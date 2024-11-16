Saturday, 16 November 2024 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جلسة لمجلس الأمن بعنوان إنهاء الحرب وتأمين السلام الدائم في الشرق الأوسط

11/16/2024 2:37:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، جلسة إحاطة في إطار بند جدول الأعمال "الوضع في الشرق الأوسط"، بعنوان "إنهاء الحرب وتأمين السلام الدائم" برئاسة وزير خارجية المملكة المتحدة، ديفيد لامي.


ويستمع المجلس الى إحاطة من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند.


وأعدت المملكة المتحدة، التي ترأس المجلس لهذا الشهر، مذكرة مفاهيمية لاجتماع يوم الاثنين، والتي تنص على أن إنهاء الصراعات في غزة ولبنان والتركيز على ضمان تهدئة إقليمية أوسع نطاقا من خلال وقف الصراع.


ووفقا للمذكرة المفاهيمية، فإن الجلسة توفر فرصة للتفكير في الكيفية التي يمكن بها للمجلس "ضخ زخم متجدد في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراعات في المنطقة فيما سيسمح الاجتماع أيضًا للمجلس بمناقشة كيف يمكن أن يمثل نهاية الصراع نقطة تحول من شأنها أن تضع المنطقة على الطريق نحو مستقبل مستقر وآمن على أساس حل الدولتين".


وتطرح المذكرة المفاهيمية عدة أسئلة للمساعدة في توجيه نقاش يوم الاثنين ومنها: كيف يمكن تأمين نهاية فورية للصراعات في غزة ولبنان، والإفراج الفوري عن الرهائن، وإرساء الأساس للسلام الدائم في المنطقة، وما هي الخطوات التي يمكن للمجلس اتخاذها لاستعادة السلام عبر الخط الأزرق وضمان قدرة الشعبين الإسرائيلي واللبناني على العودة إلى ديارهما والعيش في سلام وأمن، وما هي الخطوات الملموسة التي يمكن للمجلس اتخاذها لخلق مسار لا رجعة فيه لتحقيق حل الدولتين، وكيف يمكن للدول بالعمل مع الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والأطراف المعنية، أن تساعد السلطة الفلسطينية على أفضل وجه على الاضطلاع تدريجياً بمسؤولياتها الأمنية في غزة، بما يتماشى مع الإصلاح وإعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي وجهود التنمية.-(بترا)

MENAFN16112024000072011014ID1108893152

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث