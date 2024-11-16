أول إجراء من نقابة الأطباء.. إحالة طبيب لمجلس التأديب

قرر مجلس نقابة الأطباء الأردنية، اليوم السبت، تحويل أحد الأطباء لمجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لمخالفته لائحة الأجور الصادرة عن النقابة.



وقالت النقابة في بيان صحفي وصل لـ"الغد" نسخة عنه، إن الطبيب يشغل منصب مدير احد المستشفيات الخاصه في العاصمة عمّان؛ لمخالفته القرار الصادر عن

المجلس والمتعلق بلائحة الأجور نقابة الأطباء الأردنية.

نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي أكد في وقت سابق اليوم لـ"الغد"، أن النقابة عممت على الأطباء بمعالجة المرضى واستيفاء المبالغ نقديا وإعطاء المريض فاتورة لغايات مراجعة شركات التأمين.



وشدد الزعبي على أن النقابة ستطبق لائحة الأجور التي صدرت بالجريدة الرسمية ولن تلتفت إلى تسعيرة شركات التأمين الجديدة المخالفة للائحة الأجور.



وأوضح الزعبي أن النقابة عممت على الأطباء البدء اعتبارا من اليوم السبت المباشرة بتطبيق لائحة الأجور وتقاضي المبالغ كما ورت بلائحة الأجور.



وكانت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، أكدا أنه سيتم البدء بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية السبت، والتي تختلف عن لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية.



وأصدرت الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية، تعميما لأعضائها دعت فيه إلى الالتزام بتعليمات النقابة المتعلقة بتطبيق لائحة الأجور 2024 التي نشرت في الجريدة الرسمية.



وقال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة، إن "جمعيات ولجان النقابة تقف في صف موحد مع قرارات النقابة، وتعلن التفافها حول نقابتهم".



وأضاف القرالة، أن اللجنة "شددت في تعميمها بضرورة التزام الأطباء بقرار النقابة والإعلان بصراحة ووضوح عن موقف موحد بالوسائل المتاحة كافة".



وأوضحت الجمعية والاتحاد في بيان مشترك الخميس، أنه اعتبارا من صباح اليوم السبت ستتم زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100%، وزيادة كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50%.



وأضافت أنه ستتم زيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الموجودة في لائحة أجور 2008 (باستثناء أجور الأشعة) بنسبة 20% للسنة الأولى وعلى أن تتبعها الزيادة اللاحقة في السنة الثانية.



وعن الإجراءات الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008، أشارت الجمعية والاتحاد في حينه إلى أنه سيتم اعتماد مسوّدة لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض 50% عليها.







