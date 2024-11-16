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كلمات تطلق 20 كتابا صوتيا لذوي الإعاقة البصرية

11/16/2024 2:38:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الشارقة-الغد- أطلقت "مؤسسة كلمات"، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ43 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب" 20 كتابا صوتيا، وأهدت مكتبة متنقلة تتضمن 100 كتاب باللغة العربية إلى المغرب، ضيفةة شرف دورة العام الحالي من المعرض، كما نظمت مجموعة من ورش العمل والجلسات القرائية.
واستعرضت المؤسسة في جناحها المشارك في المعرض مبادراتها الرائدة التي تهدف إلى دعم الأطفال العرب وضمان حقهم بالقراءة، والتي تترجم التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، ودعم المساعي الإنسانية والخيرية، ورفع الوعي المجتمعي. ومن أبرزها، مبادرة "أرى" التي تهدف إلى توفير فرص تعليمية متكافئة للأطفال المكفوفين وضعاف البصر، إلى جانب مبادرة "تبن مكتبة" التي توفر مكتبات متنقلة للأطفال العرب اللاجئين والمحرومين حول العالم، تتضمن موارد قرائية باللغة العربية.
وأكدت آمنة المازمي، مديرة مؤسسة كلمات، الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة، قائلة: "يشكل معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة مهمة تتيح لنا فرصة استعراض مبادراتنا التي تدعم الأطفال العرب حول العالم، وتضمن حقهم في القراءة والوصول إلى الكتب. كما يعزز المعرض فرص تطوير الشراكات والتعاون مع المؤسسات التي تتبنى الرؤية نفسها، مما يمهد الطريق لمبادرات مستقبلية. نتوجه بخالص الشكر إلى جميع شركائنا الذين ساهموا في تحقيق هذه المهمة، خاصة دور النشر التي تشاركنا القضية النبيلة لدعم الأطفال ذوي الإعاقات البصرية، والعمل على سد الفجوة في المواد القرائية الميسرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدين أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية لصناعة النشر وتحقيق هذا الهدف".
إطلاق 20 كتابا صوتيا للأطفال المكفوفين وضعاف البصر
وجاءت الكتب الصوتية التي قدمتها المؤسسة بالتعاون مع خمس دور نشر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمت كلاً من: "مجموعة كلمات"، "التفرد لخدمات تصميم ونشر المطبوعات"، دار "ربيع" للنشر، دار "الهدهد" للنشر والتوزيع، و"واو للنشر والخدمات التعليمية"، التي تغطي مجموعة واسعة من أنواع الكتب المخصصة للأطفال من الفئة العمرية 3-12 عاماً، حيث تعزز هذه المبادرة قائمة الكتب الميسرة التي تقدمها "مؤسسة كلمات"، بما يضمن حصول جميع الأطفال على فرصة التعرف إلى عالم القراءة والأدب.
تمكين الأطفال المحرومين من الوصول إلى الكتب
وفي إطار مبادرة "تبن مكتبة"، تبرعت "مؤسسة كلمات" بمكتبة متنقلة تتضمن 100 كتاب باللغة العربية إلى المغرب، ضيفة شرف الدورة الـ43 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب"، حيث يستهدف هذا التعاون مع "المجلس المغربي لكتب اليافعين" تعزيز وصول الأطفال المحرومين إلى الكتب، وتعزيز التبادل الثقافي، وترسيخ القراءة، حيث تشكل هذه الجوانب جزءاً لا يتجزأ من رسالة "مؤسسة كلمات".
وعبرت أمينة هاشمي العلوي، رئيسة المجلس المغربي لكتب اليافعين، عن تقديرها لهذه المبادرة، وقالت: "أثمرت جهود مؤسسة كلمات ومبادراتها الرائدة بحصول عدد كبير من الأطفال المحتاجين على فرصة الوصول إلى مصادر المعرفة والقصص بلغتهم الأم، ومن خلال هذا التعاون والالتزام المشترك بدعم القراءة والتعليم، نحن نساهم في تقديم كتب عربية عالية الجودة للأطفال المحتاجين، وتمكين القراء الصغار من الأطفال والناشئة، وتعزيز روابطهم الثقافية بلغتهم، وتؤكد هذه المبادرة أهمية التعاون ودوره الأساسي في ضمان حصول كل طفل، مهما كانت ظروفه، على فرصة الاستكشاف والتعلم عن طريق الكتب".

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