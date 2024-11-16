حريق في وحدة العناية بالأطفال حديثي الولادة يودي بحياة العشرات في الهند

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لقي عشرة أطفال حديثي الولادة مصرعهم وأصيب 16 آخرون في حريق اندلع داخل وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة في مستشفى بمدينة جانسي، بولاية أوتار براديش في شمال الهند.
الحادثة أثارت موجة من الحزن والغضب في الهند، حيث تتزايد المطالب بمحاسبة
المسؤولين وتحسين معايير السلامة في المنشآت الطبية لضمان عدم تكرار مثل
هذه الكوارث مستقبلاً.
ووقع الحريق في وقت متأخر من يوم الجمعة في مستشفى كلية جانسي الطبية، حيث كان يتم علاج 55 رضيعًا. وتمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ 45 رضيعًا، يتلقون الآن الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لما صرح به المسؤول المحلي بيمل كومار دوبي.
أوضحت السلطات أن الحريق انتشر بسرعة كبيرة في جناح العناية المركزة، بينما لم يتم تحديد السبب الدقيق لاندلاع الحريق بعد.
تحركات الحكومة
وزار نائب رئيس وزراء الولاية، براجيش باثاك، المستشفى يوم السبت والتقى بأسر الضحايا. وأكد خلال زيارته على تقديم الدعم الحكومي الكامل للأسر المتضررة وتعهد بإجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن الحادث.
وقال باثاك: "سنعمل على تحديد المسؤولين عن هذه المأساة وسنتخذ إجراءات صارمة ضدهم. الحكومة تقف مع العائلات في هذا الوقت العصيب."
وعند وصول فرق الإطفاء، كان الجناح قد امتلأ بالنيران وأعمدة الدخان، مما أجبر رجال الإنقاذ على كسر النوافذ للوصول إلى الأطفال. شهود عيان أفادوا بأن عملية الإنقاذ بدأت بعد حوالي 30 دقيقة من اندلاع الحريق، مما أدى إلى تأخير إخلاء الرضع.
قصور في إجراءات السلامة
أثار الحادث تساؤلات حول إجراءات السلامة في المستشفى. ورغم تركيب أجهزة إنذار الحريق في وحدة العناية المركزة، أبلغ الأهالي والشهود أنها لم تعمل أثناء الحريق.
وقال نااريش كومار، أحد الآباء الذين فقدوا طفله:
"لو أن أجهزة الإنذار كانت تعمل، لكنا استطعنا التصرف بشكل أسرع وإنقاذ المزيد من الأرواح."
واتفق معه أختار حسين، والد أحد الأطفال الناجين، مشيرًا إلى أن المأساة كانت يمكن تفاديها لو كانت بروتوكولات السلامة أكثر فعالية.
وتتكرر حوادث الحرائق في الهند نتيجة لضعف تطبيق قوانين البناء ومعايير السلامة. يؤدي الإهمال في الصيانة ونقص معدات الإطفاء المناسبة إلى مثل هذه الحوادث المأساوية.- وكالات
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