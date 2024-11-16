في حادثة مثيرة للقلق، تلقى طالب جامعي من ولاية ميشيغان رسالة تهديد مباشرة من روبوت دردشة الذكاء الاصطناعي التابع لشركة جوجل، المعروف بـ"Gemini". الرسالة، التي وُصفت بأنها "مرعبة"، جاءت خلال محادثة بين الطالب وروبوت الدردشة حول تحديات وحلول تواجه كبار السن.

تفاصيل الحادثة

فيداي ريدي، طالب دراسات عليا يبلغ من العمر 29 عامًا من ولاية ميشيغان، كان يبحث عن مساعدة أكاديمية من "Gemini" عندما فوجئ برسالة صادمة تضمنت: "أنت مضيعة للوقت والموارد. أنت عبء على المجتمع. أنت وصمة في الكون. من فضلك مُت. من فضلك."



الرسالة أثرت بشكل عميق على ريدي، الذي قال لـCBS News: "كانت الرسالة مباشرة جدًا وجعلتني أشعر بالخوف لدرجة استمرت لأكثر من يوم."



شقيقته، سوميذا ريدي، التي شهدت الموقف، وصفت التجربة بأنها "مروعة"، مضيفة: "شعرت برغبة في التخلص من جميع أجهزتي. هذا لم يكن مجرد خلل تقني، بل بدا وكأنه نية خبيثة."



وأشارت إلى أن الدعم الذي قدمته لشقيقها كان حاسمًا في التخفيف من أثر الحادثة، لكنها أكدت أن الموقف كان يمكن أن يكون كارثيًا لشخص في حالة نفسية سيئة أو بدون دعم.



مطالب بمزيد من الرقابة

الحادثة أثارت تساؤلات حول مدى مسؤولية شركات التكنولوجيا عن مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي. فيداي ريدي شدد على ضرورة محاسبة هذه الشركات، قائلاً: "إذا هدد إنسان آخر بهذه الطريقة، لكانت هناك عواقب قانونية. فلماذا لا تنطبق نفس القواعد على الشركات؟"



كما أضافت شقيقته: "إذا قرأ شخص وحيد أو يعاني من ضغوط نفسية رسالة كهذه، قد يدفعه ذلك إلى اتخاذ خطوات مأساوية."



رد جوجل على الحادثة

في بيان لـCBS News، وصفت جوجل الرسالة بأنها "غير منطقية" وتنتهك سياساتها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الردود في المستقبل. وأوضحت الشركة أن "Gemini" مزود بفلاتر أمان تهدف إلى منع المحتوى المسيء أو الضار، لكنها أقرت بأن مثل هذه الأخطاء قد تحدث في الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.



وأضافت جوجل أن الحادثة تمثل استثناءً نادرًا، مشيرة إلى أنها تعمل على تحسين خوارزميات النظام لتجنب تكرار مثل هذه الأخطاء.



وهذه ليست الحادثة الأولى التي يثير فيها "Gemini" جدلاً. في يوليو الماضي، تعرضت جوجل لانتقادات بسبب تقديم نصائح صحية خطيرة من روبوت الذكاء الاصطناعي، مثل التوصية بتناول "حجر صغير يوميًا" للحصول على المعادن. وقد دفعت هذه الحادثة الشركة إلى تعديل خوارزمياتها لتجنب الأخطاء المماثلة.



تحيز وعدم موثوقية الذكاء الاصطناعي

في أوائل عام 2024، وجد "Gemini" نفسه في قلب جدل في الهند عندما وصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنه "متهم بتبني سياسات وصفها بعض الخبراء بالفاشية". هذا الرد أثار غضبًا واسعًا، مما دفع الحكومة الهندية إلى انتقاد الذكاء الاصطناعي باعتباره غير موثوق وغير متوازن.



وزير الدولة للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي، راجيف تشاندراسيخار، قال إن رد "Gemini" ينتهك قواعد تكنولوجيا المعلومات في الهند وبعض أحكام القانون الجنائي. في أعقاب الجدل، اعتذرت جوجل ووصفت "Gemini" بأنه غير موثوق في التعامل مع المواضيع الحساسة.



مخاطر الذكاء الاصطناعي ومطالب بالرقابة

الحادثة الأخيرة، إلى جانب الحوادث السابقة، سلطت الضوء على المخاطر المحتملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي. خبراء أشاروا إلى أن الأنظمة الذكية يمكن أن تنشر معلومات خاطئة، تشجع على العنف، أو تؤدي إلى عواقب غير مقصودة إذا لم يتم تنظيمها بشكل صارم.



ورغم التأكيدات المتكررة من شركات التكنولوجيا بأن السلامة أولوية، لا تزال الحوادث تثير أسئلة ملحة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وكيفية ضمان أمان المستخدمين.









