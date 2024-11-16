‏كارثة غزة، وضرورة كبح النخب الإسرائيلية والغربية‏

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
شاندرا مظفر* - (كاونتربنش) 29/10/2024
إذا كانت النخب الأميركية والبريطانية تتواطأ مع النخب الإسرائيلية في المذبحة المستمرة للفلسطينيين واللبنانيين، فإن ذلك يعود إلى حد كبير إلى أن إسرائيل الصهيونية، كما أشار الكثير منا في مناسبات عديدة، هي نتاج المصالح الاستعمارية البريطانية والأميركية في الجزء الأول من القرن العشرين. ولحرص النخبة الألمانية على تقديم الدعم الأعمى لإسرائيل علاقة كبيرة بالشعور بالذنب الجماعي للأمة بسبب المحرقة النازية في الثلاثينيات والأربعينيات.
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تبدو إسرائيل مصممة على الاستيلاء على شمال غزة. هذا ما يفسر عملها الدؤوب على تدمير المناطق السكنية في المنطقة. كما يقوم جيشها باستهداف المدارس والمستشفيات وإجبار الناس على الفرار من ديارهم، وقتل العديد ممن اختاروا البقاء.
وعلى الرغم من أن بعض المواد الغذائية وغيرها من الضروريات متوفرة الآن، إلا أنها بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية. وهو السبب في أن خطر المجاعة ما يزال حقيقياً.
وكما هو الحال مع بقية غزة وفلسطين، فقد العشرات من العاملين في المجال الطبي في شمال غزة حياتهم. كما أن العاملين في مجال الإعلام هم فئة أخرى من الأشخاص الذين سقطوا ضحايا للعدوان الإسرائيلي. وقد لوحظ أن الكثير من الأطفال فقدوا أرواحهم أيضاً بسبب القنابل والرصاص الإسرائيليين. وكان هذا هو النمط الذي عبّر عن نفسه في كل هجوم تقريباً تشنه إسرائيل على غزة في السنوات العديدة الماضية.
في حين أن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في شمال غزة تتناسب مع أجندتها الأكبر للتطهير العرقي لفلسطين، يبدو أن شدة عدوانها الحالي في شمال غزة تشير إلى أن لدى نظام تل أبيب أهدافاً محددة أخرى. ويقال إن إسرائيل في عجلة من أمرها لاحتلال الشمال لضمان قدرتها على السيطرة على احتياطيات النفط والغاز الموجودة قبالة ساحل غزة في أقرب وقت ممكن. وهناك محللون جادلوا أيضاً بأن تل أبيب تريد تحويل شمال غزة إلى منطقة عازلة من نوع ما لتعزيز أمن إسرائيل.
أياً كان الدافع الخفي، من غير المعقول أن يُسمح لبلد تعتبر "محكمة العدل الدولية" احتلاله لغزة "غير قانوني" بالإفلات بتطهيره العرقي الفاضح لشعب وسلب أرضه. صحيح أن الناس احتجوا. ثمة مجموعات المواطنين التي أدانت ما تفعله تل أبيب في غزة وفلسطين ككل. وانتقدت قطاعات من الإعلام البديل بشكل علني ما يحدث في غزة والضفة الغربية في العام الماضي منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. كما أن هذه القنوات الإعلامية وبعض مجموعات المواطنين انتقدت إسرائيل على عدوانها الحالي في لبنان الذي أسفر أيضاً عن مقتل مئات المدنيين. ومع ذلك، تواصل إسرائيل سلوكها الهمجي، واختارت بغطرسة أن تتجاهل أصوات بقية الأسرة البشرية. وهي تزدري تماماً حتى وجهات النظر المتوازنة للأفراد والجماعات الذين يشكلون جزءاً من قاعدة دعمها الخاصة.
يعود جزء من السبب في استمرار إسرائيل في ظلمها إلى بعض الدول القوية التي تقف وراءها. وبشكل خاص، تواصل النخبة الأميركية إغراق إسرائيل بالمال والسلاح. كما أنها مستعدة دائماً للتغطية على خطايا إسرائيل وحمايتها باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبالمثل، تشكل النخبة البريطانية مورداً مخلصاً للأسلحة لإسرائيل. كما تستفيد الدولة المارقة أيضاً من الأسلحة والدعم الألمانيين.
إذا كانت النخب الأميركية والبريطانية تتواطأ مع النخب الإسرائيلية في المذبحة المستمرة للفلسطينيين واللبنانيين، فإن ذلك يعود إلى حد كبير إلى أن إسرائيل الصهيونية، كما أشار الكثير منا في مناسبات عديدة، هي نتاج المصالح الاستعمارية البريطانية والأميركية في الجزء الأول من القرن العشرين. ولحرص النخبة الألمانية على تقديم الدعم الأعمى لإسرائيل علاقة كبيرة بالشعور بالذنب الجماعي للأمة بسبب المحرقة النازية في الثلاثينيات والأربعينيات. وهي نخبة لا ترى كيف أن تأييدها لإسرائيل شجع الأخيرة على إلحاق الموت والدمار بشعب بريء فقد حريته وموطنه أمام مغتصبين يعتنقون أيديولوجية عنصرية متعصبة.
هذا هو السبب في أن على مجموعات المواطنين ووسائل الإعلام البديلة في ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة مسؤولية خاصة بشأن نشر الوعي بمحنة الفلسطينيين، وشرح السبب في أنهم يعارضون هم وغيرهم من سكان غرب آسيا تماماً إسرائيل والسياسة الصهيونية. وإذا نما هذا الوعي وبلغ ذروة، فليس من المستبعد أن تغير الحكومات في هذه المجتمعات الغربية موقفها وتتبنى موقفاً أكثر انتقاداً تجاه إسرائيل بشأن مسألة الحقوق المشروعة للفلسطينيين وغيرهم من ضحايا السياسات الإسرائيلية والغربية المهيمنة في غرب آسيا.
سوف يبقى مثل هذا التغيير حلماً لفترة طويلة مقبلة لأن المصالح الخاصة التي تبقي النخب الإسرائيلية والغربية في السلطة هائلة. وربما يتعين على أولئك الذين عقدوا العزم على رؤية -ولو قدر ضئيل من العدالة في غزة وفلسطين وغرب آسيا- أن يتجاوزوا المناشدات الموجهة إلى النخب الغربية والمؤسسات الدولية التي تسيطر عليها مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ربما يجب على أولئك الذين يكافحون من أجل العدالة البدء في تسخير بعض الموارد التي يمتلكونها هم وغيرهم من المرتبطين بهم، مثل النفط والغاز، واستخدام أصول معينة في نطاقهم مثل الطرق البحرية الاستراتيجية، لإجبار النخب الإسرائيلية والغربية على العودة إلى سبيل الرشاد والقيام بما هو صحيح أخلاقياً.
*تشاندرا مظفر Chandra Muzaffar: عالم سياسي ماليزي، ومصلح إسلامي، وناشط. وهو رئيس "الحركة الدولية من أجل عالم عادل" (JUST)، وهي منظمة تركز على الدفاع عن حقوق الإنسان في ماليزيا. أسهم مظفر بشكل كبير في المناقشات حول حوار الحضارات وقضايا حقوق الإنسان.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Gaza Catastrophe - Checking Israeli and Western Elites
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