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الطلاق في السنوات الأولى.. اختصاصيون يوضحون ما وراء الأرقام

11/16/2024 2:38:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






عمان- في كل عام، يكشف المسؤولون، عبر العديد من المقابلات الصحفية، عن أرقام وإحصائيات مستندة إلى دراسات ووقائع في المملكة، ما يثير الجدل لدى مواطنين. ومن بين هذه التصريحات ما ذكره الناطق باسم دائرة قاضي القضاة، إسماعيل نوح القضاة، بأن "الفئة العمرية الأكثر تسجيلا لحالات الطلاق في الأردن العام الماضي كانت بين 26 و29 عاما، حيث شكلت 33 % من حالات الطلاق في المملكة".
هذه الأرقام وغيرها أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث التفت الكثيرون لتحليل الأسباب والبحث عن المعطيات. تساءل البعض عمن يتحمل المسؤولية، الرجل أم المرأة؟ ولماذا تسجل هذه الفئة العمرية تحديدا النسبة الأكبر من حالات الطلاق؟ هذه الأسئلة ولدت إجابات متباينة، بعضها مستند إلى تجارب شخصية، مما فتح الباب لمزيد من النقاش حول الظاهرة وأبعادها.
ميلاد حوارنة، شاب غير متزوج، يرى أن السبب وراء حالات الطلاق في هذه المرحلة العمرية قد يعود إلى غياب التفاهم بين الزوجين، الناتج عن قلة الخبرة في الحياة والتعامل مع الآخرين. ويؤكد أنه رغم كونه في العشرينيات من عمره، إلا أنه لا يفكر في الزواج قبل بلوغ سن الخامسة والثلاثين، مشيرا إلى أنه يرغب في أن يكون مستعدا بما يكفي لبناء حياة زوجية مستقرة تضمن أسرة متماسكة وحياة كريمة قادرة على استيعاب متطلبات الزوجة والأطفال.
من ناحية أخرى، يرى محمد السعود أن هنالك من يرى في الزواج مجرد مرحلة للتباهي أمام المجتمع من خلال مراسم الزفاف وتفاصيله التي تتطلب نفقات كبيرة، مثل المهر المرتفع والتفاخر، رغم أن الزواج هو مرحلة حاسمة لبناء حياة ومسؤوليات مشتركة.
ويؤكد السعود أنه في غياب الهدف الأساسي من الزواج لدى الفتاة أو الشاب، فإن ذلك قد يؤدي إلى بناء أسرة ضعيفة، قد تنهار عند أول خلاف أو اختلاف في الرأي، مما يؤدي في النهاية إلى الطلاق. وهو ما تظهره الإحصائيات من ارتفاع نسب الطلاق بين المتزوجين في أعمار صغيرة نسبيا، مع قلة الخبرة التي لا تكفي لحل الأزمات، وخاصة في وجود أطفال قد يتحملون تبعات هذا القرار.
أما أسيل، فقد عبرت عن رأيها حول هذا الموضوع: "أنا متزوجة ولدي ثلاثة أطفال، وأجد أن خبرتي في الحياة الزوجية الآن تختلف كثيرا عما كانت عليه قبل عشر سنوات.. وهذا ما يجعلني أؤكد على أهمية اتخاذ قرار الزواج في العمر المناسب، وأن تتاح الفرصة لكل من الفتاة والشاب لاختيار الشريك بعقلانية. كما يجب أن تكون فترة الخطبة والتعارف كفيلة بتحديد ما إذا كان ينبغي الاستمرار أو الانفصال قبل الزواج".
تتحدث أسيل عن تجربتها الشخصية، حيث كانت تعاني من العديد من المشاكل مع زوجها في السنوات الماضية، وكانت قد طلبت الطلاق بسبب خلافات عائلية بينهما. لكن مع تدخل الأهل المصلحين من الطرفين، وإجراء حوار جاد لوضع النقاط على الحروف، كما تقول، تمكنت من التفكير في استمرار الزواج، وما زاد من قوة الروابط بينهما هو وجود الأطفال الذين يجب على الوالدين التفكير في مصيرهم قبل اتخاذ أي قرار بالانفصال مهما كانت الظروف.
يقول الاستشاري الأسري والاجتماعي مفيد سرحان، رئيس جمعية العفاف التي تقدم خدمات التدريب والاستشارة والتسهيلات للمقبلين على الزواج والمتزوجين، إن الزواج هو حاجة أساسية للإنسان، وأن عقد الزواج يعد أهم عقد في حياته. ويضيف أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، واستقرارها يعد أساسا لاستقرار المجتمع ككل. ويؤكد سرحان أن الاهتمام بالأسرة يبدأ قبل الزواج، حيث يعتبر حسن الاختيار من أهم عوامل نجاح العلاقة، مشيرا إلى أن "البعض يعتبر الطلاق حلا سريعا".
ويشدد سرحان على أن اختيار كل طرف للآخر يجب أن يستند إلى أسس واضحة تشمل الكفاءة، والخلق، والدين، والبيئة الاجتماعية، ومراعاة الظروف المادية. ويبين أن من أهداف بناء الأسرة تحقيق السكن والطمأنينة، والاستقرار النفسي والعاطفي لكلا الزوجين، بينما الهدف الأسمى هو "إنجاب الأبناء لاستدامة إعمار الأرض".
يعد الطلاق، من القرارات الصعبة والمهمة في حياة المتزوجين، خاصة في وجود أطفال يتحملون تبعات هذا الانفصال. وفي هذا السياق، يقول سرحان إن الطلاق يجب أن يكون آخر الحلول، ويجب ألا يتم اللجوء إليه إلا بعد استنفاد كافة الجهود من الزوجين، والأسرة، والمصلحين الاجتماعيين. وعند استحالة الحياة الزوجية، وبعد بذل كافة الجهود، يمكن اللجوء إلى الطلاق.
ويشدد سرحان على أهمية ضمان حقوق الزوجين والأبناء في حال وقوع الطلاق، حتى لا يصبحوا ضحايا لخلافات الأبوين. ويثني على الخطوة التي قامت بها دائرة قاضي القضاة منذ سنوات، بفتح مكاتب للإصلاح والتوفيق الأسري، حيث يتم تحويل حالات طالبي الطلاق إليها قبل إقرار الطلاق. وحسب الأرقام التي أعلنتها الدائرة، فقد شهدت هذه المكاتب تزايدا في الإقبال، وكان لها دور كبير في حل العديد من الخلافات الزوجية.
من وجهة نظره، يرى سرحان أن نشر الأرقام المتعلقة بالزواج والطلاق بشكل منتظم يساعد الباحثين والخبراء على فهم الواقع بشكل أفضل، مما يساهم في اقتراح حلول مناسبة. ويؤكد أن تقليص حالات الطلاق يتطلب تظافر جهود الجميع من مؤسسات رسمية وأهلية، تربوية، وأسرية، وكذلك من الشباب والشابات، فالجميع مسؤول عن هذا الأمر، كما يقول.
وكانت الارقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة التي تمثلت بوجود ما نسبته 27 % من حالات الطلاق تتم قبل الدخول أي قبل إتمام مراسم الزواج، والتي يرى فيها سرحان أن سببها هو "التسرع أو سوء الاختيار لدى الطرفين حيث لا يتم الاختيار على أسس سليمة"، إضافة إلى الظروف المادية وارتفاع تكاليف الزواج مقارنة مع متوسط الدخل لدى الشريحة العظمى من الشباب. مما يجعل الكثير من الشباب غير قادرين على إتمام الزواج.
أما ارتفاع نسبة الطلاق في السنوات الأولى من الزواج، يؤكد سرحان أن أبرز أسبابه، إضافة إلى ما هو متعلق بالاختيار، هو النظرة إلى الحياة الزوجية واهميتها وضرورة تعاون الزوجين لانجاحها فالعلاقة بين الزوجين ليست علاقة ندية وتنافس بل هي علاقة تكاملية وتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة، وضعف لغة الحوار أو غيابها بين الزوجين تؤدي إلى تفاقم المشكلات البسيطة وتراكمها لتصل إلى حد الطلاق، "فالحياة الزوجية بحاجة إلى قدر كبير من الصبر والتحمل وفهم نفسية الطرف الآخر وعدم اطلاع الآخرين على أسرار المنزل حتى أهل الزوج والزوجة ويحتاج إلى وعي كلا الزوجين"، وفق سرحان.
وحول بعض التصريحات التي تشير إلى أن "طلاق البينونة الكبرى هو المقياس الذي يجب أن تبنى عليه الأرقام والإحصائيات"، يوضح سرحان أن آخر الإحصائيات أظهرت أن 74 % من حالات الطلاق هي طلاق بائن بينونة صغرى، مما يعني أن الحياة الزوجية قد انتهت، حيث لم تعد الأسرة قائمة. ورغم أنه يمكن إعادة الزواج بعقد جديد، إلا أن ذلك يعتبر زواجا جديدا.
أما الطلاق بائن بينونة كبرى، فلا يمكن العودة إلى الحياة الزوجية بعده إلا إذا تزوجت المطلقة من شخص آخر غير طليقها، ثم طلقت منه. ويؤكد سرحان على أهمية التعامل مع الأرقام الصادرة عن دائرة قاضي القضاة بموضوعية ومنهج علمي بعيدا عن التهوين أو التهويل، لأن ذلك يساهم في التشخيص الصحيح للمشكلات وإيجاد الحلول المناسبة.
يتحدث أستاذ الفقه والدراسات الإسلامية الدكتور منذر زيتون في هذا الشأن قائلا إن الزواج يمكن أن ينتهي بالطلاق البائن بينونة صغرى إذا لم يعد الطليقان إلى بعضهما بعد انتهاء العدة، وفي هذه الحالة يمكن أن يعودا بعقد جديد ويعتبر الزواج الجديد مسجلا. أما في حالة الطلاق البائن بينونة كبرى، فيشترط أن تكون المرأة قد تزوجت من آخر ثم طلقت أو توفي الزوج الثاني لكي تتمكن من العودة إلى طليقها.
ويؤكد زيتون أن المقياس الصحيح لحالات الطلاق ليس "هل عادت المرأة لزوجها بعد الطلقة الأولى أو الثانية"، بل "إذا لم تعد فيعتبر الزواج قد انتهى". ويشدد على أنه يجب إدخال هذه المعطيات ضمن مقياس الطلاق، حيث يعتبر الزواج قد انتهى فعلا بالطلاق البائن بينونة صغرى. كما تبين دائرة قاضي القضاة أن هذه الحالات تنتهي غالبا بالطلاق الفعلي، وأن حالات الطلاق بالبينونة الكبرى عادة ما تكون أقل من الطلاق بالبينونة الصغرى.
ويشير زيتون إلى أن المتزوجين في سن 26 إلى 29 يعتبرون في الغالب أزواجا جددا، خصوصا مع ارتفاع سن الزواج في السنوات الأخيرة. وغالبا ما يحدث الطلاق في الحالات التي لم تتفق فيها الزوجة والزوج في بداية زواجهما، ولم يمض على زواجهما أكثر من ثلاث سنوات. وفي الغالب، بعد مرور ثلاث سنوات من الزواج، تكون احتمالية الطلاق أقل، خصوصا إذا لم يكن هناك أطفال في بداية الزواج، حيث قد يتسرع البعض في اتخاذ قرار الطلاق في غياب الأبناء.
وفقا لسرحان، فإن هذا يتطلب جعل الدورات التوعوية إلزامية لجميع الفئات، وليس فقط لمن هم دون الثامنة عشر، حيث إن الوعي ليس مرتبطا بسن الزواج وهو مسألة نسبية. ويشدد على أن مؤسسات المجتمع المدني يمكن أن تلعب دورا مهما في تنظيم هذه الدورات ضمن برنامج معتمد بإشراف دائرة قاضي القضاة، ويجب أن يتم تنفيذها من قبل مختصين مؤهلين ومدربين. كما أشار إلى ما تقدمه جمعية العفاف الخيرية من دورات منذ سنوات، والتي تشمل موضوعات شرعية وصحية واجتماعية وقانونية. ويقترح سرحان أيضا ضرورة وجود مناهج دراسية، خاصة في الجامعات، تساهم في تهيئة الشباب والفتيات للزواج وبناء أسرة على أسس سليمة، مع التركيز على مقومات النجاح والديمومة في العلاقة الزوجية، وكيفية التعامل بين الزوجين وتربية الأبناء تربية سليمة. ويؤكد أن التعليم يعد عاملا مساعدا في استقرار الحياة الأسرية وتمكين الشباب والفتيات من التعامل مع المشكلات الزوجية ومعالجتها بفعالية.
وينوه زيتون بضرورة التعارف بين الخاطبين لفترة كافية قبل اتخاذ قرار الزواج، والتي قد تستمر من شهر إلى سنة، ويفضل أن تكون مدة التعارف أربعة أشهر.
ومن الحلول الأخرى التي يقترحها زيتون للحد من نسب الطلاق في المجتمع خلال هذه المرحلة العمرية، هو أن يكون الخاطبان قد اختارا بعضهما بتوافق ومعرفة. في هذه الحالة، يمكن تسريع العقد والزواج دون فترة انتظار طويلة. كما يشير إلى أن بعض الشباب قد يقبلون على الزواج من دون وعي كاف بطبيعة الحياة الزوجية أو تحت ضغط الأهل بالإلحاح على الزواج، مما يؤدي أحيانا إلى الطلاق السريع. والحل لهذه المشكلة، وفقا لزيتون، هو وضع الشباب والفتيات المقبلين على الزواج في دورات تأهيلية لما قبل الزواج، لتساعدهم في فهم الحياة الزوجية بشكل أفضل.
يوضح زيتون أن القانون ينص على أن قاضي القضاة يمكنه تنظيم دورات لما قبل الزواج، لكنه لا يُلزم بذلك. والأصل يجب أن يكون جعل التثقيف لما قبل الزواج الزاميا، كما هو الحال مع الفحص الطبي المطلوب من الخاطبين قبل عقد الزواج.
ويشدد على أن تنظيم هذه الدورات سيساهم في خفض نسبة الطلاق، ويزيد من التفاهم بين الزوجين، ولكن قد نواجه تحديا يتمثل في التثقيف السلبي المنتشر بين الرجال والنساء في المجتمع، حيث يتم التركيز على حقوق كل شخص دون التطرق إلى الواجبات، مما يؤدي إلى خلق شخصيات أنانية.
وعلاوة على ذلك، لا ينكر زيتون تأثير المطالب المالية الكبيرة قبل الزواج، وبعده، وأثناءه، على الشاب وعائلته. ويعتبر ذلك مرهقا للغاية، حيث يضطر الشاب لتحمل ديون ضخمة يدخل بسببها في صراع مادي لا يمكن مواجهته، مما قد يجعله يرى الطلاق كحل وحيد للتخلص من تلك الأعباء، وقد يحدث ذلك في السنوات الأولى من زواجه.

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