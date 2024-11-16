قرارات مجلس الوزراء

أوَّلاً: أنظمة وقرارات اقتصاديَّة وتنظيميَّة لعمل منشآت تجاريَّة*

إقرار نظام تنظيم الأسواق العامَّة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمَّان لسنة 2024م.

إقرار نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمَّان الكُبرى لسنة 2024م.

الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة بمنح شركة سرايا للتَّعدين حقّ تعدين خامات التفّ البركاني في محافظة المفرق.

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(46) شركةً ومكلَّفاً.

ثانياً: مذكَّرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة:

الموافقة على مذكَّرة تفاهم للتَّعاون في مجال العمل الخيري والإنساني بين وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة وهيئة تنظيم الأعمال الخيريَّة في دولة قطر الشَّقيقة.

الموافقة على مذكَّرة تفاهم بشأن التَّعاون في مجال الأمن السِّيبراني بين الأردن واليابان.

الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة البيئة ووزارة المناخ والبيئة في مملكة النَّرويج للتَّعاون من أجل إنفاذ المادَّة السَّادسة من اتِّفاق باريس للمناخ.

ثالثاً: إقرار تعليمات تتعلَّق بخارطة طريق تحديث القطاع العام:

الموافقة على تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024.



عمان- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان نظام تنظيم الأسواق العامَّة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمَّان لسنة 2024م.

ويأتي النِّظام لغايات تمكين أمانة عمَّان من تعيين مواقع الأسواق العامَّة وإنشائها وإدارتها وتشغيلها وتنظيمها والرَّقابة عليها، وكذلك تحديد أنواع البضائع والسِّلع والمواد التي تُعرض للبيع في هذه الأسواق وحظر البيع خارجها.

وبموجب النِّظام، تُحدِّد أمانة عمَّان أنواع الأنشطة الاقتصاديَّة والأعمال المضرَّة بالصحَّة والسَّلامة العامَّة والمقلقة لراحة المواطنين التي يمكن أن تُمارس في الأسواق العامَّة ولا تُمارَس في أماكن أخرى، وبالتَّالي تنظيم هذه الأعمال وإخضاعها للرَّقابة، وتمكين الأمانة من متابعة المخالفات واتِّخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمَّان الكُبرى لسنة 2024م.

ويهدف النِّظام إلى تنظيم ممارسة مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها، بما يضمن التَّفاصيل الفنيَّة للمحافظة على السَّلامة العامَّة، وذلك من خلال منع الاعتداء على الأرصفة وحرمات الطُّرق، ومنع التسبُّب بالأزمات المروريَّة، والحفاظ على سلامة العاملين في هذه المنشآت، وضمان التزام أصحابها بالشُّروط الصحيَّة والحفاظ على المظهر العام.

ويتضمَّن النِّظام الذي يصدر للمرَّة الأولى شروط ترخيص هذه المحال، والشُّروط الواجب توافرها في العاملين فيها، والمواصفات والاشتراطات الفنيَّة الضروريَّة الواجب توافرها من أجل الحفاظ على السَّلامة العامَّة ومنع أيّ أضرار على سلامة مرتاديها والعاملين فيها ومستخدمي الطَّريق العام.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة بمنح شركة سرايا للتَّعدين حقّ تعدين خامات التفّ البركاني في محافظة المفرق على مساحة 270 دونماً من أراضي الخزينة.

ويأتي القرار في ضوء سعي الحكومة لدعم الاستثمار في قطاع التَّعدين كقطاع واعد ومهمّ في رؤية التَّحديث الاقتصادي ضمن محور الصِّناعات عالية القيمة؛ بما يسهم في تعزيز النموّ الاقتصادي وتوفير فرص التَّشغيل سيما في المحافظات.

وبموجب القرار، يخضع حقّ التَّعدين في هذه المنطقة إلى أيِّ تعديلات أو قرارات مستقبليَّة يتَّخذها مجلس الوزراء من أجل ضمان حُسن التَّنفيذ وإعادة تأهيل المناطق وضمان مردود عادل ومجزٍ لخزينة الدَّولة.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(46) شركةً ومكلَّفاً.

وتأتي التَّسويات انسجاماً مع توجُّهات الحكومة وقراراتها الأخيرة المتعلِّقة بتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة وتشجيع الاستثمار والتَّسهيل على المستثمرين، وذلك انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

كما يأتي الاستمرار بهذه التَّسويات بهدف تعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون، والتَّركيز على رفع قيمة الإيرادات الضريبيَّة بما يسهم في رفد الموازنة وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات وإقامة المشروعات المرصودة لخدمة المواطنين.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من مذكَّرات التَّفاهم مع دول شقيقة وصديقة؛ بهدف تعزيز التَّعاون الثُّنائي في عدد من المجالات.

وفي هذا الصَّدد، قرَّر المجلس الموافقة على مذكَّرة تفاهم للتَّعاون في مجال العمل الخيري والإنساني بين وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة وهيئة تنظيم الأعمال الخيريَّة في دولة قطر الشَّقيقة، والتي سيتمّ توقيعها على هامش أعمال القمَّة التَّمهيديَّة العالميَّة حول الإعاقة لعام 2025 التي ستُقام في عمَّان.

وتهدف مذكَّرة التَّفاهم إلى تبادل الخبرات والتَّجارب في مجال تنفيذ وتطوير الأعمال الخيريَّة الدَّاخليَّة في البلدين، وتبادل البحوث والدِّراسات العمليَّة في مجال تطوير الأعمال الخيريَّة والإنسانيَّة، وكذلك تبادل المعرفة في بناء قواعد البيانات في هذا المجال.

كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكَّرة تفاهم بشأن التَّعاون في مجال الأمن السِّيبراني بين الأردن واليابان؛ وذلك بهدف تبادل الخبرات الفنيَّة والمعلومات وبناء القدرات في مكافحة الهجمات السِّيبرانيَّة والاستجابة لها.

وقرَّر كذلك الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة البيئة ووزارة المناخ والبيئة في مملكة النَّرويج للتَّعاون من أجل إنفاذ المادَّة السَّادسة من اتِّفاق باريس للمناخ، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة؛ وذلك ضمن الجهود التي تُبذل في إطار مواجهة آثار التغيُّر المناخي.

كما أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024م، وذلك استكمالاً لمتطلَّبات تحديث القطاع العام، وبهدف الارتقاء بأداء المؤسَّسات وتعزيز ثقافة التميز والنُّهوض بالخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وتسري هذه التَّعليمات على جميع الموظفين المدرجة وظائفهم على جدول تشكيلات الوظائف.

وتعزِّز التَّعليمات الجديدة قيم العدالة من خلال تقييم أداء الموظَّف وفق "اتفاقيَّة أداء" تتضمَّن أهدافاً فرديَّة ومستهدفات أداء يتم التوافق عليها مع الموظف مسبقاً.

كما تعزِّز تحقيق النتائج المؤسسيَّة للدائرة من خلال ربط الأداء الفردي بالمؤسَّسي، حيث تربط الأهداف والمؤشرات والمستهدفات المطلوب من الموظف تحقيقها بالخطَّة التشغيليَّة المرتبطة بالأهداف الاستراتيجيَّة للدائرة.

وستكون نتائج تقييم الأداء هي الأساس في اتِّخاذ القرارات الإداريَّة المتعلِّقة بتدريب وتطوير قدرات الموظَّفين، وترقيتهم، ونقلهم والإجراءات الأخرى المتعلِّقة بهم.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين هنادي الطيِّب مديراً عامَّاً لشركة البريد الأردني. -(بترا)