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الإماراتي الجافلة يتوج بلقب باها الأردن العالمي.. ومواطنه البلوشي يتسيد الدراجات النارية

11/16/2024 2:38:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






العقبة - فاز الإماراتي خالد الجافلة بلقب رالي باها - الأردن، الذي أقيم في مدينة العقبة وصحراء وادي رم والديسي، على مدار 3 أيام.
وتوح عامر البشير، مندوبا عن سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، الفائزين بالمراكز الأولى السبت، حيث يعد السباق الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها.
إلى ذلك، توج الدراج الإماراتي محمد البلوشي بلقب باها الأردن، الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات الرباعية الدفع“ كوادز” (فيم- باها)، محققا فوزه الرابع على التوالي منذ العام 2019. ونال الدراج السعودي عبد العزيز الشيباني لقب فئة الدراجات الرباعية الدفع“كوادرز” .
وحقق لقب باها الأردن الوطني، المتسابق الفلسطيني طه مسعود وملاحه عمران الكايد (فلسطين)، وفي رالي وادي القمر للملاحة الذي يقام للمرة الأولى دارت المنافسة قوية بين المشاركين، واستطاعت المتسابقة فرح زكريا نيل اللقب بمساعدة ملاحتها ناديا ديماني، فيما جاء المتسابق يحيى صوبر (الأردن) وملاحه ابراهيم حمات (الأردن) بالمركز الثاني، واحتل عاصم عارف (الأردن) وملاحه موسى جهريان (الأردن) المركز الثالث.
وقطع المشاركون مسافة 185.30 كم، في اليوم الأخير من باها الأردن في منطقة وادي رم.
واقيم باها الأردن لهذا العام، بدعم من شركة زين الأردن، والبنك الأردني الكويتي، وكان ام، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA)، وشركة تطوير العقبة (ADC)، ومحطة العقبة للسفن السياحية (جزء من مجموعة موانئ أبو ظبي)، وشركة جرانتي للسياحة والسفر، وراديو هلا وبلس اف ام ، وتم اتخاذ منتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة، كمقر للسباق.
نتائج اليوم الأخير لسباق فيا - باها
المركز الأول: خالد الجافلة (الإمارات) وملاحه اندريه رودنيتسكي (ليتوانيا) - (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 6.17.04.3 ساعات.
المركز الثاني: جواو فيريرا (البرتغال) وملاحه فيليب بالميرو (البرتغال) - (كان ام - مافيريك - اكس ار اس)، بزمن 6.17.42.8 ساعات.
المركز الثالث: جواو دياس (البرتغال) وملاحه جونكالو ريس (البرتغال) - (كان ام - مافيريك - اكس ار اس)، بزمن 6.21.08.4 ساعات.
المركز الرابع: ميروسلاف زابليتال (جمهورية التشيك) وملاحه مارسين باسيك (بولندا) - (فورد اف 150 ايفو)، بزمن 6.23.29.9 ساعات.
المركز الخامس: إدوار بونز (إسبانيا) وملاحه بيتريو جاومي (إسبانيا) - (توروس تي 3 ماكس)، بزمن .46.26.03 ساعات.
المركز السادس: راشد المهندي (قطر) وملاحه زيمون غوسبودارتشيك (بولندا) - (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 6.33.03.8 ساعات.
نتائج اليوم الأخير لسباق فيم - باها
فئة الدراجات النارية
المركز الأول: محمد البلوشي (الإمارات) - (ياماها يو زد 450)، بزمن 7.51.15.1 ساعات.
المركز الثاني: عبد الحليم المغيرة (السعودية) - ( كي تي ام رالي بايك)، بزمن 8.22.24.4 ساعات.
المركز الثالث : رفيق عيد (لبنان) - (غاز- غاز- اتش اكس 450 اف)، بزمن 9.03.25.2 ساعات.
المركز الرابع: عبد الله البطاينة (الأردن) - (هوندا سي ار اف 450 ار)، بزمن 12.01.19.0 ساعة.
المركز الخامس: حمزة الزواهرة (الأردن) - (ياماها دبليو ار- 450 اف)، بزمن 13.06.34.9 ساعة.
المركز السادس: طلعت الشيشاني (الأردن) - (ياماها دبليو ار - 450 ار)، بزمن 22.20.00.88 ساعة.
المركز السابع: مارتن شالميرز(استراليا) - (دراجة غاز- غاز- رالي ريبليك)، بزمن 41.35.05.6 ساعة.
فئة الدراجات رباعية
المركز الأول: عبد العزيز الشيباني (السعودية) - (ياماها رابتور 700)، بزمن 8.29.40.4 ساعات.
نتائج باها الأردن الوطني
المركز الأول: طه مسعود (فلسطين) وملاحه عمران الكايد (فلسطين) - (كان ام - مافيريك)، بزمن 5.51.29.3 ساعات.
المركز الثاني: محمد الصانع (فلسطين) وفادي الصناع (فلسطين) - (كان ام - مافيريك)، بزمن 6.26.15.6 ساعات.
المركز الثالث: محمود جبرين (فلسطين) وملاحه أنور الصانع (فلسطين) - (ميتسوبيشي) بزمن 14.3.27.2 ساعة.

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