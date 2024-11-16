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كيف خسر أسطورة الملاكمة مايك تايسون أمام المبتدئ العشريني جيك بول؟

11/16/2024 2:38:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ترك صانع المحتوى الذي تحول إلى ملاكم، جيك بول، وصمة عار دائمة على إرث الملاكم وبطل الوزن الثقيل لمرتين مايك تايسون، بعد تحقيقه فوزاً في مباراة وصفت بالباهتة، أمام 70 ألف مشجع في تكساس، ممن أصابتهم خيبة الأمل على إثر النتيجة، كذلك أمام الملايين ممن شاهدوا المباراة المثيرة للجدل على شبكة "نتفليكس" المعروفة.
بدا تايسون وكأنه ظلاً لشخصيته القديمة، كما هو المتوقع من رجل يبلغ من العمر 58 عاماً ولم ينافس على المستوى الاحترافي منذ 19 عاماً.

أما بول، الذي يبلغ 27 عاماً، فعلى الرغم من أنه مبتدئ في الملاكمة إلا أنه رياضي للغاية، وعمره صغير جدا بالنسبة لتايسون، فقد أبقى خصمه على مسافة بعيدة، وسدد لكمات دقيقة في نزال من ثماني جولات مدة كل منها دقيقتين، فيما بدا تايسون بطيئاً وخاملاً.

حصل تايسون على استقبال الأبطال قبل القتال، ولكن كانت هناك صيحات استهجان كبيرة على أدائه مع اقتراب النزال من نهايته، فيما غادر بعض المشجعين قبل إعلان نتائج الحكام، والتي جاءت على الترتيب التالي: 80-72 و79-73 و79-73.

وفي لحظة بعد القتال، استدعى تايسون، بعد خسارته السابعة في 57 مباراة، شقيق بول، لوغان، واقترح عليه لعب مباراة مرة أخرى.

وكانت هناك علامات استفهام حول شرعية هذا النزال ومدى الجدية التي سيأخذها الرجلان، لكن تايسون قال إنه "جاء للقتال".


ارتدى كلا الرجلين قفازات أثقل مع حشوة إضافية كجزء من الشروط التي حددتها لجنة تكساس، التي اعتبرت اللعبة نزالاً محترفاً، وهو القرار الذي بدا مثيراً للسخرية بعدما انتهت المباراة. إذ إن القفازات الأخف وزناً لم تُحدث فرقاً في النتيجة، ولم تكن اللكمات في المباراة لترقى بأن تكون ضربات قاضية.

سدد تايسون 18 لكمة فقط خلال المباراة بأكملها، مقارنة بـ 78 لكمة لبول.

صنع بول اسمه المشهور من خلال نشر مقاطع فيديو تحتوي على المقالب والنكات عبر الإنترنت، وجمع 70 مليون متابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يقوم بمغامرة خوض الملاكمات.

و فاز في إحدى عشرة مباراة للمحترفين، فيما خسر أمام تومي فيوري العام الماضي، وأكد على رغبته في منازلة النجم المكسيكي شاول "كانيلو" ألفاريز، واصفاً الفاريز بأنه يدرك جيداً أين تكمن مصلحته، في إشارة من بول بأن النزال معه بمثابة كنز.

رجل عجوز مقابل مبتدئ


إن الإدراك المتأخر لما حصل هو أمر مدهش، إلا أن النتيجة ليست مفاجئة، وستشجع هؤلاء النقاد الذين وجدوا في النتيجة فرصة للسخرية من الملاكمة.

فيما قال تايسون إن قلبه لم يكن في هذه الرياضة بعد الخسارة التي تكبدها أمام كيفن ماكبرايد في عام 2005.

منذ البداية كان من الواضح أن هذا رجل يقترب من الستينيات من عمره، ولا يزال يتمتع ببعض القوة ولكن ليس لديه القدرة على التحمل.

كان الشعور العام هو أنه لكي يفوز تايسون، فإنه يحتاج إلى تنحية بول مبكراً من النزال، وعلى الرغم من أنه ضربه بيده اليمنى في المرة الأولى، إلا أن بول بدأ في الاستجابة بشكل مدروس مع اللكمات، فيما ضرب تايسون بيده اليسرى في المرة الثالثة.


مباراة مخيبة للآمال ولكنها تشد أنظار الجماهير
بُثّت المباراة على شبكة نتفليكس العالمية الي تضم (263) مليون مشترك حول العالم، وفيما بدت المباراة مخيبة للآمال لدى البعض، لكن الشبكة عرضتها للمشتركين.

ومع الإعلان بأن بول حصل على (30) مليون جنيه إسترليني وتايسون نصف ذلك، لم يكن هناك نفقات أخرى مرصودة نظراً لريع المباراة القليل.

ذهب بول إلى الحلبة في سيارة خضراء مخصصة لنقله، على أنغام أغنية (In the Air Tonight) لفيل كولينز، وجلس بجانبه ششقيقه وزميله نجم وسائل التواصل الاجتماعي، والمصارع أيضاً لوغان بول.

وفي المقعد الخلفي كان هناك حمامة حاول بول إهداءها لتايسون- المعروف باحتفاظه بحمام سباق في منزله- خلال أسبوع المباراة.

ظل المشجعون واقفين طوال الوقت بينما ترددت صيحات وهتافات تشجيعية عالية لتايسون في جميع أنحاء الملعب، الذي يعتبر موطن فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم.


كان تايسون يرتدي علامته التجارية باللون الأسود، وتبختر في طريقه إلى الحلبة بنفس المظهر الصارم الذي كان يتمتع به طوال الأسبوع.

جرى استرداد أكثر من (14.1) مليون جنيه إسترليني من مبيعات التذاكر وحدها، من ضمنها حزمة واحدة لمجموعة كبار الشخصيات والتي تضمنت مقعدًا بجانب الحلبة وصوراً مع الملاكمين بتكلفة تصل إلى (1.6) مليون جنيه إسترليني.

وشكّل ملوك الملاكمة لينوكس لويس، وإيفاندر هوليفيلد، وروي جونز جونيور، وأندريه وارد جزءًا من التغطية التلفزيونية،

فيما شوهد نجوم شبكة نتفليكس في محيط الحلبة، منهم كوبرا كاي إلى جانب أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين شاكيل أونيل.

آخر مرة نرى تايسون في الحلبة؟
إن إصرار بول على أنه قادر على التغلب على النجم المكسيكي ألفاريز هو ادعاء يبدو أكثر سخرية بعد أن فوزه على رجل كان في أوج عطائه منذ أكثر من ثلاثة عقود

بالنسبة لتايسون، ربما كان إغراء الأضواء أكبر من أن يبتعد عنه، كما أن الملايين العديدة قدمت له حافزاً إضافياً.

مهما كانت نيته، من أجل سلامته ومن أجل تثبيط عزيمة الأبطال السابقين الآخرين، نأمل أن تكون الرغبة في العودة إلى الحلبة قد اختفت.

وبدأ بول- الذي كان يرتدي أغلى شورت في العالم- في إثارة إعجاب رجل يكبره بـ 31 عاماً.

كان تايسون، الذي كان يرتدي دعامة سوداء فوق ركبته اليمنى، يحرك رأسه بسرعة لجعل بول يخطئ، لكن مع ذلك، وفي الشوط الخامس، اندفع تايسون لإلقاء ضربة لكنه أخطأ في تقدير مسافتها نحو قدم واحدة على الأقل، ما يوضح مدى الفارق الذي أحدثه تقدم العمر.

شعر الملاكم المخضرم بمزيد من الضرر في الجولة السابعة عندما استقبل لكمة من اليسار أصابت صدغه، وعند هذه النقطة، بدا معظم المشجعين متحمسين لسماع الجرس الأخير.

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