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كاتبات: الإبداع النسوي يتخطى الذات لملامسة القضايا الكبرى

11/16/2024 2:38:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الشارقة-الغد- أكدت باحثات وكاتبات عربيات أن الكتابة تمثل أداة قوية للمرأة للتعبير عن قضاياها وتحدياتها وتجسيد هويتها وتطلعاتها، مشيرات إلى أن الكتابة النسوية أصبحت وسيلة مهمة لمناقشة قضايا كبرى ذات طابع اجتماعي وثقافي وسياسي معاصر.
جاء ذلك خلال جلسة ثقافية بعنوان "المرأة والكتابة"، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب حتى تاريخ اليوم تحت شعار "هكذا نبدأ"، استضافت كل من الباحثة الأردنية الدكتورة رنا الدجاني، الروائية الجزائرية فيروز رشام، الكاتبة والناقدة المغربية رشيدة بنمسعود، الروائية المغربية ربيعة ريحان، وأدارتها الكاتبة والباحثة الإماراتية شيخة الكربي.
الكتابة كوسيلة لتعزيز الهوية ومواجهة التحديات
وأشارت الباحثة الأردنية رنا الدجاني، إلى أن الكتابة تمثل مسؤولية تاريخية نحو الأجيال القادمة، وشددت على دور المرأة في تعزيز الهوية الوطنية عبر الكتابة بلغتها وهويتها. وتحدثت عن أهمية الكتابة للأطفال بلغتهم الأم، معتبرة ذلك وسيلة لتعزيز حب القراءة وتطوير الوعي الوطني. كما سلطت الضوء على نماذج كاتبات فلسطينيات رحلن جراء الحرب في غزة وفي جعبتهن الكثير من القصص والروايات، داعية كل امرأة إلى استثمار الكتابة كأداة للمساهمة الثقافية ومواجهة أشكال الغزو الثقافي.
واختتمت الدجاني حديثها بالقول: "إنها رغم كونها ليست كاتبة بالمعنى التقليدي، إلا أنها أصرت على توثيق قصتها في كتابها "الأوشحة الخمسة، تحقيق المستحيل" لتحفيز النساء والشباب على سرد قصصهم، لأن كل قصة تحمل قيمة ورسالة للأجيال تستحق أن تروى".
رحلة الكتابة النسائية وتطورها
بدورها، أشارت الروائية الجزائرية فيروز رشام إلى أن الكتابة النسائية الحديثة والمعاصرة بدأت بشكل متأخر نسبياً في العالم العربي، وتعود إلى نهاية القرن التاسع عشر بسبب ظروف اجتماعية وسياسية معينة. وتضيف رشام أن المرأة بدأت في الكتابة عن نفسها أولاً وعن معاناتها الشخصية، لتمر لاحقاً إلى موضوعات اجتماعية وسياسية. وتشير إلى أنه مع تطور حركة الكتابة لدى المرأة، أصبحت تطرح رؤى عميقة في مجالات الفلسفة والاقتصاد، ما يعكس تحولاً كبيراً في اتجاه الكتابة النسائية.
إشكاليات الكتابة النسائية وتحدياتها
وتحدثت الناقدة المغربية رشيدة بنمسعود عن تعقيدات دخول المرأة إلى عالم الكتابة، مبينة أن هذا الدخول لم يكن سهلاً بل كان مليئاً بالعوائق الاجتماعية التي فرضت على المرأة الكتابة بأسماء مستعارة لتجنب الانتقادات. وذكرت أن المكتبة العربية مليئة بالأعمال التي تحاول تصوير المرأة بنظرة تقليدية، بل وربما إقصاؤها من المشهد الثقافي، إذ كانت المرأة محط تفكير الرجل سواء في الأدب أو الفقه أو الفلسفة، فيما ترى أن الكتابة النسائية بدأت تتجاوز تلك العوائق لتبرز حساسية فكرية تعبر عن واقع المرأة وتطلعاتها.
التوازن بين الحسين
الإبداعيين الذاتي والعام
بدورها، تؤكد الروائية المغربية ربيعة ريحان أن الإبداع في الكتابة لا يرتبط بجنس الكاتب بقدر ما هو تفاعل مع الحياة. وتشير ريحان إلى أن المرأة والرجل يتقاسمان التحديات نفسها في مجالات الكتابة، وأنه لم يعد هناك فرقا يذكر بين ما تقدمه الكاتبات وما يقدمه الكتاب الرجال.
وتضيف أن تراكم الجوائز للكاتبة العربية اليوم يثبت أن المرأة قادرة على التميز في قضايا كبرى، معتبرة أن نجاح الكاتبة يكمن في قدرتها على كتابة نصوص تحقق المتعة والعمق الفكري للقراء.

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