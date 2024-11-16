الطلاق في السنوات الأولى.. اختصاصيون يوضحون ما وراء الأرقام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة
عمان- في كل عام، يكشف المسؤولون، عبر العديد من المقابلات الصحفية، عن أرقام وإحصائيات مستندة إلى دراسات ووقائع في المملكة، ما يثير الجدل لدى مواطنين. ومن بين هذه التصريحات ما ذكره الناطق باسم دائرة قاضي القضاة، إسماعيل نوح القضاة، بأن "الفئة العمرية الأكثر تسجيلا لحالات الطلاق في الأردن العام الماضي كانت بين 26 و29 عاما، حيث شكلت 33 % من حالات الطلاق في المملكة".
هذه الأرقام وغيرها أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث التفت الكثيرون لتحليل الأسباب والبحث عن المعطيات. تساءل البعض عمن يتحمل المسؤولية، الرجل أم المرأة؟ ولماذا تسجل هذه الفئة العمرية تحديدا النسبة الأكبر من حالات الطلاق؟ هذه الأسئلة ولدت إجابات متباينة، بعضها مستند إلى تجارب شخصية، مما فتح الباب لمزيد من النقاش حول الظاهرة وأبعادها.
ميلاد حوارنة، شاب غير متزوج، يرى أن السبب وراء حالات الطلاق في هذه المرحلة العمرية قد يعود إلى غياب التفاهم بين الزوجين، الناتج عن قلة الخبرة في الحياة والتعامل مع الآخرين. ويؤكد أنه رغم كونه في العشرينيات من عمره، إلا أنه لا يفكر في الزواج قبل بلوغ سن الخامسة والثلاثين، مشيرا إلى أنه يرغب في أن يكون مستعدا بما يكفي لبناء حياة زوجية مستقرة تضمن أسرة متماسكة وحياة كريمة قادرة على استيعاب متطلبات الزوجة والأطفال.
من ناحية أخرى، يرى محمد السعود أن هنالك من يرى في الزواج مجرد مرحلة للتباهي أمام المجتمع من خلال مراسم الزفاف وتفاصيله التي تتطلب نفقات كبيرة، مثل المهر المرتفع والتفاخر، رغم أن الزواج هو مرحلة حاسمة لبناء حياة ومسؤوليات مشتركة.
ويؤكد السعود أنه في غياب الهدف الأساسي من الزواج لدى الفتاة أو الشاب، فإن ذلك قد يؤدي إلى بناء أسرة ضعيفة، قد تنهار عند أول خلاف أو اختلاف في الرأي، مما يؤدي في النهاية إلى الطلاق. وهو ما تظهره الإحصائيات من ارتفاع نسب الطلاق بين المتزوجين في أعمار صغيرة نسبيا، مع قلة الخبرة التي لا تكفي لحل الأزمات، وخاصة في وجود أطفال قد يتحملون تبعات هذا القرار.
أما أسيل، فقد عبرت عن رأيها حول هذا الموضوع: "أنا متزوجة ولدي ثلاثة أطفال، وأجد أن خبرتي في الحياة الزوجية الآن تختلف كثيرا عما كانت عليه قبل عشر سنوات.. وهذا ما يجعلني أؤكد على أهمية اتخاذ قرار الزواج في العمر المناسب، وأن تتاح الفرصة لكل من الفتاة والشاب لاختيار الشريك بعقلانية. كما يجب أن تكون فترة الخطبة والتعارف كفيلة بتحديد ما إذا كان ينبغي الاستمرار أو الانفصال قبل الزواج".
تتحدث أسيل عن تجربتها الشخصية، حيث كانت تعاني من العديد من المشاكل مع زوجها في السنوات الماضية، وكانت قد طلبت الطلاق بسبب خلافات عائلية بينهما. لكن مع تدخل الأهل المصلحين من الطرفين، وإجراء حوار جاد لوضع النقاط على الحروف، كما تقول، تمكنت من التفكير في استمرار الزواج، وما زاد من قوة الروابط بينهما هو وجود الأطفال الذين يجب على الوالدين التفكير في مصيرهم قبل اتخاذ أي قرار بالانفصال مهما كانت الظروف.
يقول الاستشاري الأسري والاجتماعي مفيد سرحان، رئيس جمعية العفاف التي تقدم خدمات التدريب والاستشارة والتسهيلات للمقبلين على الزواج والمتزوجين، إن الزواج هو حاجة أساسية للإنسان، وأن عقد الزواج يعد أهم عقد في حياته. ويضيف أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، واستقرارها يعد أساسا لاستقرار المجتمع ككل. ويؤكد سرحان أن الاهتمام بالأسرة يبدأ قبل الزواج، حيث يعتبر حسن الاختيار من أهم عوامل نجاح العلاقة، مشيرا إلى أن "البعض يعتبر الطلاق حلا سريعا".
ويشدد سرحان على أن اختيار كل طرف للآخر يجب أن يستند إلى أسس واضحة تشمل الكفاءة، والخلق، والدين، والبيئة الاجتماعية، ومراعاة الظروف المادية. ويبين أن من أهداف بناء الأسرة تحقيق السكن والطمأنينة، والاستقرار النفسي والعاطفي لكلا الزوجين، بينما الهدف الأسمى هو "إنجاب الأبناء لاستدامة إعمار الأرض".
يعد الطلاق، من القرارات الصعبة والمهمة في حياة المتزوجين، خاصة في وجود أطفال يتحملون تبعات هذا الانفصال. وفي هذا السياق، يقول سرحان إن الطلاق يجب أن يكون آخر الحلول، ويجب ألا يتم اللجوء إليه إلا بعد استنفاد كافة الجهود من الزوجين، والأسرة، والمصلحين الاجتماعيين. وعند استحالة الحياة الزوجية، وبعد بذل كافة الجهود، يمكن اللجوء إلى الطلاق.
ويشدد سرحان على أهمية ضمان حقوق الزوجين والأبناء في حال وقوع الطلاق، حتى لا يصبحوا ضحايا لخلافات الأبوين. ويثني على الخطوة التي قامت بها دائرة قاضي القضاة منذ سنوات، بفتح مكاتب للإصلاح والتوفيق الأسري، حيث يتم تحويل حالات طالبي الطلاق إليها قبل إقرار الطلاق. وحسب الأرقام التي أعلنتها الدائرة، فقد شهدت هذه المكاتب تزايدا في الإقبال، وكان لها دور كبير في حل العديد من الخلافات الزوجية.
من وجهة نظره، يرى سرحان أن نشر الأرقام المتعلقة بالزواج والطلاق بشكل منتظم يساعد الباحثين والخبراء على فهم الواقع بشكل أفضل، مما يساهم في اقتراح حلول مناسبة. ويؤكد أن تقليص حالات الطلاق يتطلب تظافر جهود الجميع من مؤسسات رسمية وأهلية، تربوية، وأسرية، وكذلك من الشباب والشابات، فالجميع مسؤول عن هذا الأمر، كما يقول.
وكانت الارقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة التي تمثلت بوجود ما نسبته 27 % من حالات الطلاق تتم قبل الدخول أي قبل إتمام مراسم الزواج، والتي يرى فيها سرحان أن سببها هو "التسرع أو سوء الاختيار لدى الطرفين حيث لا يتم الاختيار على أسس سليمة"، إضافة إلى الظروف المادية وارتفاع تكاليف الزواج مقارنة مع متوسط الدخل لدى الشريحة العظمى من الشباب. مما يجعل الكثير من الشباب غير قادرين على إتمام الزواج.
أما ارتفاع نسبة الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، يؤكد سرحان أن أبرز أسبابه، إضافة إلى ما هو متعلق بالاختيار، هو النظرة إلى الحياة الزوجية واهميتها وضرورة تعاون الزوجين لانجاحها فالعلاقة بين الزوجين ليست علاقة ندية وتنافس بل هي علاقة تكاملية وتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة، وضعف لغة الحوار أو غيابها بين الزوجين تؤدي إلى تفاقم المشكلات البسيطة وتراكمها لتصل إلى حد الطلاق، "فالحياة الزوجية بحاجة إلى قدر كبير من الصبر والتحمل وفهم نفسية الطرف الآخر وعدم اطلاع الآخرين على أسرار المنزل حتى أهل الزوج والزوجة ويحتاج إلى وعي كلا الزوجين"، وفق سرحان.
وحول بعض التصريحات التي تشير إلى أن "طلاق البينونة الكبرى هو المقياس الذي يجب أن تبنى عليه الأرقام والإحصائيات"، يوضح سرحان أن آخر الإحصائيات أظهرت أن 74 % من حالات الطلاق هي طلاق بائن بينونة صغرى، مما يعني أن الحياة الزوجية قد انتهت، حيث لم تعد الأسرة قائمة. ورغم أنه يمكن إعادة الزواج بعقد جديد، إلا أن ذلك يعتبر زواجا جديدا.
أما الطلاق بائن بينونة كبرى، فلا يمكن العودة إلى الحياة الزوجية بعده إلا إذا تزوجت المطلقة من شخص آخر غير طليقها، ثم طلقت منه. ويؤكد سرحان على أهمية التعامل مع الأرقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة بموضوعية ومنهج علمي بعيدا عن التهوين أو التهويل، لأن ذلك يساهم في التشخيص الصحيح للمشكلات وإيجاد الحلول المناسبة.
يتحدث أستاذ الفقه والدراسات الإسلامية الدكتور منذر زيتون في هذا الشأن قائلا إن الزواج يمكن أن ينتهي بالطلاق البائن بينونة صغرى إذا لم يعد الطليقان إلى بعضهما بعد انتهاء العدة، وفي هذه الحالة يمكن أن يعودا بعقد جديد ويعتبر الزواج الجديد مسجلا. أما في حالة الطلاق البائن بينونة كبرى، فيشترط أن تكون المرأة قد تزوجت من آخر ثم طلقت أو توفي الزوج الثاني لكي تتمكن من العودة إلى طليقها.
ويؤكد زيتون أن المقياس الصحيح لحالات الطلاق ليس "هل عادت المرأة لزوجها بعد الطلقة الأولى أو الثانية"، بل "إذا لم تعد فيعتبر الزواج قد انتهى". ويشدد على أنه يجب إدخال هذه المعطيات ضمن مقياس الطلاق، حيث يعتبر الزواج قد انتهى فعلا بالطلاق البائن بينونة صغرى. كما تبين دائرة قاضي القضاة أن هذه الحالات تنتهي غالبا بالطلاق الفعلي، وأن حالات الطلاق بالبينونة الكبرى عادة ما تكون أقل من الطلاق بالبينونة الصغرى.
ويشير زيتون إلى أن المتزوجين في سن 26 إلى 29 يعتبرون في الغالب أزواجا جددا، خصوصا مع ارتفاع سن الزواج في السنوات الأخيرة. وغالبا ما يحدث الطلاق في الحالات التي لم تتفق فيها الزوجة والزوج في بداية زواجهما، ولم يمض على زواجهما أكثر من ثلاث سنوات. وفي الغالب، بعد مرور ثلاث سنوات من الزواج، تكون احتمالية الطلاق أقل، خصوصا إذا لم يكن هناك أطفال في بداية الزواج، حيث قد يتسرع البعض في اتخاذ قرار الطلاق في غياب الأبناء.
وفقا لسرحان، فإن هذا يتطلب جعل الدورات التوعوية إلزامية لجميع الفئات، وليس فقط لمن هم دون الثامنة عشر، حيث إن الوعي ليس مرتبطا بسن الزواج وهو مسألة نسبية. ويشدد على أن مؤسسات المجتمع المدني يمكن أن تلعب دورا مهما في تنظيم هذه الدورات ضمن برنامج معتمد بإشراف دائرة قاضي القضاة، ويجب أن يتم تنفيذها من قبل مختصين مؤهلين ومدربين. كما أشار إلى ما تقدمه جمعية العفاف الخيرية من دورات منذ سنوات، والتي تشمل موضوعات شرعية وصحية واجتماعية وقانونية. ويقترح سرحان أيضا ضرورة وجود مناهج دراسية، خاصة في الجامعات، تساهم في تهيئة الشباب والفتيات للزواج وبناء أسرة على أسس سليمة، مع التركيز على مقومات النجاح والديمومة في العلاقة الزوجية، وكيفية التعامل بين الزوجين وتربية الأبناء تربية سليمة. ويؤكد أن التعليم يعد عاملا مساعدا في استقرار الحياة الأسرية وتمكين الشباب والفتيات من التعامل مع المشكلات الزوجية ومعالجتها بفعالية.
وينوه زيتون بضرورة التعارف بين الخاطبين لفترة كافية قبل اتخاذ قرار الزواج، والتي قد تستمر من شهر إلى سنة، ويفضل أن تكون مدة التعارف أربعة أشهر.
ومن الحلول الأخرى التي يقترحها زيتون للحد من نسب الطلاق في المجتمع خلال هذه المرحلة العمرية، هو أن يكون الخاطبان قد اختارا بعضهما بتوافق ومعرفة. في هذه الحالة، يمكن تسريع العقد والزواج دون فترة انتظار طويلة. كما يشير إلى أن بعض الشباب قد يقبلون على الزواج من دون وعي كاف بطبيعة الحياة الزوجية أو تحت ضغط الأهل بالإلحاح على الزواج، مما يؤدي أحيانا إلى الطلاق السريع. والحل لهذه المشكلة، وفقا لزيتون، هو وضع الشباب والفتيات المقبلين على الزواج في دورات تأهيلية لما قبل الزواج، لتساعدهم في فهم الحياة الزوجية بشكل أفضل.
يوضح زيتون أن القانون ينص على أن قاضي القضاة يمكنه تنظيم دورات لما قبل الزواج، لكنه لا يُلزم بذلك. والأصل يجب أن يكون جعل التثقيف لما قبل الزواج الزاميا، كما هو الحال مع الفحص الطبي المطلوب من الخاطبين قبل عقد الزواج.
ويشدد على أن تنظيم هذه الدورات سيساهم في خفض نسبة الطلاق، ويزيد من التفاهم بين الزوجين، ولكن قد نواجه تحديا يتمثل في التثقيف السلبي المنتشر بين الرجال والنساء في المجتمع، حيث يتم التركيز على حقوق كل شخص دون التطرق إلى الواجبات، مما يؤدي إلى خلق شخصيات أنانية.
وعلاوة على ذلك، لا ينكر زيتون تأثير المطالب المالية الكبيرة قبل الزواج، وبعده، وأثناءه، على الشاب وعائلته. ويعتبر ذلك مرهقا للغاية، حيث يضطر الشاب لتحمل ديون ضخمة يدخل بسببها في صراع مادي لا يمكن مواجهته، مما قد يجعله يرى الطلاق كحل وحيد للتخلص من تلك الأعباء، وقد يحدث ذلك في السنوات الأولى من زواجه.
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