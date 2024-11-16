هل يمكن للذكاء الاصطناعي التفوق على الأشعار البشرية؟ دراسة تثير الجدل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت دراسة حديثة أن الشعر الذي يولده الذكاء الاصطناعي بات "غير قابل للتمييز" عن الشعر البشري بل ويحظى بتفضيل لدى بعض الأشخاص. الدراسة ، التي أجراها فلاسفة العلوم بريان بورتر وإدوارد ماتشيري، تشير إلى أن النماذج المولدة للشعر باستخدام الذكاء الاصطناعي تجاوزت توقعات البشر من حيث الجودة والتفضيل.
نتائج الدراسة
شارك في الدراسة 696 شخصًا، حيث تمت محاكاة أساليب عشرة شعراء، من الشعراء الكلاسيكيين مثل جيفري تشوسر وويليام شكسبير، إلى شعراء معاصرين مثل دوروثيا لاسكي. وأظهرت النتائج أن المشاركين فضلوا الشعر الاصطناعي على الشعر البشري في معظم الحالات.
ويخلص الباحثون إلى أن "قدرات النماذج التوليدية للذكاء الاصطناعي تجاوزت توقعات البشر". لكنهم أشاروا إلى أن هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل الشعراء البشر، حيث لا تزال هناك حاجة لمزيد من الاختبارات لدعم هذا الادعاء.
صعوبة تمييز الشعر
تمكنت النماذج الذكية من محاكاة الأساليب القديمة للشعراء، مما جعل النصوص تبدو مألوفة وقريبة من الأصل. وفي الوقت نفسه، وجد المشاركون صعوبة في تجاوز اللغة القديمة والأسلوب الصارم والمراجع الثقافية التي ميزت أعمال الشعراء الكلاسيكيين.
الباحثون أشاروا إلى أن هذه العوامل تجعل محاكاة الشعراء القدامى أسهل للذكاء الاصطناعي.
تفوق الذكاء الاصطناعي في التقييم الجمالي
طُلب من المشاركين تقييم النصوص بناءً على معايير مثل الصور الشعرية، الإيقاع، الجمال، العمق، والإبداع. وجاءت النتائج لصالح الذكاء الاصطناعي في معظم الفئات، حيث تفوق على شعراء عظماء مثل بايرون ووالت ويتمان.
وأظهرت الدراسة أن المشاركين أبلغوا عن "مستوى منخفض من الخبرة في قراءة الشعر"، مما يحد من قدرتهم على التفاعل مع النصوص البشرية الأكثر تعقيدًا. الذكاء الاصطناعي يزيل العناصر الأكثر صعوبة في الشعر، مثل الغموض والتلاعب بالألفاظ، ليقدم نصوصًا أكثر وضوحًا وجاذبية للقارئ العادي.
الشعر كوسيلة للتواصل
الشعر البشري يتميز بقدرته على التواصل العاطفي والاجتماعي، وهو ما قد يكون غائبًا في النصوص المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
كما أن الشعر ليس مجرد تقنية أو أسلوب، بل هو فعل اجتماعي يهدف إلى تعزيز فهمنا لبعضنا البعض.
وعلى الرغم من تفوق الذكاء الاصطناعي في بعض النواحي، تظل هناك أسئلة حول قدرته على إنتاج نصوص ذات عمق عاطفي وإبداعي حقيقي.
ويعتمد الشعر إلى حد كبير على التفاعل بين القارئ والنص، حيث يلعب القارئ دورًا كبيرًا في إحياء الكلمات وتفسيرها.
تأثير التكنولوجيا على الشعر
الشعراء دائمًا ما استجابوا للتكنولوجيا بطرق إبداعية، حيث تبنوا الأدوات الجديدة لإعادة تشكيل أعمالهم.
على سبيل المثال، استُخدمت تقنيات مثل "شعر الكولاج" و"الشعر البصري" لإعادة تفسير اللغة والفن. وفي الوقت الحاضر، بدأ بعض الشعراء في التعاون مع الذكاء الاصطناعي لاستكشاف إمكانيات جديدة.
مستقبل الشعر في عصر الذكاء الاصطناعي
على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي أظهر قدرات كبيرة في محاكاة الشعر، يظل الهدف الأساسي للشعراء هو الإبداع وليس التقليد. الشعراء العظماء مثل شكسبير وبايرون تركوا إرثًا دائمًا لأنهم ابتكروا ما لم يره أحد من قبل.
ويبقى السؤال: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يبتكر شيئًا جديدًا حقًا، أم سيبقى محصورًا في حدود المحاكاة؟
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