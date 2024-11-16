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خبراء بتربية النحل: لا وجود لأجهزة تكشف العسل إن كان محليا أو مغشوشا

11/16/2024 2:37:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






عمان - قال خبراء في تربية النحل، إن الاعتماد على فحوصات نوع السكريات ونسبها في مادة العسل لا يعد كافيًا لتحديد نوعه إذا كان بلديا من مستورد أوطبيعيا من مغشوش.
وأكدوا لــ”الغد” أنه لا يوجد في الأردن أجهزة تستطيع كشف عن أن العسل إن تم إنتاجه محليا أو أنه مستورد من الخارج، حيث إن العسل المستورد يتم فحصه بنفس الطريقة لدى المختبرات.
من جهتها تقول عميدة كلية البحث العلمي في جامعة البلقاء د.أمل العبادي، لا يتم إدخال العسل المستورد إلا بعد نجاحه بالفحوصات وحسب المواصفة المنصوص عليها من مؤسسة الموصفات والمقاييس وبذلك لا يمكن تمييزه عبر فحص السكريات إن كان العسل محليا أو مستوردا.
وأكدت أن بعض عينات العسل التي تم تغذيتها بالمحاليل السكرية، إلى جانب عينات المستورد والمصنع، منها يمكنها اجتياز هذه الفحوصات بسهولة.
وطالبت العبادي بضرورة اعتماد فحوصات دقيقة تعتمد على التحليل الكيميائي لمكونات العسل، بما في ذلك المركبات الطبية والغذائية، إضافة لضرورة تحديد نوعية وكمية حبوب اللقاح الموجودة في العسل، بهدف حماية المنتج الأردني وحفظ حقوق النحالين المحليين.
من جهته أكد رئيس الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين المهندس معاذ كظم، بأن المواصفة الأردنية المعتمدة لفحص العسل وحسب الأجهزة المتوفرة في المختبرات لدى الجهات الرسمية غير كافية لإثبات أن العسل المفحوص هو عسل بلدي من إنتاج المناحل المحلية او مستورد أو أنه طبيعي وغير مغذى بمحاليل سكرية.
وبين أن حماية المستهلك الأردني تتطلب توعيته بآليات الحصول على العسل المضمون عبر النحالين الثقات بحيث لا يقع ضحية للغش، بخاصة وأن منتجات نحل العسل تعد غذائية وطبية، وبالتالي ينبغي التعامل معها بحذر شديد.
وأشار كظم إلى أن وزارة الزراعة أعلنت مؤخرا عن وقف العمل بمذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة بين نقابة النحالين الأردنيين وشركة ديكابولس للبرمجيات والتي وقعت في تشرين الأول“أكتوبر” عام 2022، بهدف تطبيق نظام تتبع لإنتاج العسل، وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد ثبوت أن الفحوصات التي تقوم بها النقابة لا تضمن التأكد من أن العسل بلدي أو مستورد وطبيعي أو مصنع، كما أن شركة ديكابولس لا تتولى أي دور بتتبع العسل داخل المناحل، بل يقتصر عملها على التعبئة في مستودعات النقابة عند التعبئة فقط، عدا عن انسحاب شركة ديكابوليس من هذه الإتفاقية مؤخرا أيضا، بالإضافة لغياب المراقبة على الإنتاج من الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص خلافًا لما نصت عليه مذكرة التفاهم.
واختتم كظم تصريحه بالإشارة إلى كتاب وزير الزراعة رقم 5615/1/4 بتاريخ 7 نيسان“إبريل” 2023، والذي جاء فيه توجيه بوقف العمل بمذكرة التفاهم المتعلقة بفحوصات نقابة النحالين.
وأكد أن الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين، الذي تأسس بقرار من وزير الزراعة وتنسيب من مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، هو الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن قطاع النحل ومشتقاته في الأردن، وذلك وفقًا لقانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم 19 لسنة 1997.

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