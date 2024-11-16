إيلون ماسك ودوره في تهدئة سباق الذكاء الاصطناعي العالمي

حذر ماكس تيجمارك، العالم السويدي-الأمريكي ورئيس معهد مستقبل الحياة، من أن فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي العام (AGI) يعادل السير مباشرة نحو الهاوية، مما يعني نهاية البشرية.

وأكد أن تأثير إيلون ماسك على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد قد يؤدي إلى وضع معايير أمان جديدة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، لكنه حذر من أن أي سباق تسلح جيوسياسي في مجال الذكاء الاصطناعي قد ينتهي بما أسماه "سباق انتحار للبشرية".



دور ماسك في تعزيز تنظيم الذكاء الاصطناعي

تحدث تيجمارك إلى Euronews Next على هامش قمة الويب في لشبونة، مشيرًا إلى أن موقف الولايات المتحدة تجاه تنظيم أمان الذكاء الاصطناعي سيعتمد بشكل كبير على من يستمع إليه ترامب.

وقال: "غريزيًا، يميل الحزب الجمهوري إلى معارضة أي تنظيم، ولكن ماسك، على عكس آخرين مثل سام ألتمان من OpenAI، دعم مشروع قانون الذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا، مما يظهر التزامه بالأمان."



ورغم تعهد ترامب بإلغاء أمر تنفيذي لإدارة بايدن بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، وصف تيجمارك ذلك بأنه ليس مؤثرًا بشكل كبير، لأنه كان تنظيمًا ضعيفًا.



مخاطر الذكاء الاصطناعي العام

أعرب تيجمارك عن قلقه من الذكاء الاصطناعي العام، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي يتمتع بقدرات معرفية تعادل أو تفوق القدرات البشرية، والذي قد يخرج عن السيطرة، مضيفا: "فقدان السيطرة على AGI يشبه السير نحو الهاوية، مما يعني نهاية البشرية."



وشدد تيجمارك على أهمية تأثير ماسك في هذا المجال، قائلًا: "سيحدث فارقًا كبيرًا ما إذا كان ترامب سيستمع إلى ماسك أو إلى الأصوات التي تعارض التنظيم."



ما هو الذكاء الاصطناعي العام؟

يُعرف الذكاء الاصطناعي العام بأنه القدرة على تنفيذ جميع المهام البشرية باستخدام أساليب لا تعتمد على البيانات المدخلة فقط.

وأثار سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، الجدل بتوقعه وصول AGI قريبًا، مما أثار موجة من التكهنات والتمويل.

ومع ذلك، حذر تيجمارك من المبالغات، قائلًا: "الكثيرون يستخدمون مصطلح AGI لجذب الاهتمام والتمويل، بينما التعريف الأصلي يعود إلى الخمسينيات، حيث يُعتبر الذكاء الاصطناعي العام نوعًا من التكنولوجيا التي يمكنها استبدال البشر بالكامل."



سباق تسلح الذكاء الاصطناعي

أشار تيجمارك إلى أن هناك سباقًا داخليًا بين الشركات الأمريكية لتطوير AGI، وهو ما وصفه بأنه سباق انتحاري للبشرية، وليس مجرد سباق تسلح.



"لا يوجد أحد ليتحكم في هذا المجال. إذا تمكنا من الانقراض، فلن يهم إذا كنت صينيًا أو فرنسيًا أو أمريكيًا"، بحسب تيجمارك.



من جهته، أكد ترامب في مقابلة على أن الولايات المتحدة يجب أن تقود مجال الذكاء الاصطناعي للتفوق على الصين، لكنه لم يوضح خططه لضمان سلامة هذا المجال.



أهمية التنظيم الوطني

يرى تيجمارك أن الحل الأمثل يكمن في وضع معايير وطنية لكل دولة على حدة بدلاً من الاتفاقيات الدولية. وأوضح:

"رؤيتي للنجاح هي أن تقرر الصين وضع معايير أمان لحماية شركاتها من التسبب في الأضرار، وأن نفعل نحن في الولايات المتحدة الشيء نفسه."



وأضاف: "إذا تحقق ذلك، فسيكون لدى الولايات المتحدة والصين حافز لدفع حلفائهما للانضمام إليهم. وأنا متفائل بأننا سنحصل على معايير أمان عالمية، مما سيدخلنا في حقبة رائعة من الوفرة والازدهار.، نقلا عن موقع يورونيوز.



وأعرب تيجمارك عن تفاؤله بمستقبل يمكن أن يُستخدم فيه الذكاء الاصطناعي للقضاء على الأمراض والفقر وحوادث الطرق غير الضرورية، قائلًا:

"يمكن للشركات الابتكار لحل مشكلات كبرى مثل السرطان والفقر، وتحقيق وعود التكنولوجيا المذهلة التي تحدث عنها رواد الأعمال."