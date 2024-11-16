قرارات مجلس الوزراء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أوَّلاً: أنظمة وقرارات اقتصاديَّة وتنظيميَّة لعمل منشآت تجاريَّة*
إقرار نظام تنظيم الأسواق العامَّة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمَّان لسنة 2024م.
إقرار نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمَّان الكُبرى لسنة 2024م.
الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة بمنح شركة سرايا للتَّعدين حقّ تعدين خامات التفّ البركاني في محافظة المفرق.
الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(46) شركةً ومكلَّفاً.
ثانياً: مذكَّرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة:
الموافقة على مذكَّرة تفاهم للتَّعاون في مجال العمل الخيري والإنساني بين وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة وهيئة تنظيم الأعمال الخيريَّة في دولة قطر الشَّقيقة.
الموافقة على مذكَّرة تفاهم بشأن التَّعاون في مجال الأمن السِّيبراني بين الأردن واليابان.
الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة البيئة ووزارة المناخ والبيئة في مملكة النَّرويج للتَّعاون من أجل إنفاذ المادَّة السَّادسة من اتِّفاق باريس للمناخ.
ثالثاً: إقرار تعليمات تتعلَّق بخارطة طريق تحديث القطاع العام:
الموافقة على تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024.
عمان- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان نظام تنظيم الأسواق العامَّة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمَّان لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام لغايات تمكين أمانة عمَّان من تعيين مواقع الأسواق العامَّة وإنشائها وإدارتها وتشغيلها وتنظيمها والرَّقابة عليها، وكذلك تحديد أنواع البضائع والسِّلع والمواد التي تُعرض للبيع في هذه الأسواق وحظر البيع خارجها.
وبموجب النِّظام، تُحدِّد أمانة عمَّان أنواع الأنشطة الاقتصاديَّة والأعمال المضرَّة بالصحَّة والسَّلامة العامَّة والمقلقة لراحة المواطنين التي يمكن أن تُمارس في الأسواق العامَّة ولا تُمارَس في أماكن أخرى، وبالتَّالي تنظيم هذه الأعمال وإخضاعها للرَّقابة، وتمكين الأمانة من متابعة المخالفات واتِّخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمَّان الكُبرى لسنة 2024م.
ويهدف النِّظام إلى تنظيم ممارسة مهنة إعداد المشروبات السَّاخنة وبيعها، بما يضمن التَّفاصيل الفنيَّة للمحافظة على السَّلامة العامَّة، وذلك من خلال منع الاعتداء على الأرصفة وحرمات الطُّرق، ومنع التسبُّب بالأزمات المروريَّة، والحفاظ على سلامة العاملين في هذه المنشآت، وضمان التزام أصحابها بالشُّروط الصحيَّة والحفاظ على المظهر العام.
ويتضمَّن النِّظام الذي يصدر للمرَّة الأولى شروط ترخيص هذه المحال، والشُّروط الواجب توافرها في العاملين فيها، والمواصفات والاشتراطات الفنيَّة الضروريَّة الواجب توافرها من أجل الحفاظ على السَّلامة العامَّة ومنع أيّ أضرار على سلامة مرتاديها والعاملين فيها ومستخدمي الطَّريق العام.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على قرار مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة بمنح شركة سرايا للتَّعدين حقّ تعدين خامات التفّ البركاني في محافظة المفرق على مساحة 270 دونماً من أراضي الخزينة.
ويأتي القرار في ضوء سعي الحكومة لدعم الاستثمار في قطاع التَّعدين كقطاع واعد ومهمّ في رؤية التَّحديث الاقتصادي ضمن محور الصِّناعات عالية القيمة؛ بما يسهم في تعزيز النموّ الاقتصادي وتوفير فرص التَّشغيل سيما في المحافظات.
وبموجب القرار، يخضع حقّ التَّعدين في هذه المنطقة إلى أيِّ تعديلات أو قرارات مستقبليَّة يتَّخذها مجلس الوزراء من أجل ضمان حُسن التَّنفيذ وإعادة تأهيل المناطق وضمان مردود عادل ومجزٍ لخزينة الدَّولة.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(46) شركةً ومكلَّفاً.
وتأتي التَّسويات انسجاماً مع توجُّهات الحكومة وقراراتها الأخيرة المتعلِّقة بتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة وتشجيع الاستثمار والتَّسهيل على المستثمرين، وذلك انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
كما يأتي الاستمرار بهذه التَّسويات بهدف تعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون، والتَّركيز على رفع قيمة الإيرادات الضريبيَّة بما يسهم في رفد الموازنة وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات وإقامة المشروعات المرصودة لخدمة المواطنين.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من مذكَّرات التَّفاهم مع دول شقيقة وصديقة؛ بهدف تعزيز التَّعاون الثُّنائي في عدد من المجالات.
وفي هذا الصَّدد، قرَّر المجلس الموافقة على مذكَّرة تفاهم للتَّعاون في مجال العمل الخيري والإنساني بين وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة وهيئة تنظيم الأعمال الخيريَّة في دولة قطر الشَّقيقة، والتي سيتمّ توقيعها على هامش أعمال القمَّة التَّمهيديَّة العالميَّة حول الإعاقة لعام 2025 التي ستُقام في عمَّان.
وتهدف مذكَّرة التَّفاهم إلى تبادل الخبرات والتَّجارب في مجال تنفيذ وتطوير الأعمال الخيريَّة الدَّاخليَّة في البلدين، وتبادل البحوث والدِّراسات العمليَّة في مجال تطوير الأعمال الخيريَّة والإنسانيَّة، وكذلك تبادل المعرفة في بناء قواعد البيانات في هذا المجال.
كما قرَّر المجلس الموافقة على مذكَّرة تفاهم بشأن التَّعاون في مجال الأمن السِّيبراني بين الأردن واليابان؛ وذلك بهدف تبادل الخبرات الفنيَّة والمعلومات وبناء القدرات في مكافحة الهجمات السِّيبرانيَّة والاستجابة لها.
وقرَّر كذلك الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة البيئة ووزارة المناخ والبيئة في مملكة النَّرويج للتَّعاون من أجل إنفاذ المادَّة السَّادسة من اتِّفاق باريس للمناخ، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة؛ وذلك ضمن الجهود التي تُبذل في إطار مواجهة آثار التغيُّر المناخي.
كما أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024م، وذلك استكمالاً لمتطلَّبات تحديث القطاع العام، وبهدف الارتقاء بأداء المؤسَّسات وتعزيز ثقافة التميز والنُّهوض بالخدمات المقدَّمة للمواطنين.
وتسري هذه التَّعليمات على جميع الموظفين المدرجة وظائفهم على جدول تشكيلات الوظائف.
وتعزِّز التَّعليمات الجديدة قيم العدالة من خلال تقييم أداء الموظَّف وفق "اتفاقيَّة أداء" تتضمَّن أهدافاً فرديَّة ومستهدفات أداء يتم التوافق عليها مع الموظف مسبقاً.
كما تعزِّز تحقيق النتائج المؤسسيَّة للدائرة من خلال ربط الأداء الفردي بالمؤسَّسي، حيث تربط الأهداف والمؤشرات والمستهدفات المطلوب من الموظف تحقيقها بالخطَّة التشغيليَّة المرتبطة بالأهداف الاستراتيجيَّة للدائرة.
وستكون نتائج تقييم الأداء هي الأساس في اتِّخاذ القرارات الإداريَّة المتعلِّقة بتدريب وتطوير قدرات الموظَّفين، وترقيتهم، ونقلهم والإجراءات الأخرى المتعلِّقة بهم.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين هنادي الطيِّب مديراً عامَّاً لشركة البريد الأردني. -(بترا)
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