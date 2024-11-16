خبراء بتربية النحل: لا وجود لأجهزة تكشف العسل إن كان محليا أو مغشوشا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات
عمان - قال خبراء في تربية النحل، إن الاعتماد على فحوصات نوع السكريات ونسبها في مادة العسل لا يعد كافيًا لتحديد نوعه إذا كان بلديا من مستورد أوطبيعيا من مغشوش.
وأكدوا لــ”الغد” أنه لا يوجد في الأردن أجهزة تستطيع كشف عن أن العسل إن تم إنتاجه محليا أو أنه مستورد من الخارج، حيث إن العسل المستورد يتم فحصه بنفس الطريقة لدى المختبرات.
من جهتها تقول عميدة كلية البحث العلمي في جامعة
البلقاء د.أمل العبادي، لا يتم إدخال العسل المستورد إلا بعد نجاحه بالفحوصات وحسب المواصفة المنصوص عليها من مؤسسة الموصفات والمقاييس وبذلك لا يمكن تمييزه عبر فحص السكريات إن كان العسل محليا أو مستوردا.
وأكدت أن بعض عينات العسل التي تم تغذيتها بالمحاليل السكرية، إلى جانب عينات المستورد والمصنع، منها يمكنها اجتياز هذه الفحوصات بسهولة.
وطالبت العبادي بضرورة اعتماد فحوصات دقيقة تعتمد على التحليل الكيميائي لمكونات العسل، بما في ذلك المركبات الطبية والغذائية، إضافة لضرورة تحديد نوعية وكمية حبوب اللقاح الموجودة في العسل، بهدف حماية المنتج الأردني وحفظ حقوق النحالين المحليين.
من جهته أكد رئيس الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين المهندس معاذ كظم، بأن المواصفة الأردنية المعتمدة لفحص العسل وحسب الأجهزة المتوفرة في المختبرات لدى الجهات الرسمية غير كافية لإثبات أن العسل المفحوص هو عسل بلدي من إنتاج المناحل المحلية او مستورد أو أنه طبيعي وغير مغذى بمحاليل سكرية.
وبين أن حماية المستهلك الأردني تتطلب توعيته بآليات الحصول على العسل المضمون عبر النحالين الثقات بحيث لا يقع ضحية للغش، بخاصة وأن منتجات نحل العسل تعد غذائية وطبية، وبالتالي ينبغي التعامل معها بحذر شديد.
وأشار كظم إلى أن وزارة الزراعة أعلنت مؤخرا عن وقف العمل بمذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة بين نقابة النحالين الأردنيين وشركة ديكابولس للبرمجيات والتي وقعت في تشرين الأول“أكتوبر” عام 2022، بهدف تطبيق نظام تتبع لإنتاج العسل، وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء بعد ثبوت أن الفحوصات التي تقوم بها النقابة لا تضمن التأكد من أن العسل بلدي أو مستورد وطبيعي أو مصنع، كما أن شركة ديكابولس لا تتولى أي دور بتتبع العسل داخل المناحل، بل يقتصر عملها على التعبئة في مستودعات النقابة عند التعبئة فقط، عدا عن انسحاب شركة ديكابوليس من هذه الإتفاقية مؤخرا أيضا، بالإضافة لغياب المراقبة على الإنتاج من الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص خلافًا لما نصت عليه مذكرة التفاهم.
واختتم كظم تصريحه بالإشارة إلى كتاب وزير الزراعة رقم 5615/1/4 بتاريخ 7 نيسان“إبريل” 2023، والذي جاء فيه توجيه بوقف العمل بمذكرة التفاهم المتعلقة بفحوصات نقابة النحالين.
وأكد أن الاتحاد النوعي للنحالين الأردنيين، الذي تأسس بقرار من وزير الزراعة وتنسيب من مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، هو الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن قطاع النحل ومشتقاته في الأردن، وذلك وفقًا لقانون الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين رقم 19 لسنة 1997.
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