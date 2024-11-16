الوحدات يتجاوز الصريح ويضرب موعدا مع السلط في نهائي الدرع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - تجاوز فريق الوحدات عقبة الصريح بنتيجة 4-2 أمس على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء، ليتأهل إلى نهائي بطولة درع اتحاد كرة القدم.
وسجل أهداف الوحدات كل من أكونو (14)، بهاء فيصل (32)، سيزار(35)، ودانيال عفانة (70)، فيما سجل للصريح عبدالله عوض (36) وأشرف المساعيد (40).
وضرب الوحدات موعدا مع السلط في المباراة النهائية، التي ستقام يوم الاربعاء المقبل على الملعب ذاته، بحثا عن مواصلة تسيده الرقم القياسي بعدد مرات فوزه بلقب“الدرع”، حيث سبق له إحراز اللقب 10 مرات.
وسجل مهاجم الوحدات بهاء فيصل اجمل أهداف المسابقة، من لعبة مقصية خلفية (دبل كيك)، لينفرد في صدارة هدافي المسابقة برصيد 5 أهداف، متقدما على زميليه سيزار الذي يتشارك في المركز الثاني مع مهاجم السلط محمد عبد المطلب“بوجبا”، برصيد 4 أهداف لكل منهما.
وفرض فريق الوحدات سيطرته على منطقة العمليات، بفضل تناسق الادوار وبناء العمليات من قبل محمود شوكت وصالح راتب، لتفعيل انطلاقات سيزار ومحمد موالي وأكونو خلف المهاجم بهاء فيصل، في الوقت الذي اهتم فيه مدرب الصريح بإغلاق الدفاعي من خلال تثبيت هذال السرحان وأشرف المساعيد وعلي زكريا في المحور، واقتراب يوسف الرواشدة وعبدالله عوض لإسنادهما في الحالة الدفاعية، والتقدم خلف العكش في الحالة الهجومية.
وانشغل الوحدات في فك“شيفرة” خطوط الصريح التي تحرك بينها صالح راتب، وامتد في محاولات هجومية جريئة، ليضع مصطفى كمال عرضية دكها بهاء فيصل بجوار المرمى، لكن الزعبي حارس الصريح، لم يستطع رد انفراد أكونو بعد تمريرة بهاء فيصل الذكية في الدقيقة الرابعة عشرة.
وتحرك الصريح إلى المواقع الهجومية، وظهرت أولى كراته الخطيرة عند الدقيقة 30 من تسديدة أشرف المساعيد، ليواصل الوحدات مده الهجومية، وضع فراس شلباية كرة عرضية تابعها فيصل“دبل كيك” في الدقيقة 32، وعاد المتألق فراس شلباية ليضع كرة زاحفة أمام مرمى الزعبي، تابعها سيزار في المرمى مسجلا الهدف الثالث للوحدات (35).
لكن الصريح انتفض سريعا، وتقدم بشكل أكثر جرأة إلى مواقع الوحدات الهجومية، لينجح عبدالله عوض في التسجيل بعدما تلاعب بدفاعات الوحدات، وسدد كرة قوية في مرمى أحمد عرباش بالدقيقة 36، ما رفع معنويات زملائه، حيث أخطأ مدافع الوحدات دانيال عفانة في إبعاد الكرة، التي تهادت أمام المساعيد، فسددها قوية على يمين عرباش بالدقيقة 40.
وفي الشوط الثاني، كاد استلك أكونو كرة شلباية وسددها قوية فوق مرمى الزعبي، وبالسيناريو ذهبت كرة زميله موالي، فيما كاد المساعيد أن يعدل النتيجة بتسديدة زاحفة مرت بجور مرمى عرباش.
وتحملت دفاعات الوحدات دانيال عفانة وشوقي القزعة ومصطفى كمال وفراش شلباية، وللصريح ياسر الرواشدة والبديل وعاد الوحدات بهجمة سريعة وصلت من خلالها الكرة إلى فيصل، الذي وضع كرة عرضية دكها سيزار برأسية قوية، لتصطدم بالعارضة.
ونجح عفانة في تسجيل الهدف الرابع للوحدات، عندما ارتقى للكرة الثابتة التي نفذها راتب، وتابعها في الزاوية اليمني للزعبي عند الدقيقة 70.
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