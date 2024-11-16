أفكار تحتفي باليوبيل الفضي والإنجازات الوطنية والثقافية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
احتفى العدد "429" من مجلة أفكار باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، وتضمن العدد ملفات عديدة منها، ملف دور الوثيقة الوطنية في كتابة التاريخ، التطور العلمي والتكنولوجي والتحول الرقمي؛ 25 عاما من الإنجازات.
وزير الثقافة الأسبق د. عادل الطويسي كتب افتتاحية العدد بعنوان "اليوبيلُ الفضيُّ والتحوّلُ نحو التنمية الثقافية في المملكة"، يشير فيها إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تحتفل العام الحالي "2024"، بمرور خمسة وعشرين عاما على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية واعتلاء العرش.
ويقول الطويسي: "إنه في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني حدثت نقاط تحول في ملف الثقافة والفنون في المملكة، كانت وما تزال سببا في ازدهار جوانب عديدة في قطاعات هذا الملف المختلفة، ناهيك عن تطوير البنى التحتية اللازمة". كانت أولى نقاط التحول وربما أكثرها تأثيرا لقاء جلاله الملك في العام 2006، مع ممثلين عن القطاعات المختلفة في مجالي الثقافة والفنون في الديوان الملكي العامر، وبحضور رئيس الوزراء آنذاك المرحوم "معروف البخيت"، ووزير المالية، ووزير الثقافة.
ويشير الطويسي إلى أن جلالته استمع في ذلك اللقاء إلى حديث الممثلين عن هموم الثقافة وتحدياتها، ثم كانت توجيهاته بالاهتمام بها. مُطلقا مصطلح "التنمية الثقافية"، وربما لأول مرة في الدولة الأردنية، واعتبر جلالته هذا الجانب من التنمية إطارا لأنواع التنمية الأخرى التقليدية "السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وكيف يمكن تنمية مجتمع سياسي، كما قال جلالته؛ إن لم يكن أفراد المجتمع مثقفين؟
وقد أمر جلالته في ذلك اللقاء، بدعم الموازنة الرأسمالية للثقافة بعشرة ملايين دينار؛ "وهو ما شكل أربعة أضعاف الموازنة المقررة رسميا آنذاك"، واشتملت توجيهات جلالته على بناء دار للأوبرا في عمان، وقصر للثقافة في مركز كل محافظة، وذلك تحقيقا لعدالة توزيع مكتسبات الثقافة والفنون في المملكة.
كما تحدث الطويسي عن انطلاقات التحول في ملفي الثقافة والفنون في الخمسة والعشرين عاما الماضية، قائلا: "جرى تحديث البنى التشريعية في هذين المجالين وتطويرها". إذ تم تعديل قانون رعاية الثقافة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه غير مرة؛ ليواكب ما يطرأ على الأنشطة الثقافية والفنية محليا وعالميا من تحديث. وكان من بين تلك التعديلات المهمة إنشاء صندوق لرعاية الثقافة والفنون يضمن مشاركة القطاع الخاص في دعم الحراك في هذين المجالين بموجب المسؤولية المجتمعية لمؤسسات ذلك القطاع. ولا بد هنا من الإشارة، إلى صدور قانون الحصول على المعلومات لأول مرة في عهد جلالة الملك، الذي أتاح لكل مواطن الحصول على ما يهمه من معلومات في شؤونه الفردية أو غيرها في إطار من المحددات التي لابد منها.
وفي ذلك الإطار تم تأسيس الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، مما أدى إلى تطوير صناعة الأفلام في المملكة، وإنتاج أفلام أردنية أثبتت حضورا عالميا، مثل فيلم "ذيب"، الذي حصل على جوائز عالمية، تم ترشيحه لـ"جائزة الأوسكار.
وعلى المستوى الاستراتيجي، أقر مجلس الوزراء، للمرة الأولى، استراتيجية تعمل بموجبها وزارة الثقافة لحقبة زمنية محددة، فكانت الاستراتيجية الثقافية للأعوام 2006-2008، التي توالت بعدها الاستراتيجيات، فمثلت مرجعيات للتنفيذ والتقييم والمراجعة.
وتماشيا مع كون الثقافة هي القوة الداعمة للدولة، أولى القطاعان العام والخاص والقطاع المدني (بما يمثله من جمعيات واتحادات وروابط ثقافية وفنية)، اهتماما ملحوظا خلال عهد الملك عبدالله الثاني بملف التبادل الثقافي والفني مع العديد من دول العالم، ولا سيما العربية والإسلامية منها؛ وذلك لتعزيز حضور الهوية الثقافية للأردن وقوته الداعمة خارجيا. فأقيمت الأسابيع الثقافية والفنية في عواصم تلك الدول، كما تم الإصرار على إقامة مهرجان جرش سنويا بما يمثله من نفاد واسع على الفنون العالمية والمحلية.
وعليه، فإن عمان وبعض المدن الأردنية، أصبحت مراكز لأحداث ثقافية وفنية عربية وإسلامية مهمة خلال فترة اليوبيل، فقد اختيرت عمان عاصمة الثقافة العربية العام 2002، وعاصة الثقافة الإسلامية العام 2017، واختيرت إربد عاصمة للثقافة العربية العام 2022".
وفي زاوية دراسات ومقالات كتب كل من د. جمال الشلبي عن "الأوراق النقاشية الملكية: خريطة طريق للمستقبل"، فيما كتب الفنان التشكيلي غازي أنعيم بعنوان "في ظلالِ اليوبيل الفضي. أبرز إنجازات الحركة التشكيلية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني"، فيما كتب مدير الدراسات والنشر في وزارة الثقافة د. سالم الدهام بعنوان "الثقافة ومنجزاتها في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين"، فيما كتب مدير عام المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي عن "دور الوثيقة الوطنية في كتابة التاريخ".
فيما قدم المؤرخ الأردني د. جورج طريف "إضاءات على تاريخ الأردن ( 2021-1924)"، وكتب الزميل والشاعر نضال برقان عن "المشهد الثقافي الأردني في ظلال اليوبيل الفضي للجلوس الملكي"، وحول "تطور المكتبات في الأردن في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (1999-2024)، د. ربحي مصطفى عليان.
وكتب الأكاديمي والباحث الأردني د.محمد أحمد عالية عن "التطوّرُ العلمي والتكنولوجي والتحول الرقمي؛25 عامًا من الإنجازات"، فيما كتب الباحث محمد المشايخ عن "تفاعل أدباء الأردن مع أدباء الوطن العربي (1992-2024)"، وعن "الأغنيةُ الشعبيّةُ الأردنيةُ؛ نسماتٌ وجدانية وروحُ وطن"، كتب المؤرخ في التراث الأردني نايف النوايسة، وفي موضوع "السينما والدراما الأردنيّة في (25) عاماً؛ رفد الحياة الثقافيّة بألوانٍ من الرؤى السمعية البصرية بالأساليب الجريئة والمبتكرة"، كتب الزميل ناجح حسن.
وفي باب إبداع كتب: "نشيد اليوبيل الفضي؛ (ماضون معا)"، الشاعر حيدر محمود، وكتب الشاعر محمد سمحان "يا راعي الهدلا"، فيما كتب د. هاشم صالح مناع "في مدحكم"، كتب دز حربي طعمة المصري "القصيدة الهاشمية"، "في هوى شيخ الملوك"، حسن البوريني، وعن "مقام الذهب"، كتب علي الفاعوري، وعن "اليوبيل الفضي" كتب سعيد يعقوب. وفي زاوية نوافذ ثقافية، كتب محمد سلام جميعان، وفي زاوية مدارات البوح: كتب د. صلاح جرار.
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