تمرين وهمي لاختبار جاهزية قطاع الكهرباء خلال الشتاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تابع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة جاهزية واستعداد قطاع الكهرباء للتعامل بشكل تكاملي مع الحالات الطارئة والظروف الجوية المتوقعة خلال فصل الشتاء، من خلال المشاركة في تمرين وهمي استمر لمدّة ثلاث أيام، بمشاركة جميع شركات توزيع الكهرباء، وبما يضمن إدامة تزويد الخدمة بجودة وكفاءة واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية وفق الخطط الموضوعة، والتأكد من سرعة الاستجابة لاتصالات وشكاوى المواطنين بمختلف الظروف.
وأضاف المهندس السعايدة، في تصريح صحفي
اليوم السبت، عقب اختتام التمرين الخميس الماضي الذي تم تنفيذه خلال الفترة ١٢-١٤ تشرين الثاني الحالي بطريقة تحاكي الواقع، انه هدف إلى التأكد من استعداد وجاهزية غرف العمليات وطواقم غرف الطوارئ والورش الفنية ومراكز الاتصال التابعة للشركات في التعامل مع مختلف الظروف خاصة الاستثنائية منها، والمساهمة في وضع خطط عمل واقعية للتعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية في القطاع.
وأشاد المهندس السعايدة بالجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة في المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية في قطاع الكهرباء لإنجاح التمرين، وقال أنّ شركات الكهرباء أظهرت التفاعل والتنسيق المشترك والاستجابة لخطط الطوارئ المعتمدة من الهيئة، وجاهزيتها في التعامل بمهنية مع الظروف الجوية وتداعياتها لضمان استمرارية تزود الخدمة للمواطنين.
بدورها أكدّت شركات توزيع الكهرباء (شركة الكهرباء الأردنية، شركة كهرباء محافظة إربد، شركة توزيع الكهرباء) حرصها على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع الأحوال الجوية بشكل يضمن استمرارية تزويد المستهلكين بالتيار الكهربائي ومعالجة أي انقطاعات قد تحدث بالسرعة الممكنة ومواصلة تعزيز مراكز الاتصال وخدمات المشتركين للرد على شكاوى واستفسارات المواطنين والتزامها بالمحافظة على سلامة معدات الشبكة الكهربائية ومنع الاعتداء عليها.
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