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تمرين وهمي لاختبار جاهزية قطاع الكهرباء خلال الشتاء

11/16/2024 2:37:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تابع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة جاهزية واستعداد قطاع الكهرباء للتعامل بشكل تكاملي مع الحالات الطارئة والظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء، من خلال المشاركة في تمرين وهمي استمر لمدّة ثلاث أيام، بمشاركة جميع شركات توزيع الكهرباء، وبما يضمن إدامة تزويد الخدمة بجودة وكفاءة واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية وفق الخطط الموضوعة، والتأكد من سرعة الاستجابة لاتصالات وشكاوى المواطنين بمختلف الظروف.
وأضاف المهندس السعايدة، في تصريح صحفي اليوم السبت، عقب اختتام التمرين الخميس الماضي الذي تم تنفيذه خلال الفترة ١٢-١٤ تشرين الثاني الحالي بطريقة تحاكي الواقع، انه هدف إلى التأكد من استعداد وجاهزية غرف العمليات وطواقم غرف الطوارئ والورش الفنية ومراكز الاتصال التابعة للشركات في التعامل مع مختلف الظروف خاصة الاستثنائية منها، والمساهمة في وضع خطط عمل واقعية للتعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية في القطاع.

وأشاد المهندس السعايدة بالجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة في المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية في قطاع الكهرباء لإنجاح التمرين، وقال أنّ شركات الكهرباء أظهرت التفاعل والتنسيق المشترك والاستجابة لخطط الطوارئ المعتمدة من الهيئة، وجاهزيتها في التعامل بمهنية مع الظروف الجوية وتداعياتها لضمان استمرارية تزود الخدمة للمواطنين.

بدورها أكدّت شركات توزيع الكهرباء (شركة الكهرباء الأردنية، شركة كهرباء محافظة إربد، شركة توزيع الكهرباء) حرصها على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع الأحوال الجوية بشكل يضمن استمرارية تزويد المستهلكين بالتيار الكهربائي ومعالجة أي انقطاعات قد تحدث بالسرعة الممكنة ومواصلة تعزيز مراكز الاتصال وخدمات المشتركين للرد على شكاوى واستفسارات المواطنين والتزامها بالمحافظة على سلامة معدات الشبكة الكهربائية ومنع الاعتداء عليها.

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