منتخب السلة يتجاوز فلسطين في مستهل مشواره ببطولة كأس الملك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – افتتح المنتخب الوطني الأول لكرة السلة مشواره في النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة، بفوز مثير على شقيقه المنتخب الفلسطيني بنتيجة 92-80 (النصف الأول 52-41)، في لقاء جمعهما السبت بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.
وكان المنتخب القطري قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره المنتخب السوري بنتيجة 75-66 (النصف الأول 46-35)، في لقاء برز فيه لاعبه تايلور هاريس محققا“الدبل دبل” بتسجيله 17 نقطة و12 متابعة ناجحة و4 تمريرات حاسمة بفاعلية 21.
وتتواصل اليوم منافسات البطولة - التي تقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة - بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة، حيث يبحث المنتخب الفلسطيني عن فوزه الأول من بوابة نظيره القطري عندما يلتقيان الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما يلتقي المنتخب الوطني مع سورية في“ديربي الشام” الساعة السابعة والنصف مساء.
وتأتي البطولة ضمن إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا“جدة 2025”، حيث يستقبل المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة السابعة من مساء الجمعة المقبلة في صالة الأمير حمزة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 من الشهر الحالي، وذلك بعد اختيار الأخير صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعبا بيتيا له.
ووفقا لنظام التصفيات، تلعب المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل.
وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط“العلامة الكاملة”، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
الأردن (92) فلسطين (80)
بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء معتمدا على الخماسي، المجنس دار تاكر وفريدي ابراهيم وأمين أبو حواس وهاشم عباس ويوسف أبو وزنة، فيما اعتمد مدرب المنتخب الفلسطيني يوانيس دايمانتاكوس على الخماسي، جمال ميالي وأحمد يونس وصلاح حلواني ومحمد أبو شمسية والمجنس براين هالمز.
وجاءت بداية الفترة الأولى قوية على الجانب الهجومي من جانب لاعبي المنتخبين، فكانت السلات المتنوعة لأبو وزنة وفريدي وأبو حواس تمنح المنتخب الوطني تقدما مستحقا في نتيجة الفترة الأولى (33-27).
وتميزت الفترة الثانية بالقوة الدفاعية من لاعبي الفريقين، ليستهل قرمش التسجيل بسلة من المسافة البعيدة بعد مرور دقيقتين من زمن الفترة، مع نقطة لشاهر من رمية حرة، فيما كان جمال ميالي وبراين يقودان محاولات المنتخب الفلسطيني للعودة بالنتيجة، لكن توهج أبو حواس وفريدي وتاكر عزز من تقدم“صقور الأردن” في نتيجة النصف الأول (52-41) بعدما حسم الفترة الثانية (19-14).
وافتقد لاعبو المنتخب الوطني إلى التركيز المطلوب في بداية الفترة الثالثة التي سجل فيها الفلسطيني 9 نقاط متتالية منها 7 نقاط لمجنسه براين، قبل أن ينهي“صقور الأردن” صيامهم عن التسجيل لأربع دقائق ويسجلوا من خط الرميات الحرة عبر تاكر وفريدي وأبو حواس، مع سلة لتاكر من اختراق هجومي، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، قلص المنتخب الفلسطيني الفارق في النتيجة الإجمالية (62-71) بعدما حسم الفترة (21-19).
وافتتح عباس التسجيل للمنتخب الوطني بسلة من اختراق هجومي مع نقطة من رمية إضافية في الفترة الرابعة التي شهدت الظهور الأول للاعب الشاب عمر سلمان، فيما كان براين يسجل سلتين لفلسطين واحدة منها جاءت بطريقة استعراضية مع (دنك عنيف)، ليرد الهندي بسلة دقيقة من خارج القوس مع سلة لقرمش من اختراق هجومي، وأمام أفضلية المنتخب الوطني انتهت المباراة لصالحه في النتيجة النهائية (92-80).
وبرز فريدي إبراهيم في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 21 نقطة و6 متابعات و9 تمريرات و3 سرقات للكرة وبلوك شوت بفاعلية 26، فيما كان المجنس الأميركي براين هالمز اللاعب الأبرز من جانب المنتخب الفلسطيني بتسجيله 29 نقطة و6 متابعات وتمريرتين حاسمتين وستيل بفاعلية 24.
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