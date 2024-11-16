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الوحدات يتجاوز الصريح ويضرب موعدا مع السلط في نهائي الدرع

11/16/2024 2:38:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - تجاوز فريق الوحدات عقبة الصريح بنتيجة 4-2 أمس على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء، ليتأهل إلى نهائي بطولة درع اتحاد كرة القدم.
وسجل أهداف الوحدات كل من أكونو (14)، بهاء فيصل (32)، سيزار(35)، ودانيال عفانة (70)، فيما سجل للصريح عبدالله عوض (36) وأشرف المساعيد (40).
وضرب الوحدات موعدا مع السلط في المباراة النهائية، التي ستقام يوم الاربعاء المقبل على الملعب ذاته، بحثا عن مواصلة تسيده الرقم القياسي بعدد مرات فوزه بلقب“الدرع”، حيث سبق له إحراز اللقب 10 مرات.
وسجل مهاجم الوحدات بهاء فيصل اجمل أهداف المسابقة، من لعبة مقصية خلفية (دبل كيك)، لينفرد في صدارة هدافي المسابقة برصيد 5 أهداف، متقدما على زميليه سيزار الذي يتشارك في المركز الثاني مع مهاجم السلط محمد عبد المطلب“بوجبا”، برصيد 4 أهداف لكل منهما.
وفرض فريق الوحدات سيطرته على منطقة العمليات، بفضل تناسق الادوار وبناء العمليات من قبل محمود شوكت وصالح راتب، لتفعيل انطلاقات سيزار ومحمد موالي وأكونو خلف المهاجم بهاء فيصل، في الوقت الذي اهتم فيه مدرب الصريح بإغلاق الدفاعي من خلال تثبيت هذال السرحان وأشرف المساعيد وعلي زكريا في المحور، واقتراب يوسف الرواشدة وعبدالله عوض لإسنادهما في الحالة الدفاعية، والتقدم خلف العكش في الحالة الهجومية.
وانشغل الوحدات في فك“شيفرة” خطوط الصريح التي تحرك بينها صالح راتب، وامتد في محاولات هجومية جريئة، ليضع مصطفى كمال عرضية دكها بهاء فيصل بجوار المرمى، لكن الزعبي حارس الصريح، لم يستطع رد انفراد أكونو بعد تمريرة بهاء فيصل الذكية في الدقيقة الرابعة عشرة.
وتحرك الصريح إلى المواقع الهجومية، وظهرت أولى كراته الخطيرة عند الدقيقة 30 من تسديدة أشرف المساعيد، ليواصل الوحدات مده الهجومية، وضع فراس شلباية كرة عرضية تابعها فيصل“دبل كيك” في الدقيقة 32، وعاد المتألق فراس شلباية ليضع كرة زاحفة أمام مرمى الزعبي، تابعها سيزار في المرمى مسجلا الهدف الثالث للوحدات (35).
لكن الصريح انتفض سريعا، وتقدم بشكل أكثر جرأة إلى مواقع الوحدات الهجومية، لينجح عبدالله عوض في التسجيل بعدما تلاعب بدفاعات الوحدات، وسدد كرة قوية في مرمى أحمد عرباش بالدقيقة 36، ما رفع معنويات زملائه، حيث أخطأ مدافع الوحدات دانيال عفانة في إبعاد الكرة، التي تهادت أمام المساعيد، فسددها قوية على يمين عرباش بالدقيقة 40.
وفي الشوط الثاني، كاد استلك أكونو كرة شلباية وسددها قوية فوق مرمى الزعبي، وبالسيناريو ذهبت كرة زميله موالي، فيما كاد المساعيد أن يعدل النتيجة بتسديدة زاحفة مرت بجور مرمى عرباش.
وتحملت دفاعات الوحدات دانيال عفانة وشوقي القزعة ومصطفى كمال وفراش شلباية، وللصريح ياسر الرواشدة والبديل وعاد الوحدات بهجمة سريعة وصلت من خلالها الكرة إلى فيصل، الذي وضع كرة عرضية دكها سيزار برأسية قوية، لتصطدم بالعارضة.
ونجح عفانة في تسجيل الهدف الرابع للوحدات، عندما ارتقى للكرة الثابتة التي نفذها راتب، وتابعها في الزاوية اليمني للزعبي عند الدقيقة 70.

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