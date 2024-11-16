جلسة لمجلس الأمن بعنوان إنهاء الحرب وتأمين السلام الدائم في الشرق الأوسط

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين، جلسة إحاطة في إطار بند جدول الأعمال "الوضع في الشرق الأوسط"، بعنوان "إنهاء الحرب وتأمين السلام الدائم" برئاسة خارجية المملكة المتحدة، ديفيد لامي.



ويستمع المجلس الى إحاطة من المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند.



وأعدت المملكة المتحدة، التي ترأس المجلس لهذا الشهر، مذكرة مفاهيمية لاجتماع يوم الاثنين، والتي تنص على أن إنهاء الصراعات في غزة ولبنان والتركيز على ضمان تهدئة إقليمية أوسع نطاقا من خلال وقف الصراع.



ووفقا للمذكرة المفاهيمية، فإن الجلسة توفر فرصة للتفكير في الكيفية التي يمكن بها للمجلس "ضخ زخم متجدد في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراعات في المنطقة فيما سيسمح الاجتماع أيضًا للمجلس بمناقشة كيف يمكن أن يمثل نهاية الصراع نقطة تحول من شأنها أن تضع المنطقة على الطريق نحو مستقبل مستقر وآمن على أساس حل الدولتين".



وتطرح المذكرة المفاهيمية عدة أسئلة للمساعدة في توجيه نقاش يوم الاثنين ومنها: كيف يمكن تأمين نهاية فورية للصراعات في غزة ولبنان، والإفراج الفوري عن الرهائن، وإرساء الأساس للسلام الدائم في المنطقة، وما هي الخطوات التي يمكن للمجلس اتخاذها لاستعادة السلام عبر الخط الأزرق وضمان قدرة الشعبين الإسرائيلي واللبناني على العودة إلى ديارهما والعيش في سلام وأمن، وما هي الخطوات الملموسة التي يمكن للمجلس اتخاذها لخلق مسار لا رجعة فيه لتحقيق حل الدولتين، وكيف يمكن للدول بالعمل مع الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والأطراف المعنية، أن تساعد السلطة الفلسطينية على أفضل وجه على الاضطلاع تدريجياً بمسؤولياتها الأمنية في غزة، بما يتماشى مع الإصلاح وإعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي وجهود التنمية.-(بترا)