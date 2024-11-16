كلمات تطلق 20 كتابا صوتيا لذوي الإعاقة البصرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الشارقة-الغد- أطلقت "مؤسسة كلمات"، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ43 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب" 20 كتابا صوتيا، وأهدت مكتبة متنقلة تتضمن 100 كتاب باللغة العربية إلى المغرب، ضيفةة شرف دورة العام الحالي من المعرض، كما نظمت مجموعة من ورش العمل والجلسات القرائية.
واستعرضت المؤسسة في جناحها المشارك في المعرض مبادراتها الرائدة التي تهدف إلى دعم الأطفال العرب وضمان حقهم بالقراءة، والتي تترجم التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، ودعم المساعي الإنسانية والخيرية، ورفع الوعي المجتمعي. ومن أبرزها، مبادرة "أرى" التي تهدف إلى توفير فرص تعليمية متكافئة للأطفال المكفوفين وضعاف البصر، إلى جانب مبادرة "تبن مكتبة" التي توفر مكتبات متنقلة للأطفال العرب اللاجئين والمحرومين حول العالم، تتضمن موارد قرائية باللغة العربية.
وأكدت آمنة المازمي، مديرة مؤسسة كلمات، الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة، قائلة: "يشكل معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة مهمة تتيح لنا فرصة استعراض مبادراتنا التي تدعم الأطفال العرب حول العالم، وتضمن حقهم في القراءة والوصول إلى الكتب. كما يعزز المعرض فرص تطوير الشراكات والتعاون مع المؤسسات التي تتبنى الرؤية نفسها، مما يمهد الطريق لمبادرات مستقبلية. نتوجه بخالص الشكر إلى جميع شركائنا الذين ساهموا في تحقيق هذه المهمة، خاصة دور النشر التي تشاركنا القضية النبيلة لدعم الأطفال ذوي الإعاقات البصرية، والعمل على سد الفجوة في المواد القرائية الميسرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدين أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لصناعة النشر وتحقيق هذا الهدف".
إطلاق 20 كتابا صوتيا للأطفال المكفوفين وضعاف البصر
وجاءت الكتب الصوتية التي قدمتها المؤسسة بالتعاون مع خمس دور نشر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمت كلاً من: "مجموعة كلمات"، "التفرد لخدمات تصميم ونشر المطبوعات"، دار "ربيع" للنشر، دار "الهدهد" للنشر والتوزيع، و"واو للنشر والخدمات التعليمية"، التي تغطي مجموعة واسعة من أنواع الكتب المخصصة للأطفال من الفئة العمرية 3-12 عاماً، حيث تعزز هذه المبادرة قائمة الكتب الميسرة التي تقدمها "مؤسسة كلمات"، بما يضمن حصول جميع الأطفال على فرصة التعرف إلى عالم القراءة والأدب.
تمكين الأطفال المحرومين من الوصول إلى الكتب
وفي إطار مبادرة "تبن مكتبة"، تبرعت "مؤسسة كلمات" بمكتبة متنقلة تتضمن 100 كتاب باللغة العربية إلى المغرب، ضيفة شرف الدورة الـ43 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، حيث يستهدف هذا التعاون مع "المجلس المغربي لكتب اليافعين" تعزيز وصول الأطفال المحرومين إلى الكتب، وتعزيز التبادل الثقافي، وترسيخ القراءة، حيث تشكل هذه الجوانب جزءاً لا يتجزأ من رسالة "مؤسسة كلمات".
وعبرت أمينة هاشمي العلوي، رئيسة المجلس المغربي لكتب اليافعين، عن تقديرها لهذه المبادرة، وقالت: "أثمرت جهود مؤسسة كلمات ومبادراتها الرائدة بحصول عدد كبير من الأطفال المحتاجين على فرصة الوصول إلى مصادر المعرفة والقصص بلغتهم الأم، ومن خلال هذا التعاون والالتزام المشترك بدعم القراءة والتعليم، نحن نساهم في تقديم كتب عربية عالية الجودة للأطفال المحتاجين، وتمكين القراء الصغار من الأطفال والناشئة، وتعزيز روابطهم الثقافية بلغتهم، وتؤكد هذه المبادرة أهمية التعاون ودوره الأساسي في ضمان حصول كل طفل، مهما كانت ظروفه، على فرصة الاستكشاف والتعلم عن طريق الكتب".
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