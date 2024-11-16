هل يمكن للذكاء الاصطناعي التفوق على الأشعار البشرية؟ دراسة تثير الجدل

أظهرت دراسة حديثة أن الشعر الذي يولده الذكاء الاصطناعي بات "غير قابل للتمييز" عن الشعر البشري بل ويحظى بتفضيل لدى بعض الأشخاص. الدراسة ، التي أجراها فلاسفة العلوم بريان بورتر وإدوارد ماتشيري، تشير إلى أن النماذج المولدة للشعر باستخدام الذكاء الاصطناعي تجاوزت توقعات البشر من حيث الجودة والتفضيل.





نتائج الدراسة

شارك في الدراسة 696 شخصًا، حيث تمت محاكاة أساليب عشرة شعراء، من الشعراء الكلاسيكيين مثل جيفري تشوسر وويليام شكسبير، إلى شعراء معاصرين مثل دوروثيا لاسكي. وأظهرت النتائج أن المشاركين فضلوا الشعر الاصطناعي على الشعر البشري في معظم الحالات.



ويخلص الباحثون إلى أن "قدرات النماذج التوليدية للذكاء الاصطناعي تجاوزت توقعات البشر". لكنهم أشاروا إلى أن هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل الشعراء البشر، حيث لا تزال هناك حاجة لمزيد من الاختبارات لدعم هذا الادعاء.



صعوبة تمييز الشعر

تمكنت النماذج الذكية من محاكاة الأساليب القديمة للشعراء، مما جعل النصوص تبدو مألوفة وقريبة من الأصل. وفي الوقت نفسه، وجد المشاركون صعوبة في تجاوز اللغة القديمة والأسلوب الصارم والمراجع الثقافية التي ميزت أعمال الشعراء الكلاسيكيين.

الباحثون أشاروا إلى أن هذه العوامل تجعل محاكاة الشعراء القدامى أسهل للذكاء الاصطناعي.

تفوق الذكاء الاصطناعي في التقييم الجمالي

طُلب من المشاركين تقييم النصوص بناءً على معايير مثل الصور الشعرية، الإيقاع، الجمال، العمق، والإبداع. وجاءت النتائج لصالح الذكاء الاصطناعي في معظم الفئات، حيث تفوق على شعراء عظماء مثل بايرون ووالت ويتمان.



وأظهرت الدراسة أن المشاركين أبلغوا عن "مستوى منخفض من الخبرة في قراءة الشعر"، مما يحد من قدرتهم على التفاعل مع النصوص البشرية الأكثر تعقيدًا. الذكاء الاصطناعي يزيل العناصر الأكثر صعوبة في الشعر، مثل الغموض والتلاعب بالألفاظ، ليقدم نصوصًا أكثر وضوحًا وجاذبية للقارئ العادي.



الشعر كوسيلة للتواصل

الشعر البشري يتميز بقدرته على التواصل العاطفي والاجتماعي، وهو ما قد يكون غائبًا في النصوص المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

كما أن الشعر ليس مجرد تقنية أو أسلوب، بل هو فعل اجتماعي يهدف إلى تعزيز فهمنا لبعضنا البعض.



وعلى الرغم من تفوق الذكاء الاصطناعي في بعض النواحي، تظل هناك أسئلة حول قدرته على إنتاج نصوص ذات عمق عاطفي وإبداعي حقيقي.

ويعتمد الشعر إلى حد كبير على التفاعل بين القارئ والنص، حيث يلعب القارئ دورًا كبيرًا في إحياء الكلمات وتفسيرها.



تأثير التكنولوجيا على الشعر

الشعراء دائمًا ما استجابوا للتكنولوجيا بطرق إبداعية، حيث تبنوا الأدوات الجديدة لإعادة تشكيل أعمالهم.

على سبيل المثال، استُخدمت تقنيات مثل "شعر الكولاج" و"الشعر البصري" لإعادة تفسير اللغة والفن. وفي الوقت الحاضر، بدأ بعض الشعراء في التعاون مع الذكاء الاصطناعي لاستكشاف إمكانيات جديدة.



مستقبل الشعر في عصر الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي أظهر قدرات كبيرة في محاكاة الشعر، يظل الهدف الأساسي للشعراء هو الإبداع وليس التقليد. الشعراء العظماء مثل شكسبير وبايرون تركوا إرثًا دائمًا لأنهم ابتكروا ما لم يره أحد من قبل.

ويبقى السؤال: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يبتكر شيئًا جديدًا حقًا، أم سيبقى محصورًا في حدود المحاكاة؟