعة.
MENAFN16112024000072011014ID1108893178