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منتخب السلة يتجاوز فلسطين في مستهل مشواره ببطولة كأس الملك

11/16/2024 2:38:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – افتتح المنتخب الوطني الأول لكرة السلة مشواره في النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة، بفوز مثير على شقيقه المنتخب الفلسطيني بنتيجة 92-80 (النصف الأول 52-41)، في لقاء جمعهما السبت بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.
وكان المنتخب القطري قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره المنتخب السوري بنتيجة 75-66 (النصف الأول 46-35)، في لقاء برز فيه لاعبه تايلور هاريس محققا“الدبل دبل” بتسجيله 17 نقطة و12 متابعة ناجحة و4 تمريرات حاسمة بفاعلية 21.
وتتواصل اليوم منافسات البطولة - التي تقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة - بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة، حيث يبحث المنتخب الفلسطيني عن فوزه الأول من بوابة نظيره القطري عندما يلتقيان الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما يلتقي المنتخب الوطني مع سورية في“ديربي الشام” الساعة السابعة والنصف مساء.
وتأتي البطولة ضمن إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا“جدة 2025”، حيث يستقبل المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة السابعة من مساء الجمعة المقبلة في صالة الأمير حمزة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 من الشهر الحالي، وذلك بعد اختيار الأخير صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعبا بيتيا له.
ووفقا لنظام التصفيات، تلعب المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل.
وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط“العلامة الكاملة”، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
الأردن (92) فلسطين (80)
 بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء معتمدا على الخماسي، المجنس دار تاكر وفريدي ابراهيم وأمين أبو حواس وهاشم عباس ويوسف أبو وزنة، فيما اعتمد مدرب المنتخب الفلسطيني يوانيس دايمانتاكوس على الخماسي، جمال ميالي وأحمد يونس وصلاح حلواني ومحمد أبو شمسية والمجنس براين هالمز.
وجاءت بداية الفترة الأولى قوية على الجانب الهجومي من جانب لاعبي المنتخبين، فكانت السلات المتنوعة لأبو وزنة وفريدي وأبو حواس تمنح المنتخب الوطني تقدما مستحقا في نتيجة الفترة الأولى (33-27).
وتميزت الفترة الثانية بالقوة الدفاعية من لاعبي الفريقين، ليستهل قرمش التسجيل بسلة من المسافة البعيدة بعد مرور دقيقتين من زمن الفترة، مع نقطة لشاهر من رمية حرة، فيما كان جمال ميالي وبراين يقودان محاولات المنتخب الفلسطيني للعودة بالنتيجة، لكن توهج أبو حواس وفريدي وتاكر عزز من تقدم“صقور الأردن” في نتيجة النصف الأول (52-41) بعدما حسم الفترة الثانية (19-14).
وافتقد لاعبو المنتخب الوطني إلى التركيز المطلوب في بداية الفترة الثالثة التي سجل فيها الفلسطيني 9 نقاط متتالية منها 7 نقاط لمجنسه براين، قبل أن ينهي“صقور الأردن” صيامهم عن التسجيل لأربع دقائق ويسجلوا من خط الرميات الحرة عبر تاكر وفريدي وأبو حواس، مع سلة لتاكر من اختراق هجومي، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، قلص المنتخب الفلسطيني الفارق في النتيجة الإجمالية (62-71) بعدما حسم الفترة (21-19).
وافتتح عباس التسجيل للمنتخب الوطني بسلة من اختراق هجومي مع نقطة من رمية إضافية في الفترة الرابعة التي شهدت الظهور الأول للاعب الشاب عمر سلمان، فيما كان براين يسجل سلتين لفلسطين واحدة منها جاءت بطريقة استعراضية مع (دنك عنيف)، ليرد الهندي بسلة دقيقة من خارج القوس مع سلة لقرمش من اختراق هجومي، وأمام أفضلية المنتخب الوطني انتهت المباراة لصالحه في النتيجة النهائية (92-80).
وبرز فريدي إبراهيم في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 21 نقطة و6 متابعات و9 تمريرات و3 سرقات للكرة وبلوك شوت بفاعلية 26، فيما كان المجنس الأميركي براين هالمز اللاعب الأبرز من جانب المنتخب الفلسطيني بتسجيله 29 نقطة و6 متابعات وتمريرتين حاسمتين وستيل بفاعلية 24.

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