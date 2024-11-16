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العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من حملة أبناء الأردن

11/16/2024 2:37:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، وفدا شبابيا من حملة "أبناء الأردن".
وفي بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، استعرض العيسوي مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المساندة والمناصرة للأشقاء الفلسطينيين، وسعي جلالته لتحقيق الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وضمان استدامة تدفق المساعدات الإغاثية والطبية لهم.

وقال العيسوي إن جلالة الملك يواصل جهوده الدولية والإقليمية المكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان الشقيق، وكذلك وقف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية، والتحذير من تبعات ذلك على أمن واستقرار المنطقة، وسبل إحلال السلام العادل والشامل.

وأضاف العيسوي أن الأردن ثابت على مواقفه ومستمر في جهوده الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، موظفا مكانته وامكاناته لتحقيق السلام العادل والشامل المستند لحل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.


وأشار إلى أهمية مضامين خطابي جلالة الملك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وخطاب جلالته أمام القمة العربية الإسلامية التي عقدت مؤخرا في الرياض، والتي تجسد موقفا صارما، بضرورة الوقف الفوري لما يتعرض له الأشقاء في غزة والضفة الغربية، من قتل ودمار جراء الجرائم الإسرائيلية.

وأكد أهمية الدور الإنساني والإغاثي الأردني، للأشقاء في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبيّة ودوائيّة عاجلة، التي شارك جلالة الملك فيها،، وإلى مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية، لمساعدة أكثر من (14) ألف مصاب تعرضوا لبتر في الأطراف من خلال تركيب أطراف اصطناعية لهم، وإلى التوجيهات الملكية، بتجهيز وإرسال مستشفى ميداني "التوليد والخداج " إلى منطقة خان يونس.

وتناول العيسوي، في حديثه، مواقف وجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وإبراز وكشف حجم المأساة التي يمرون بها.

ولفت العيسوي إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن المركزية، وأن التوصل إلى حل عادل وشامل لها، وفق حل الدولتين وقرارت الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، أولوية أردنية.

وبخصوص ما يتعرض له لبنان الشقيق، أشار العيسوي إلى تأكيد جلالة الملك بوقوف الأردن مع لبنان وسيادته وأمنه واستقراره، والتوجيه بتقديم جميع المساعدات الممكنة له.

بدورهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بجلالة الملك ومواقفه الشجاعة تجاه قضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقالوا إن "جلالة الملك، بمواقفه وجهوده يمثل صمام أمان للمنطقة".

وأكدوا أنهم يقفون صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية ، في مواجهة كل التحديات التي تفرضها الظروف التي تمر بها المنطقة، مشيرين إلى أن قوة الأردن تتجسد بحكمة قيادته الهاشمية وتماسك جبهته الداخلية وحرفية جيشه العربي وأجهزته الأمنية.

وعبروا عن ثقتهم المطلقة بقيادة جلالة الملك الحكيمة، الذي جعل من الأردن شريكا موثوقا في المجتمع الدولي، وصوته مسموعا في جميع المحافل، مؤكدين أن الأردن، ورغم محيطه المضطرب، سيبقى واحة أمن واستقرار.

وثمنوا جهود جلالة الملك في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في مختلف المجالات، واهتمام جلالته، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالشباب والتأكيد على دورهم المهم في مسيرة التحديث والتطوير.

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