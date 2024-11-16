إيلون ماسك ودوره في تهدئة سباق الذكاء الاصطناعي العالمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذر ماكس تيجمارك، العالم السويدي-الأمريكي ورئيس معهد مستقبل الحياة، من أن فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي العام (AGI) يعادل السير مباشرة نحو الهاوية، مما يعني نهاية البشرية.
وأكد أن تأثير إيلون ماسك على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يؤدي إلى وضع معايير أمان جديدة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، لكنه حذر من أن أي سباق تسلح جيوسياسي في مجال الذكاء الاصطناعي قد ينتهي بما أسماه "سباق انتحار للبشرية".
دور ماسك في تعزيز تنظيم الذكاء الاصطناعي
تحدث تيجمارك إلى Euronews Next على هامش قمة الويب في لشبونة، مشيرًا إلى أن موقف الولايات المتحدة تجاه تنظيم أمان الذكاء الاصطناعي سيعتمد بشكل كبير على من يستمع إليه ترامب.
وقال: "غريزيًا، يميل الحزب الجمهوري إلى معارضة أي تنظيم، ولكن ماسك، على عكس آخرين مثل سام ألتمان من OpenAI، دعم مشروع قانون الذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا، مما يظهر التزامه بالأمان."
ورغم تعهد ترامب بإلغاء أمر تنفيذي لإدارة بايدن بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، وصف تيجمارك ذلك بأنه ليس مؤثرًا بشكل كبير، لأنه كان تنظيمًا ضعيفًا.
مخاطر الذكاء الاصطناعي العام
أعرب تيجمارك عن قلقه من الذكاء الاصطناعي العام، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي يتمتع بقدرات معرفية تعادل أو تفوق القدرات البشرية، والذي قد يخرج عن السيطرة، مضيفا: "فقدان السيطرة على AGI يشبه السير نحو الهاوية، مما يعني نهاية البشرية."
وشدد تيجمارك على أهمية تأثير ماسك في هذا المجال، قائلًا: "سيحدث فارقًا كبيرًا ما إذا كان ترامب سيستمع إلى ماسك أو إلى الأصوات التي تعارض التنظيم."
ما هو الذكاء الاصطناعي العام؟
يُعرف الذكاء الاصطناعي العام بأنه القدرة على تنفيذ جميع المهام البشرية باستخدام أساليب لا تعتمد على البيانات المدخلة فقط.
وأثار سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، الجدل بتوقعه وصول AGI قريبًا، مما أثار موجة من التكهنات والتمويل.
ومع ذلك، حذر تيجمارك من المبالغات، قائلًا: "الكثيرون يستخدمون مصطلح AGI لجذب الاهتمام والتمويل، بينما التعريف الأصلي يعود إلى الخمسينيات، حيث يُعتبر الذكاء الاصطناعي العام نوعًا من التكنولوجيا التي يمكنها استبدال البشر بالكامل."
سباق تسلح الذكاء الاصطناعي
أشار تيجمارك إلى أن هناك سباقًا داخليًا بين الشركات الأمريكية لتطوير AGI، وهو ما وصفه بأنه سباق انتحاري للبشرية، وليس مجرد سباق تسلح.
"لا يوجد أحد ليتحكم في هذا المجال. إذا تمكنا من الانقراض، فلن يهم إذا كنت صينيًا أو فرنسيًا أو أمريكيًا"، بحسب تيجمارك.
من جهته، أكد ترامب في مقابلة على أن الولايات المتحدة يجب أن تقود مجال الذكاء الاصطناعي للتفوق على الصين، لكنه لم يوضح خططه لضمان سلامة هذا المجال.
أهمية التنظيم الوطني
يرى تيجمارك أن الحل الأمثل يكمن في وضع معايير وطنية لكل دولة على حدة بدلاً من الاتفاقيات الدولية. وأوضح:
"رؤيتي للنجاح هي أن تقرر الصين وضع معايير أمان لحماية شركاتها من التسبب في الأضرار، وأن نفعل نحن في الولايات المتحدة الشيء نفسه."
وأضاف: "إذا تحقق ذلك، فسيكون لدى الولايات المتحدة والصين حافز لدفع حلفائهما للانضمام إليهم. وأنا متفائل بأننا سنحصل على معايير أمان عالمية، مما سيدخلنا في حقبة رائعة من الوفرة والازدهار.، نقلا عن موقع يورونيوز.
وأعرب تيجمارك عن تفاؤله بمستقبل يمكن أن يُستخدم فيه الذكاء الاصطناعي للقضاء على الأمراض والفقر وحوادث الطرق غير الضرورية، قائلًا:
"يمكن للشركات الابتكار لحل مشكلات كبرى مثل السرطان والفقر، وتحقيق وعود التكنولوجيا المذهلة التي تحدث عنها رواد الأعمال."
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