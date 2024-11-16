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‏كارثة غزة، وضرورة كبح النخب الإسرائيلية والغربية‏

11/16/2024 2:37:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏






شاندرا مظفر* - (كاونتربنش) 29/10/2024

إذا كانت النخب الأميركية والبريطانية تتواطأ مع النخب الإسرائيلية في المذبحة المستمرة للفلسطينيين واللبنانيين، فإن ذلك يعود إلى حد كبير إلى أن إسرائيل الصهيونية، كما أشار الكثير منا في مناسبات عديدة، هي نتاج المصالح الاستعمارية البريطانية والأميركية في الجزء الأول‏‏ من القرن العشرين. ولحرص النخبة الألمانية على تقديم الدعم الأعمى لإسرائيل علاقة كبيرة بالشعور بالذنب الجماعي للأمة بسبب المحرقة النازية في الثلاثينيات والأربعينيات.
* * *
تبدو إسرائيل مصممة على الاستيلاء على شمال غزة. هذا ما يفسر عملها الدؤوب على تدمير المناطق السكنية في المنطقة. كما يقوم جيشها باستهداف المدارس والمستشفيات وإجبار الناس على الفرار من ديارهم، وقتل العديد ممن اختاروا البقاء.‏
‏وعلى الرغم من أن بعض المواد الغذائية وغيرها من الضروريات متوفرة الآن، إلا أنها بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية. وهو السبب في أن خطر المجاعة ما يزال حقيقياً.‏
‏وكما هو الحال مع بقية غزة وفلسطين، فقد العشرات من العاملين في المجال الطبي في شمال غزة حياتهم. كما أن العاملين في مجال الإعلام هم فئة أخرى من الأشخاص الذين سقطوا ضحايا‏‏ للعدوان الإسرائيلي. ‏‏وقد لوحظ أن الكثير من الأطفال فقدوا أرواحهم أيضاً بسبب القنابل والرصاص الإسرائيليين. وكان هذا هو النمط الذي عبّر عن نفسه في كل هجوم تقريباً تشنه إسرائيل على غزة في السنوات العديدة الماضية.‏
في حين أن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في شمال غزة تتناسب مع أجندتها الأكبر للتطهير العرقي لفلسطين، يبدو أن شدة عدوانها الحالي في شمال غزة تشير إلى أن لدى نظام تل أبيب أهدافاً محددة أخرى. ويقال إن إسرائيل في عجلة من أمرها لاحتلال الشمال لضمان قدرتها على السيطرة على احتياطيات النفط والغاز الموجودة قبالة ساحل غزة في أقرب وقت ممكن. وهناك محللون جادلوا أيضاً بأن تل أبيب تريد تحويل شمال غزة إلى منطقة عازلة من نوع ما لتعزيز أمن إسرائيل.‏
‏أياً كان الدافع الخفي، من غير المعقول أن يُسمح لبلد تعتبر "محكمة العدل الدولية" احتلاله لغزة "غير قانوني" بالإفلات بتطهيره العرقي الفاضح لشعب وسلب أرضه. صحيح أن الناس احتجوا. ثمة مجموعات المواطنين التي أدانت ما تفعله تل أبيب في غزة وفلسطين ككل. وانتقدت قطاعات من الإعلام البديل بشكل علني ما يحدث في غزة والضفة الغربية في العام الماضي منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. كما أن هذه القنوات الإعلامية وبعض مجموعات المواطنين انتقدت إسرائيل على عدوانها الحالي في لبنان الذي أسفر أيضاً عن مقتل مئات المدنيين. ومع ذلك، تواصل إسرائيل سلوكها الهمجي، واختارت بغطرسة أن تتجاهل أصوات بقية الأسرة البشرية. وهي تزدري تماماً حتى وجهات النظر المتوازنة للأفراد والجماعات الذين يشكلون جزءاً من قاعدة دعمها الخاصة.‏
‏يعود جزء من السبب في استمرار إسرائيل في ظلمها إلى بعض الدول القوية التي تقف وراءها. وبشكل خاص، تواصل النخبة الأميركية إغراق إسرائيل بالمال والسلاح. كما أنها مستعدة دائماً للتغطية على خطايا إسرائيل وحمايتها باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبالمثل، تشكل النخبة البريطانية مورداً مخلصاً للأسلحة لإسرائيل. كما تستفيد الدولة المارقة أيضاً من الأسلحة والدعم الألمانيين.‏
‏إذا كانت النخب الأميركية والبريطانية تتواطأ مع النخب الإسرائيلية في المذبحة المستمرة للفلسطينيين واللبنانيين، فإن ذلك يعود إلى حد كبير إلى أن إسرائيل الصهيونية، كما أشار الكثير منا في مناسبات عديدة، هي نتاج المصالح الاستعمارية البريطانية والأميركية في الجزء الأول‏‏ من القرن العشرين. ولحرص النخبة الألمانية على تقديم الدعم الأعمى لإسرائيل علاقة كبيرة بالشعور بالذنب الجماعي للأمة بسبب المحرقة النازية في الثلاثينيات والأربعينيات. وهي نخبة لا ترى كيف أن تأييدها لإسرائيل شجع الأخيرة على إلحاق الموت والدمار بشعب بريء فقد حريته وموطنه أمام مغتصبين يعتنقون أيديولوجية عنصرية متعصبة.‏
هذا هو السبب في أن على مجموعات المواطنين ووسائل الإعلام البديلة في ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة مسؤولية خاصة بشأن نشر الوعي بمحنة الفلسطينيين، وشرح السبب في أنهم يعارضون هم وغيرهم من سكان غرب آسيا تماماً إسرائيل والسياسة الصهيونية. وإذا نما هذا الوعي وبلغ ذروة، فليس من المستبعد أن تغير الحكومات في هذه المجتمعات الغربية موقفها وتتبنى موقفاً أكثر انتقاداً تجاه إسرائيل بشأن مسألة الحقوق المشروعة للفلسطينيين وغيرهم من ضحايا السياسات الإسرائيلية والغربية المهيمنة في غرب آسيا.‏
‏سوف يبقى مثل هذا التغيير حلماً لفترة طويلة مقبلة لأن المصالح الخاصة التي تبقي النخب الإسرائيلية والغربية في السلطة هائلة. وربما يتعين على أولئك الذين عقدوا العزم على رؤية -ولو قدر ضئيل من العدالة في غزة وفلسطين وغرب آسيا- أن يتجاوزوا المناشدات الموجهة إلى النخب الغربية والمؤسسات الدولية التي تسيطر عليها مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ربما يجب على أولئك الذين يكافحون من أجل العدالة البدء في تسخير بعض الموارد التي يمتلكونها هم وغيرهم من المرتبطين بهم، مثل النفط والغاز، واستخدام أصول معينة في نطاقهم مثل الطرق البحرية الاستراتيجية، لإجبار النخب الإسرائيلية والغربية على العودة إلى سبيل الرشاد والقيام بما هو صحيح أخلاقياً.‏

*تشاندرا مظفر Chandra Muzaffar: عالم سياسي ماليزي، ومصلح إسلامي، وناشط. وهو رئيس "الحركة الدولية من أجل عالم عادل" (JUST)، وهي منظمة تركز على الدفاع عن حقوق الإنسان في ماليزيا. أسهم مظفر بشكل كبير في المناقشات حول حوار الحضارات وقضايا حقوق الإنسان.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Gaza Catastrophe - Checking Israeli and Western Elites

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