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مهرجان القاهرة السينمائي يفتتح أيام صناعة السينما

11/16/2024 2:38:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



القاهرة- انطلقت أول من أمس، فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما"، التي تقام ضمن فعاليات "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، في دورته الخامسة والأربعين، بحضور رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، مدير المهرجان الناقد عصام زكريا ومدير أيام القاهرة لصناعة السينما الناقد محمد سيد عبد الرحيم.
وتفقد فهمي سوق مهرجان القاهرة السينمائي الذي يجمع بين صناع السينما والشركات الإنتاجية من مختلف أنحاء العالم، ويضم السوق مجموعة من شركات الإنتاج المصرية والهيئات السينمائية الكبرى، وعلى رأسها هيئة الأفلام المصرية التي تلعب دوراً محورياً في دعم الصناعة السينمائية المحلية خلال المرحلة الأخيرة.
وقال فهمي في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): "إن صناعة السينما منتعشة والسينما المصرية بخير ولدينا أفلام واستوديوهات عظيمة، وأن دور العرض والسينما المصرية لها باع وما تزال بقوتها، فمصر فيها صناعة عريقة يجب استخدام التكنولوجيا فيها حتى تتقدم". كما افتتح فهمي كذلك، "معرض دولبي" الذي يقدم تجربة فريدة تتيح لزوار المعرض، استكشاف أحدث تقنيات الصوت والصورة في عالم السينما، ويعد هذا المعرض تعاونا بين المهرجان وشركة دولبي، الرائدة عالمياً في تطوير تكنولوجيا الصوت والمرئيات، ويهدف إلى تعزيز تجربة المشاهد السينمائية ونقلها إلى مستوى جديد.
وتمثل "أيام القاهرة لصناعة السينما"، منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.
كما تتضمن ورشات عمل وجلسات حوارية ونقاشات، تتناول تحديات واحتياجات السوق السينمائي العربي، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة. - (بترا)

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