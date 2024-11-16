كيف تمكن ترامب من العودة إلى البيت الأبيض؟

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- Alghad Newspaper)
شون أوغرايدي* - (إندبندنت) 2024/11/7
فوز دونالد ترامب
بالرئاسة الأميركية يعود لتركيزه على القضايا الاقتصادية التي تهم الناخبين الأميركيين، لكن نهجه الشعبوي والحمائي سيحمل تبعات سلبية داخل أميركا وخارجها.
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ها قد عاد، من دون أي ضوابط. وسواء أعجبكم الوضع أم لا، سيحكم دونالد ترامب الولايات المتحدة للأعوام الأربعة المقبلة. ولو كنت أوكرانياً لشعرت بقلق عميق حقاً.
لماذا فاز ترامب؟ "إنه الاقتصاد يا غبي"، كما تقول العبارة الشائعة. ولكن، إذا صحت أفظع المزاعم التي أطلقها خصومه، فإن أميركا انتخبت رجلاً نعتته كامالا هاريس بـ"الفاشي" ليحكم البيت الأبيض. وإذا كانت الديمقراطية نفسها هي التي طُرحت على أوراق الاقتراع، فإن عدداً كبيراً من الأميركيين اختار أن ينبذها.
من باب الإنصاف، يمكن أن نفهم سبب هذه الخطوة. كان الاقتصاد كذلك مطروحاً بالفعل على بطاقة الاقتراع، وقد أجاب الناخبون عن سؤال طرحه ترامب غالباً: "هل أنتم أفضل حالاً الآن مما كنتم عليه منذ أربع سنوات؟"، وكانت إجابتهم المدمرة، "لا".
سواء كان ذلك منصفاً أو غير ذلك، لم تملك حملة هاريس أي شيء تدافع به عن التضخم الذي حل بالبلاد خلال الأعوام الأخيرة. ولو عبّرنا عن الأمر بأكثر الطرق فجاجة، فسنقول إن أسعار الوقود تغلبت على الحق في الإجهاض. قال باراك أوباما إن سبب تدني أسعار الوقود إلى هذه الدرجة سابقاً هو أن لا أحد كان يقود السيارات أثناء الجائحة. وهذا صحيح، والأمر نفسه ينسحب على فواتير الطاقة والمواد التموينية. لكنّ الشعور بالضائقة الاقتصادية في تلك "الولايات المتأرجحة" في منطقة الجدار الأزرق التي تصوت عادة للديمقراطيين، ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، كان أعمق، وخيبة أملهم بالديمقراطيين أكبر من أن تتخطاها هاريس.
من ناحية أخرى، استخف الديمقراطيون كذلك بعامل الخوف من الحدود الجنوبية والهجرة. وسواء كانت المسؤولة الأولى عن حماية الحدود أو لا، اضطرت هاريس إلى تحمل المسؤولية عن هذه القضية أيضاً.
في الواقع، سجلت إدارة بايدن وهاريس إنجازات قوية في ملفات الوظائف والنمو، وخفضت مستوى التضخم. لكن كامالا هاريس عجزت عن "تسويق" هذه الإنجازات لأن عدداً كبيراً من الأميركيين تضرروا حقاً من أزمة غلاء المعيشة التي تمتد إلى غلاء المساكن.
رأى ترامب في الاقتصاد القضية الأساسية، وضغط في هذا الاتجاه. قدّم نوعاً من خطة لاستعادة الوظائف والازدهار: الحمائية. وطرحت هاريس بدورها خطة للاستثمار، لكنها لم تتمكن من الفوز في هذا الجدال. وفي المقابل، سوقت حملة ترامب أكاذيب حول تحويل أموال الإغاثة من أضرار السيول والفيضانات إلى المهاجرين غير الشرعيين. ولم يحاول إيلون ماسك احتواء تدفق المعلومات الكاذبة والمغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يبدو أن معظمها صادر بخبث من دول خارجية، لكن التجربة التي تعيشها العائلات الأميركية هي التي وقفت عقبة بوجه الديمقراطيين في النهاية.
ربما لو أتيح لهاريس متسع أكبر من الوقت لتقدم نفسها إلى الشعب الأميركي، ولو انسحب جو بايدن في وقت أبكر، لكانت النتيجة ستختلف بعض الشيء؛ ولكن من ناحية أخرى، ربما لم يكُن ترامب ليحرز التقدم نفسه الذي يُزعم أنه أحرزه مع الرجال السود الشباب والناخبين اللاتينيين. ربما لو أتيح الوقت اللازم لتنظيم سباق ملائم من أجل اختيار مرشح عن الحزب الديمقراطي لكان الأمر سينتهي بوجود مرشح أقوى لا يثقل كاهله سجل إدارة بايدن وهاريس، ويتمكن من الفوز على ترامب. لكن هذا السيناريو غير مؤكد، نظراً إلى هامش الفوز وسياق الأعوام الأخيرة. كانت الرغبة قوية في إعادة ترامب والاستياء من سجل بايدن أكبر من أن يُعالج.
فلنعد بالذاكرة قليلاً، بعد أحداث السادس من كانون الثاني (يناير) وصدور حكم بالإدانة بحقه، وكل القضايا القانونية العالقة، بدا فعلاً أن حقبة ترامب ذهبت إلى غير رجعة. ولكن ها قد حقق أكبر عودة منذ عودة أليعازر من الموت (أو أقله منذ غروفر كليفلاند في العام 1892) مع أن حملته لم تكن بناءة وتنويرية بصورة خاصة، من "الدعابات" حول مواطني بويرتو ريكو إلى الاستهزاء بكامالا هاريس و"مستوى ذكائها المنخفض"، والزعم بـ"أنهم يأكلون الحيوانات الأليفة" في سبرينغفيلد، أوهايو.
عاش الأميركيون تجربة ولاية ترامب الأولى. وهم يعرفونه جيداً: دخل الرجل عالم السياسة منذ 2016، وهو شخصية مشهورة ومعروفة جيداً منذ عقود. في بداية حملتها الانتخابية، قالت هاريس إنها تعرف "صنف الأشخاص" الذيين ينتمي إليهم ترامب، حسناً، معظم الأميركيين يعرفونه كذلك... ويبدو أنهم غير معترضين عليه.
بينما يُعدّ الرجل مستبداً بطبيعته، يبدو أن حزب ترامب الجمهوري، أو بالأحرى، طائفة "جل أميركا عظيمة مرة أخرى" التابعة له شخصياً، سيسيطر أيضاً على مجلسي الشيوخ والنواب. ونعلم كذلك، بسبب سلسلة التعيينات الشخصية التي قام بها في المحكمة العليا خلال ولايته الأولى، أنه حاصل أساساً على "الحصانة المشروطة" التي تشكل سداً منيعاً أمام محاكمته على أي تصرفات قام بها يمكن اعتبار أنها وقعت أثناء تأديته مهامه التنفيذية. يبدو فعلاً أنه سيتمكن من الإفلات من العقاب في مختلف القضايا العالقة ضده.
ولن يحكم ترامب أميركا وحده، إذ سنرى إيلون ماسك ("أصبح لدينا النجم الجديد إيلون" كما صرح ترامب في خطاب فوزه المبكر)، وجي دي فانس اللذين سيؤججان الكراهية بدورهما. سوف يُفتح الطريق أمام تحقيق ما يسمونه "مشروع 2025"، وهو أجندة مرعبة لديكتاتورية انتخابية.
تعرضت الحقوق الإنجابية للمرأة الأميركية للهجوم أساساً، وسيستمر الأمر على هذا المنوال: قمع الناخبين وتآكل الحقوق المدنية المُكتسبة بشق الأنفس، وتعيينات إضافية في المحاكم، ومزيد من التنمر على الإعلام وازدراء أشد للمواطنين الأميركيين الآخرين. لن تندلع حرب أهلية ثانية، ولكن ستتواصل جهود طحن الدستور الأميركي، وتحصل ملايين عمليات الترحيل القسرية إذ صدق الرجل في الوعد الذي قطعه. وستشهد البلاد فوضى وناراً وغضباً كما حصل في ولاية 2017-2021.
عندما يحين وقت الاختيار في العام 2028، يتساءل المرء إلى أي مدى سيكون ذلك خياراً حراً ونزيهاً. يغلب أنه سيحصل في وقت لن تعود فيه الحريات التي تعد من المسلمات الآن كاملة بالقدر نفسه، في دولة واقعة تحت سلطة حكومة قومية مستبدة. إن النزعة الأهلانية (النهج السياسي القائم على حماية مصالح أهل البلاد الأصليين وتقديمها على مصالح المهاجرين)، والحمائية والشعبوية ليست من علامات الديمقراطية الناضجة والصحية.
لعل المفارقة الرهيبة الآن هي أن سياسات ترامب، وفي صلبها فرض الرسوم الجمركية على الاستيراد والسيطرة على الاحتياط الفيدرالي، ستضاعف التضخم وتؤدي إلى خسارة الوظائف على المدى البعيد، علاوة على إضعاف الدولار. كما أن أي دولة في العالم لديها تعاملات تجارية مع أميركا تحتفظ بالدولار باعتباره عملة احتياطية ستتضرر، وتعد الحرب التجارية مع الصين والركود التجاري العالمي من أسوأ نتائج هذه العملية. سوف يتخلى ترامب عن أوكرانيا ويتركها لفلاديمير بوتين في أكثر مشهد من الاسترضاء المخزي منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
أما في الشرق الأوسط، وربما في تطور صادم للعرب الأميركيين الذين صوتوا له، سيطلق ترامب العنان لبنيامين نتنياهو، وقد تنشب في هذا الإطار أيضاً حرب بالوكالة على إيران. ستتدهور العلاقة مع حلفاء "الناتو" لتصل إلى درك أسفل جديد، حتى لو سدد هؤلاء مستحقاتهم في مجال الدفاع عن الغرب. في نهاية المطاف، لن يدافع ترامب عن دولة مغمورة في شرق أوروبا لا يمكنه إيجادها على الخريطة. سيصبح حلف شمال الأطلسي العظيم في النهاية مجرد علاقة شكلية في أفضل الأحوال. ولا ريب في أن التوتر مع الصين في شرق آسيا والمحيط الهادئ سيزداد ويشتد -حتى بعد تجديد علاقة الود الغريبة بين ترامب وكيم يونغ أون.
باختصار، سيجعل ترامب العالم مكاناً أفقر وأكثر اضطراباً، وستنشب المزيد من الحروب. وبالمناسبة، فإن القضية التي لا تُذكر بما فيه الكفاية أيضاً هي الضرر القاتل الذي سيلحق بالاتفاقات العالمية حول تغير المناخ.
اختار الأميركيون مساراً مظلماً. ولا شك في أن هذا شأنهم الخاص، ومن التدخل المتعالي الذي لا يُطاق أن يملي عليهم الأجانب اختياراتهم. لا بأس. لكن مصير الولايات المتحدة يؤثر إلى أبعد الحدود في باقي العالم، ومن الصعب أن نرى نهاية جيدة لهذه الأحداث. بعد أربعة أعوام من حكم ترامب، قد لا يعود لدينا أي سلام أو أمن يذكر.
*شون أوغرايدي SeanO Grady: مساعد رئيس التحرير في صحيفة "الإندبندنت".
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