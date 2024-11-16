Saturday, 16 November 2024 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


%92 من اللاجئين تمكنوا من الوصول للخدمات الصحية بنجاح

11/16/2024 2:37:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان – كشف مسح "الوصول للخدمات الصحية والاستفادة منها للاجئين غير السوريين" في الأردن، أجرته المفوضية السامية للاجئين أن 92 % من اللاجئين المحتاجين للرعاية الصحية المقيمين خارج المخيمات، تمكنوا من الوصول للخدمات بنجاح، وبمتوسط دفع 54.9 دينار أردني مقابل الخدمات التي تلقوها، وأعرب 93 % من هؤلاء عن رضاهم عن الرعاية الصحية التي تلقوها.
ويستضيف الأردن حاليا 90 ألف لاجئ غير سوري (66.845 عراقيا، 14.727 يمنيا، و6.080 سودانيا، و746 صوماليا)، وهو ما يمثل 27 % من إجمالي عدد اللاجئين في عمان.
ويعيش جميع اللاجئين غير السوريين بمجتمعات مضيفة في المناطق الحضرية والريفية، حيث تقطن الأغلبية الساحقة منهم في العاصمة عمان.
ولفتت المفوضية إلى أن الحكومة الأردنية كانت قد اتخذت سياسات لتقليل تكلفة الوصول للخدمات المدعومة من وزارة الصحة للاجئين غير السوريين، حيث قامت بتخفيض أسعار الوصول للخدمات من سعر الأجانب إلى سعر الأردنيين غير المؤمن عليه، مما أدى إلى خفض التكاليف الطبية بنسبة 75 % في بعض الحالات.
ويقدر متوسط حجم أسرة اللاجئين غير السوريين 3.6 فرد، 78 % منهم يرأسهم ذكور، وأكثر من نصف أرباب الأسر تتراوح أعمارهم بين 36 و59 عاما.
وبحسب المسح، فإن 34 % من أفراد الأسرة الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر أكملوا تعليمهم الثانوي، في حين أن 24 % منهم حاصلون على شهادة جامعية. وبلغ متوسط دخل الأسرة المبلغ عنه في عام 2024 نحو 193.6 دينار.
وفيما يتعلق بالوعي بإمكانية الوصول للرعاية الصحية، كان أكثر من نصف الأسر على دراية بإمكانية الوصول للمرافق والرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة بتكاليف مدعومة، كما هو الحال العام الماضي، وعندما سئلوا عن كيفية معرفتهم بالرعاية الصحية المدعومة، ذكر 52 % العيادات العامة أو المستشفيات، 29 % عبر قنوات الاتصال التابعة للمفوضية السامية، و18 % من الجيران أو الأقارب.
وعلاوة على ذلك، ذكر حوالي 92 % من المستجيبين الذين يدركون أنهم فهموا المعلومات ذات الصلة، ومع ذلك، كان 41 % فقط على دراية بالقدرة على إصدار بطاقة بيضاء في أقرب مركز للرعاية الصحية الأولية التابع لوزارة الصحة لمنحهم إمكانية الوصول بالسعر الأردني غير المؤمن عليه.
وكان 31 % فقط من أفراد الأسرة يمتلكون بطاقة بيضاء، بينما لم يصدر الثلثان المتبقيان بطاقة واحدة بشكل أساسي بسبب نقص الوعي بالإجراءات أو التفاصيل.
وكانت المرافق الطبية الخاصة هي الأماكن الأكثر ذكرا لطلب الرعاية الصحية 38 %، تليها المرافق الطبية الحكومية31 % والصيدليات الخاصة 26 %، ويشير هذا لتحول كبير في سلوك طلب الرعاية الصحية، مع انخفاض بنسبة 10 % في طلب الرعاية من المرافق الخاصة منذ العام الماضي، وزيادة بنسبة 13 % في طلب الرعاية من الصيدليات الخاصة في نفس الفترة.
والعام الحالي، كان أكثر من نصف الأسر على علم بخدمات التطعيم المجانية للأطفال في مرافق وزارة الصحة كما لوحظ في مسح العام الماضي، وكان لدى جميع الأطفال تقريبا بطاقات جدول التطعيم.
وتلقى غالبية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و59 شهرا لقاحات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وشلل الأطفال في المرافق الحكومية.
وخلال العام كانت 30 % من النساء غير العازبات في الفئة العمرية الإنجابية (15-49 سنة) أمهات لطفل أصغر من عامين، ومن بين هؤلاء الأمهات، أفادت 92 % بتلقي رعاية ما قبل الولادة، مع زيارة أكثر من 80 % لمراكز الرعاية الصحية أربع مرات أو أكثر للحصول على الرعاية. وواجهت 27 % من الأمهات اللاتي تلقين رعاية ما قبل الولادة صعوبات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عدم القدرة على تحمل رسوم الخدمة.
وفيما يتعلق بالولادة، فقد أجريت ولادة طبيعية لـ 52 % من الأمهات، حيث أن 52 % منهن ولدن في منشأة صحية حكومية و45 % في منشأة صحية خاصة.
وبالنسبة للأطفال دون سن الخامسة، عانى 21 % منهم من صعوبات بالنمو أو التغذية، ولكن 3 % فقط التحقوا ببرنامج مساعدة التغذية المهنية، ومن بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و23 شهرا، تناول 85 % منهم أطعمة صلبة أو شبه صلبة، بينما تناول 14 % فقط منهم نظاما غذائيا متنوعا (يلبي أو يتجاوز مؤشر التنوع الغذائي الأدنى).
وعلى مستوى الأسرة، يعاني 23 % من الأعضاء من أمراض مزمنة، كما وجد انتشار مماثل العام الماضي، حيث كان ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب الإقفارية هي الأكثر شيوعا بنسبة 38 و29 و22 % على التوالي. وفي الأشهر الثلاثة الماضية للمسح، تمكن 81 % من تلقي الرعاية الصحية أو الأدوية لحالتهم المزمنة، ومعظمها من الصيدليات الخاصة.
ومع ذلك، تلقى 19 % فقط رعاية صحية بدون تكلفة، حيث دفعت الأغلبية مبلغا متوسطا قدره 46 دينارا. وكانت تكلفة الرعاية الصحية هي العائق الرئيسي أمام 76 % من أولئك الذين لم يسعوا للحصول على رعاية لحالتهم.
وذكر المسح أنّ 8 % من أفراد الأسر غير السورية من ذوي الإعاقة، بما في ذلك الإعاقات الجسدية أو الحسية أو العقلية، نصفهم يعانون من الإعاقة منذ الولادة، ونحو ربعهم اكتسبوها في حادث.
ويحتاج 28 % من ذوي الإعاقة لدعم طبي، ويستخدم 11 % أجهزة مساعدة، ومع ذلك، لا يتلقى 56 % أي دعم لإعاقتهم، حيث تعد التكلفة السبب الرئيسي الذي يمنع 48 % منهم من الحصول على الرعاية، وعدم توفر الخدمة لـ 25 %.

MENAFN16112024000072011014ID1108893154

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث