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كيف تمكن ترامب من العودة إلى البيت الأبيض؟

11/16/2024 2:37:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
شون أوغرايدي* - (إندبندنت) 2024/11/7






فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية يعود لتركيزه على القضايا الاقتصادية التي تهم الناخبين الأميركيين، لكن نهجه الشعبوي والحمائي سيحمل تبعات سلبية داخل أميركا وخارجها.
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ها قد عاد، من دون أي ضوابط. وسواء أعجبكم الوضع أم لا، سيحكم دونالد ترامب الولايات المتحدة للأعوام الأربعة المقبلة. ولو كنت أوكرانياً لشعرت بقلق عميق حقاً.
لماذا فاز ترامب؟ "إنه الاقتصاد يا غبي"، كما تقول العبارة الشائعة. ولكن، إذا صحت أفظع المزاعم التي أطلقها خصومه، فإن أميركا انتخبت رجلاً نعتته كامالا هاريس بـ"الفاشي" ليحكم البيت الأبيض. وإذا كانت الديمقراطية نفسها هي التي طُرحت على أوراق الاقتراع، فإن عدداً كبيراً من الأميركيين اختار أن ينبذها.
من باب الإنصاف، يمكن أن نفهم سبب هذه الخطوة. كان الاقتصاد كذلك مطروحاً بالفعل على بطاقة الاقتراع، وقد أجاب الناخبون عن سؤال طرحه ترامب غالباً: "هل أنتم أفضل حالاً الآن مما كنتم عليه منذ أربع سنوات؟"، وكانت إجابتهم المدمرة، "لا".
سواء كان ذلك منصفاً أو غير ذلك، لم تملك حملة هاريس أي شيء تدافع به عن التضخم الذي حل بالبلاد خلال الأعوام الأخيرة. ولو عبّرنا عن الأمر بأكثر الطرق فجاجة، فسنقول إن أسعار الوقود تغلبت على الحق في الإجهاض. قال باراك أوباما إن سبب تدني أسعار الوقود إلى هذه الدرجة سابقاً هو أن لا أحد كان يقود السيارات أثناء الجائحة. وهذا صحيح، والأمر نفسه ينسحب على فواتير الطاقة والمواد التموينية. لكنّ الشعور بالضائقة الاقتصادية في تلك "الولايات المتأرجحة" في منطقة الجدار الأزرق التي تصوت عادة للديمقراطيين، ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، كان أعمق، وخيبة أملهم بالديمقراطيين أكبر من أن تتخطاها هاريس.
من ناحية أخرى، استخف الديمقراطيون كذلك بعامل الخوف من الحدود الجنوبية والهجرة. وسواء كانت المسؤولة الأولى عن حماية الحدود أو لا، اضطرت هاريس إلى تحمل المسؤولية عن هذه القضية أيضاً.
في الواقع، سجلت إدارة بايدن وهاريس إنجازات قوية في ملفات الوظائف والنمو، وخفضت مستوى التضخم. لكن كامالا هاريس عجزت عن "تسويق" هذه الإنجازات لأن عدداً كبيراً من الأميركيين تضرروا حقاً من أزمة غلاء المعيشة التي تمتد إلى غلاء المساكن.
رأى ترامب في الاقتصاد القضية الأساسية، وضغط في هذا الاتجاه. قدّم نوعاً من خطة لاستعادة الوظائف والازدهار: الحمائية. وطرحت هاريس بدورها خطة للاستثمار، لكنها لم تتمكن من الفوز في هذا الجدال. وفي المقابل، سوقت حملة ترامب أكاذيب حول تحويل أموال الإغاثة من أضرار السيول والفيضانات إلى المهاجرين غير الشرعيين. ولم يحاول إيلون ماسك احتواء تدفق المعلومات الكاذبة والمغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يبدو أن معظمها صادر بخبث من دول خارجية، لكن التجربة التي تعيشها العائلات الأميركية هي التي وقفت عقبة بوجه الديمقراطيين في النهاية.
ربما لو أتيح لهاريس متسع أكبر من الوقت لتقدم نفسها إلى الشعب الأميركي، ولو انسحب جو بايدن في وقت أبكر، لكانت النتيجة ستختلف بعض الشيء؛ ولكن من ناحية أخرى، ربما لم يكُن ترامب ليحرز التقدم نفسه الذي يُزعم أنه أحرزه مع الرجال السود الشباب والناخبين اللاتينيين. ربما لو أتيح الوقت اللازم لتنظيم سباق ملائم من أجل اختيار مرشح عن الحزب الديمقراطي لكان الأمر سينتهي بوجود مرشح أقوى لا يثقل كاهله سجل إدارة بايدن وهاريس، ويتمكن من الفوز على ترامب. لكن هذا السيناريو غير مؤكد، نظراً إلى هامش الفوز وسياق الأعوام الأخيرة. كانت الرغبة قوية في إعادة ترامب والاستياء من سجل بايدن أكبر من أن يُعالج.
فلنعد بالذاكرة قليلاً، بعد أحداث السادس من كانون الثاني (يناير) وصدور حكم بالإدانة بحقه، وكل القضايا القانونية العالقة، بدا فعلاً أن حقبة ترامب ذهبت إلى غير رجعة. ولكن ها قد حقق أكبر عودة منذ عودة أليعازر من الموت (أو أقله منذ غروفر كليفلاند في العام 1892) مع أن حملته لم تكن بناءة وتنويرية بصورة خاصة، من "الدعابات" حول مواطني بويرتو ريكو إلى الاستهزاء بكامالا هاريس و"مستوى ذكائها المنخفض"، والزعم بـ"أنهم يأكلون الحيوانات الأليفة" في سبرينغفيلد، أوهايو.
عاش الأميركيون تجربة ولاية ترامب الأولى. وهم يعرفونه جيداً: دخل الرجل عالم السياسة منذ 2016، وهو شخصية مشهورة ومعروفة جيداً منذ عقود. في بداية حملتها الانتخابية، قالت هاريس إنها تعرف "صنف الأشخاص" الذيين ينتمي إليهم ترامب، حسناً، معظم الأميركيين يعرفونه كذلك... ويبدو أنهم غير معترضين عليه.
بينما يُعدّ الرجل مستبداً بطبيعته، يبدو أن حزب ترامب الجمهوري، أو بالأحرى، طائفة "جل أميركا عظيمة مرة أخرى" التابعة له شخصياً، سيسيطر أيضاً على مجلسي الشيوخ والنواب. ونعلم كذلك، بسبب سلسلة التعيينات الشخصية التي قام بها في المحكمة العليا خلال ولايته الأولى، أنه حاصل أساساً على "الحصانة المشروطة" التي تشكل سداً منيعاً أمام محاكمته على أي تصرفات قام بها يمكن اعتبار أنها وقعت أثناء تأديته مهامه التنفيذية. يبدو فعلاً أنه سيتمكن من الإفلات من العقاب في مختلف القضايا العالقة ضده.
ولن يحكم ترامب أميركا وحده، إذ سنرى إيلون ماسك ("أصبح لدينا النجم الجديد إيلون" كما صرح ترامب في خطاب فوزه المبكر)، وجي دي فانس اللذين سيؤججان الكراهية بدورهما. سوف يُفتح الطريق أمام تحقيق ما يسمونه "مشروع 2025"، وهو أجندة مرعبة لديكتاتورية انتخابية.
تعرضت الحقوق الإنجابية للمرأة الأميركية للهجوم أساساً، وسيستمر الأمر على هذا المنوال: قمع الناخبين وتآكل الحقوق المدنية المُكتسبة بشق الأنفس، وتعيينات إضافية في المحاكم، ومزيد من التنمر على الإعلام وازدراء أشد للمواطنين الأميركيين الآخرين. لن تندلع حرب أهلية ثانية، ولكن ستتواصل جهود طحن الدستور الأميركي، وتحصل ملايين عمليات الترحيل القسرية إذ صدق الرجل في الوعد الذي قطعه. وستشهد البلاد فوضى وناراً وغضباً كما حصل في ولاية 2017-2021.
عندما يحين وقت الاختيار في العام 2028، يتساءل المرء إلى أي مدى سيكون ذلك خياراً حراً ونزيهاً. يغلب أنه سيحصل في وقت لن تعود فيه الحريات التي تعد من المسلمات الآن كاملة بالقدر نفسه، في دولة واقعة تحت سلطة حكومة قومية مستبدة. إن النزعة الأهلانية (النهج السياسي القائم على حماية مصالح أهل البلاد الأصليين وتقديمها على مصالح المهاجرين)، والحمائية والشعبوية ليست من علامات الديمقراطية الناضجة والصحية.
لعل المفارقة الرهيبة الآن هي أن سياسات ترامب، وفي صلبها فرض الرسوم الجمركية على الاستيراد والسيطرة على الاحتياط الفيدرالي، ستضاعف التضخم وتؤدي إلى خسارة الوظائف على المدى البعيد، علاوة على إضعاف الدولار. كما أن أي دولة في العالم لديها تعاملات تجارية مع أميركا تحتفظ بالدولار باعتباره عملة احتياطية ستتضرر، وتعد الحرب التجارية مع الصين والركود التجاري العالمي من أسوأ نتائج هذه العملية. سوف يتخلى ترامب عن أوكرانيا ويتركها لفلاديمير بوتين في أكثر مشهد من الاسترضاء المخزي منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
أما في الشرق الأوسط، وربما في تطور صادم للعرب الأميركيين الذين صوتوا له، سيطلق ترامب العنان لبنيامين نتنياهو، وقد تنشب في هذا الإطار أيضاً حرب بالوكالة على إيران. ستتدهور العلاقة مع حلفاء "الناتو" لتصل إلى درك أسفل جديد، حتى لو سدد هؤلاء مستحقاتهم في مجال الدفاع عن الغرب. في نهاية المطاف، لن يدافع ترامب عن دولة مغمورة في شرق أوروبا لا يمكنه إيجادها على الخريطة. سيصبح حلف شمال الأطلسي العظيم في النهاية مجرد علاقة شكلية في أفضل الأحوال. ولا ريب في أن التوتر مع الصين في شرق آسيا والمحيط الهادئ سيزداد ويشتد -حتى بعد تجديد علاقة الود الغريبة بين ترامب وكيم يونغ أون.
باختصار، سيجعل ترامب العالم مكاناً أفقر وأكثر اضطراباً، وستنشب المزيد من الحروب. وبالمناسبة، فإن القضية التي لا تُذكر بما فيه الكفاية أيضاً هي الضرر القاتل الذي سيلحق بالاتفاقات العالمية حول تغير المناخ.
اختار الأميركيون مساراً مظلماً. ولا شك في أن هذا شأنهم الخاص، ومن التدخل المتعالي الذي لا يُطاق أن يملي عليهم الأجانب اختياراتهم. لا بأس. لكن مصير الولايات المتحدة يؤثر إلى أبعد الحدود في باقي العالم، ومن الصعب أن نرى نهاية جيدة لهذه الأحداث. بعد أربعة أعوام من حكم ترامب، قد لا يعود لدينا أي سلام أو أمن يذكر.

*شون أوغرايدي SeanO Grady: مساعد رئيس التحرير في صحيفة "الإندبندنت".

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