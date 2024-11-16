حريق في وحدة العناية بالأطفال حديثي الولادة يودي بحياة العشرات في الهند

لقي عشرة أطفال حديثي الولادة مصرعهم وأصيب 16 آخرون في حريق اندلع داخل وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة في بمدينة جانسي، بولاية أوتار براديش في شمال الهند.

الحادثة أثارت موجة من الحزن والغضب في الهند، حيث تتزايد المطالب بمحاسبة

المسؤولين وتحسين معايير السلامة في المنشآت الطبية لضمان عدم تكرار مثل

هذه الكوارث مستقبلاً.



ووقع الحريق في وقت متأخر من يوم الجمعة في مستشفى كلية جانسي الطبية، حيث كان يتم 55 رضيعًا. وتمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ 45 رضيعًا، يتلقون الآن الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لما صرح به المسؤول المحلي بيمل كومار دوبي.



أوضحت السلطات أن الحريق انتشر بسرعة كبيرة في جناح العناية المركزة، بينما لم يتم تحديد السبب الدقيق لاندلاع الحريق بعد.



تحركات الحكومة

وزار نائب رئيس وزراء الولاية، براجيش باثاك، المستشفى يوم السبت والتقى بأسر الضحايا. وأكد خلال زيارته على تقديم الدعم الحكومي الكامل للأسر المتضررة وتعهد بإجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن الحادث.



وقال باثاك: "سنعمل على تحديد المسؤولين عن هذه المأساة وسنتخذ إجراءات صارمة ضدهم. الحكومة تقف مع العائلات في هذا الوقت العصيب."



وعند وصول فرق الإطفاء، كان الجناح قد امتلأ بالنيران وأعمدة الدخان، مما أجبر رجال الإنقاذ على كسر النوافذ للوصول إلى الأطفال. شهود عيان أفادوا بأن عملية الإنقاذ بدأت بعد حوالي 30 دقيقة من اندلاع الحريق، مما أدى إلى تأخير إخلاء الرضع.



قصور في إجراءات السلامة

أثار الحادث تساؤلات حول إجراءات السلامة في المستشفى. ورغم تركيب أجهزة إنذار الحريق في وحدة العناية المركزة، أبلغ الأهالي والشهود أنها لم تعمل أثناء الحريق.

وقال نااريش كومار، أحد الآباء الذين فقدوا طفله:

"لو أن أجهزة الإنذار كانت تعمل، لكنا استطعنا التصرف بشكل أسرع وإنقاذ المزيد من الأرواح."



واتفق معه أختار حسين، والد أحد الأطفال الناجين، مشيرًا إلى أن المأساة كانت يمكن تفاديها لو كانت بروتوكولات السلامة أكثر فعالية.



وتتكرر حوادث الحرائق في الهند نتيجة لضعف تطبيق قوانين البناء ومعايير السلامة. يؤدي الإهمال في الصيانة ونقص معدات الإطفاء المناسبة إلى مثل هذه الحوادث المأساوية.- وكالات



