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أفكار تحتفي باليوبيل الفضي والإنجازات الوطنية والثقافية

11/16/2024 2:38:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



احتفى العدد "429" من مجلة أفكار باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، وتضمن العدد ملفات عديدة منها، ملف دور الوثيقة الوطنية في كتابة التاريخ، التطور العلمي والتكنولوجي والتحول الرقمي؛ 25 عاما من الإنجازات.
وزير الثقافة الأسبق د. عادل الطويسي كتب افتتاحية العدد بعنوان "اليوبيلُ الفضيُّ والتحوّلُ نحو التنمية الثقافية في المملكة"، يشير فيها إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تحتفل العام الحالي "2024"، بمرور خمسة وعشرين عاما على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية واعتلاء العرش.
ويقول الطويسي: "إنه في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني حدثت نقاط تحول في ملف الثقافة والفنون في المملكة، كانت وما تزال سببا في ازدهار جوانب عديدة في قطاعات هذا الملف المختلفة، ناهيك عن تطوير البنى التحتية اللازمة". كانت أولى نقاط التحول وربما أكثرها تأثيرا لقاء جلاله الملك في العام 2006، مع ممثلين عن القطاعات المختلفة في مجالي الثقافة والفنون في الديوان الملكي العامر، وبحضور رئيس الوزراء آنذاك المرحوم "معروف البخيت"، ووزير المالية، ووزير الثقافة.
ويشير الطويسي إلى أن جلالته استمع في ذلك اللقاء إلى حديث الممثلين عن هموم الثقافة وتحدياتها، ثم كانت توجيهاته بالاهتمام بها. مُطلقا مصطلح "التنمية الثقافية"، وربما لأول مرة في الدولة الأردنية، واعتبر جلالته هذا الجانب من التنمية إطارا لأنواع التنمية الأخرى التقليدية "السياسية والاقتصادية والاجتماعية". وكيف يمكن تنمية مجتمع سياسي، كما قال جلالته؛ إن لم يكن أفراد المجتمع مثقفين؟
وقد أمر جلالته في ذلك اللقاء، بدعم الموازنة الرأسمالية للثقافة بعشرة ملايين دينار؛ "وهو ما شكل أربعة أضعاف الموازنة المقررة رسميا آنذاك"، واشتملت توجيهات جلالته على بناء دار للأوبرا في عمان، وقصر للثقافة في مركز كل محافظة، وذلك تحقيقا لعدالة توزيع مكتسبات الثقافة والفنون في المملكة.
كما تحدث الطويسي عن انطلاقات التحول في ملفي الثقافة والفنون في الخمسة والعشرين عاما الماضية، قائلا: "جرى تحديث البنى التشريعية في هذين المجالين وتطويرها". إذ تم تعديل قانون رعاية الثقافة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه غير مرة؛ ليواكب ما يطرأ على الأنشطة الثقافية والفنية محليا وعالميا من تحديث. وكان من بين تلك التعديلات المهمة إنشاء صندوق لرعاية الثقافة والفنون يضمن مشاركة القطاع الخاص في دعم الحراك في هذين المجالين بموجب المسؤولية المجتمعية لمؤسسات ذلك القطاع. ولا بد هنا من الإشارة، إلى صدور قانون الحصول على المعلومات لأول مرة في عهد جلالة الملك، الذي أتاح لكل مواطن الحصول على ما يهمه من معلومات في شؤونه الفردية أو غيرها في إطار من المحددات التي لابد منها.
وفي ذلك الإطار تم تأسيس الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، مما أدى إلى تطوير صناعة الأفلام في المملكة، وإنتاج أفلام أردنية أثبتت حضورا عالميا، مثل فيلم "ذيب"، الذي حصل على جوائز عالمية، تم ترشيحه لـ"جائزة الأوسكار.
وعلى المستوى الاستراتيجي، أقر مجلس الوزراء، للمرة الأولى، استراتيجية تعمل بموجبها وزارة الثقافة لحقبة زمنية محددة، فكانت الاستراتيجية الثقافية للأعوام 2006-2008، التي توالت بعدها الاستراتيجيات، فمثلت مرجعيات للتنفيذ والتقييم والمراجعة.
وتماشيا مع كون الثقافة هي القوة الداعمة للدولة، أولى القطاعان العام والخاص والقطاع المدني (بما يمثله من جمعيات واتحادات وروابط ثقافية وفنية)، اهتماما ملحوظا خلال عهد الملك عبدالله الثاني بملف التبادل الثقافي والفني مع العديد من دول العالم، ولا سيما العربية والإسلامية منها؛ وذلك لتعزيز حضور الهوية الثقافية للأردن وقوته الداعمة خارجيا. فأقيمت الأسابيع الثقافية والفنية في عواصم تلك الدول، كما تم الإصرار على إقامة مهرجان جرش سنويا بما يمثله من نفاد واسع على الفنون العالمية والمحلية.
وعليه، فإن عمان وبعض المدن الأردنية، أصبحت مراكز لأحداث ثقافية وفنية عربية وإسلامية مهمة خلال فترة اليوبيل، فقد اختيرت عمان عاصمة الثقافة العربية العام 2002، وعاصة الثقافة الإسلامية العام 2017، واختيرت إربد عاصمة للثقافة العربية العام 2022".
وفي زاوية دراسات ومقالات كتب كل من د. جمال الشلبي عن "الأوراق النقاشية الملكية: خريطة طريق للمستقبل"، فيما كتب الفنان التشكيلي غازي أنعيم بعنوان "في ظلالِ اليوبيل الفضي. أبرز إنجازات الحركة التشكيلية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني"، فيما كتب مدير الدراسات والنشر في وزارة الثقافة د. سالم الدهام بعنوان "الثقافة ومنجزاتها في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين"، فيما كتب مدير عام المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي عن "دور الوثيقة الوطنية في كتابة التاريخ".
فيما قدم المؤرخ الأردني د. جورج طريف "إضاءات على تاريخ الأردن ( 2021-1924)"، وكتب الزميل والشاعر نضال برقان عن "المشهد الثقافي الأردني في ظلال اليوبيل الفضي للجلوس الملكي"، وحول "تطور المكتبات في الأردن في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (1999-2024)، د. ربحي مصطفى عليان.
وكتب الأكاديمي والباحث الأردني د.محمد أحمد عالية عن "التطوّرُ العلمي والتكنولوجي والتحول الرقمي؛25 عامًا من الإنجازات"، فيما كتب الباحث محمد المشايخ عن "تفاعل أدباء الأردن مع أدباء الوطن العربي (1992-2024)"، وعن "الأغنيةُ الشعبيّةُ الأردنيةُ؛ نسماتٌ وجدانية وروحُ وطن"، كتب المؤرخ في التراث الأردني نايف النوايسة، وفي موضوع "السينما والدراما الأردنيّة في (25) عاماً؛ رفد الحياة الثقافيّة بألوانٍ من الرؤى السمعية البصرية بالأساليب الجريئة والمبتكرة"، كتب الزميل ناجح حسن.
وفي باب إبداع كتب: "نشيد اليوبيل الفضي؛ (ماضون معا)"، الشاعر حيدر محمود، وكتب الشاعر محمد سمحان "يا راعي الهدلا"، فيما كتب د. هاشم صالح مناع "في مدحكم"، كتب دز حربي طعمة المصري "القصيدة الهاشمية"، "في هوى شيخ الملوك"، حسن البوريني، وعن "مقام الذهب"، كتب علي الفاعوري، وعن "اليوبيل الفضي" كتب سعيد يعقوب. وفي زاوية نوافذ ثقافية، كتب محمد سلام جميعان، وفي زاوية مدارات البوح: كتب د. صلاح جرار.

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