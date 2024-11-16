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اللائحة الجديدة تشعل أزمة بين الأطباء والجهات التأمينية.. والمواطن يدفع الثمن

11/16/2024 2:37:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان – بعد أن أقرت نقابة الأطباء تطبيق لائحة الأجور الطبية التي زادت الأجور زيادة كبيرة، وبدأت العمل بها أمس، رافق هذا القرار اعتراضات واسعة من المواطنين، إذ اعتبرها بعضهم عبئاً إضافياً يثقل كاهلهم، ينضاف للأعباء المعيشية الصعبة التي يعيشونها، وهو ما دفع إلى إثارة الجدول حول هذه اللائحة.
أمس، حولت النقابة في أول ردة فعل لها طبيبا إلى مجلس التأديب، لمخالفته لائحة الأجور، لاتخاذ إجراءات قانونية بحقه، وفق بيان صحفي قالت فيه "إن الطبيب يشغل منصب مدير لمستشفى خاص في العاصمة"، لافتة إلى أنه خالف القرار الصادر عن مجلس النقابة المتعلق باللائحة.
ويتوقع بأن تؤدي هذه الزيادة لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، ما قد يؤثر سلباً على قدرة المواطنين في الحصول على خدمات طبية، خصوصا وأن كثيرين منهم، أبدوا في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، امتعاضا من هذه اللائحة، التي سترتب عليهم تكاليف إضافية، وعبر بعضهم عن قلقه منها لأنها ستجعل الرعاية الصحية غير متاحة لفئات واسعة منهم، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشونها.
ومع هذه الزيادة، قد يضطر مواطنون لدفع مبالغ أكبر مقابل خدمات طبية، وهذا قد يؤدي لتفاقم أعبائهم، ويضاعف من زيادة الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، فالأسر ذات الدخل المحدود قد تجد صعوبة أكبر بتحمل تكاليف العلاج، وهو ما أنتج شعورا عاما بالاستياء بين المواطنين على الزيادة، إذ اعتبرها بعضهم غير مبرّرة في ظل الأوضاع المعيشية الحالية للمواطنين، كما أن هناك مخاوف من أن تؤدي للتراجع في جودة الخدمات الصحية، فقد يسعى أطباء لمضاعفة أعداد مراجعيهم لتغطية تكاليفهم الجديدة.
وقد جرى تحديد نسبة زيادة الأجور 20 % عن كل سنة لـ3 سنوات، تشمل: أجور الأطباء والمهن الطبية الأخرى، ما يعني أن تكاليف الخدمات الصحية ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً نتيجتها، ويتوقع لأن تؤدي هذه الزيادة لارتفاع كبير في التكاليف العلاجية على المواطنين، فعلى سبيل المثال، إذا كانت تكلفة استشارة طبيب قبل الزيادة 50 ديناراً، ستصبح بعد الزيادة 60 دينارا.
وقد أثارات هذه الزيادة جدلا واسعا بين النقابة والجهات التأمينية ودافعي الفاتورة العلاجية، ففي حين ترى النقابة أن من حقّها أن ترفع أجور منتسبيها في القطاع الخاص بعد أكثر من 15 عاما على آخر لائحة أجور، أكدت أنه على شركات التأمين تخفيض أرباحها إن كانت حريصة على القطاع الصحي وصحة المواطن.
وفي هذا السياق، قال نقيب الأطباء زياد الزعبي إن مجلس النقابة مستمر في موقفه بضرورة تطبيق لائحة الأجور الجديدة، المنشورة في الجريدة الرسمية، مؤكدا في تصريح لـ"الغد" أن النقابة لن تلتفت لأي تسعيرة وضعتها الجهات التأمينية بعيدة عن اللائحة الجديدة، موضحا أن النقابة عمّمت على الأطباء معالجة المرضى واستيفاء المبالغ نقديا، وإعطاء المريض فاتورة لمراجعة تلك الشركات.
وشدد على أن النقابة، ستطبق اللائحة التي أقرت، ولن تلتفت لتسعيرة الشركات المخالفة لها، موضحا أن المجلس أعد كتبا سيرسلها لرئيس الوزراء ووزير الصحة ومحافظ البنك المركزي، تدعو لإلزام الشركات والمعنيين بتطبيق القانون.
وفي بيان النقابة أمس، أوضحت أن جمعياتها العلمية أعلنت التزامها ودعمها لموقفها، مشددة على وجوب التزام الأطباء بقرارات المجلس، مؤكدة أن اللائحة دخلت حيّز التنفيذ ولن يجري التعامل والعلاج إلا بها، لافتة إلى أنه على الجميع الالتزام بالقانون، مشيرة إلى أن الأطباء بدأوا بتطبيق تعليمات النقابة المتعلقة بمعالجة المرضى المؤمنين لدى الجهات التأمينية، وهم ملتزمون بها.
وكانت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، في وقت سابق، أكدا أنه سيجري البدء بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية أول من أمس، وهذا يخالف لائحة الأجور المنشورة بالجريدة الرسمية.
كما أكد رئيس الصندوق التعاوني في النقابة حاتم الرواشدة، أن جهات تأمينية "اتصلت ببعض الأطباء في محاولة تشويه الحقيقة، وتدعي أنها وافقت على التسعيرة الجديدة وهذا غير صحيح"، مضيفا أن هذه الجهات تتواصل "مع أطباء ليوهموهم بأنهم موافقون على تسعيرة العام 2021، ليكسبوا أطباء لصفهم"، مشيرا إلى أن الجهات التأمينية ما تزال غير موافقة على تسعيرة النقابة الجديدة، ولا ترغب بتوقيع العقد الموحّد مع الصندوق التعاوني للأطباء.
وشدد على أن العقود مع الجهات التأمينية ملغاة حكماً بمقتضى المادة (21) من نظام الصندوق التعاوني للأطباء، والذي ينص على "أنه تعتبر العقود المبرمة بين الأطباء والمؤسسات جميعها قبل صدور هذا النظام ملغاة حكما بعد مرور شهرين من تاريخ نفاذ أحكامه على أن تنظم العقود وفق أحكام النظام".
ودعا الأطباء في القطاع الخاص، للاستمرار بالتوقف عن التعامل مع الجهات التأمينية بدون استثناء، لحين صدور قرار جديد من المجلس والصندوق، وحتى لا يتعرض الطبيب للمساءلة القانونية.
فيما، قال رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة حازم القرالة، إن شركات التأمين ترفض العمل باللائحة الجديدة، وتصر على العمل وفق مقترح تقدمت به، مختلف تماما عن اللائحة، ما يعد خروجا على القانون، مؤكدا أن اللائحة دخلت حيز التنفيذ، ولن يتم التعامل والعلاج إلا بها.
وفي تصريح لـ"الغد"، بين القرالة "أن ما يحدث من جدل حاليا، سببه الفراغ الناتج عن صمت الحكومة عما يحدث، فهي معنية بتطبيق القانون، وتحديدا المادة 47 من الدستور والمادة 3 من قانون الصحة العامة التي أناطت بوزير الصحة ووزارة الصحة مسؤولية تنظيم الأمور الصحية في القطاعين العام والخاص".
وأشار إلى أن وزير الصحة، سبق وأن استخدم هذه الصلاحية قبل أشهر عندما أوقف العمل باللائحة الجديدة لإعادة دراستها، مشددا على أن البنك المركزي معنى بالجدل الجاري، فالقانون منحه صلاحية الرقابة على شركات التأمين، موضحا أن قرار الشركات، مخالف للمادة 100 من قانون تنظيم التأمين.
وتنص المادة 100 على التزام "شركات التأمين بتبادل المعلومات الخاصة بعقود التأمين لديها، لغايات الحد من ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، بما في ذلك منع الحصول على منافع غير محقةـ وذلك بين شركات التأمين والبنك المركزي وأي جهات أخرى، وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية".
وتابع القرابة "نحن دولة قانون ومؤسسات، وإذا ارتأت الشركات عدم مشروعية اللائحة عليها التوجه للمحكمة المختصة وليس بإثارة الفوضى".
وكان أمين الصندوق في النقابة محمد حسن الطراونة، وجّه رسالة إلى وزير الصحة د. فراس الهواري، طالبه فيها بسحب التسعيرة حسب صلاحيته بموجب قانون الصحة العامة، مبينا أن الوزارة نشرت اللائحة بالجريدة الرسمية، وعليها تطبيقها أسوة بالقوانين والأنظمة المنشورة في الجريدة الرسمية حسب الدستور، لحماية الأمن الصحي الوطني وحلّ الأزمة المتفاقمة بين الجهات الدافعة للفاتورة التأمينية التي ترفض تطبيق اللائحة والأطباء الذين يطالبون بتطبيقها بعد مرور 15 عاما على آخر لائحة أجور مطبقة منذ عام 2008.
ومن هنا، قال الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات التأمين د. مؤيد الكلوب، إن النقابة تنفرد بوضع اللائحة، وهي ليست طرفا في العقد بين الشركات وأطباء القطاع الخاص، مؤكدا لـ"الغد" أن الاتحاد يتعاقد بالأصل مع الطبيب على أجر معين، لكن النقابة وضعت لائحة وبشكل منفرد دون إقرارها من بقية الأطراف ذات العلاقة "وهذه تحدث لأول مرة".
وأوضح أن النقابة وضعت لائحة أجور بشكل منفرد وتفرضها حتى على الأطباء جميعا بالتسعيرة نفسها، معتبرا بأن ذلك لا يجوز، خصوصا وأن هنالك أطباء يملكون من الخبرة أكثر من 20 عاما وهناك أطباء جدد.
وتساءل الكلوب "لماذا توضع لائحة أجور، توحّدها على الأطباء جميعا دون تمييز لخبراتهم وكفاءتهم؟"، مضيفا أنه برغم أنه كان هناك اتفاق على زيادة الأطباء العامين 100 %، وأطباء الاختصاص 50 %، وزيادة الأجور عن لائحة 2008 بنسبة 20 %، لكن النقابة لم تلتزم بما نشره وزير الصحة في الجريدة الرسمية.
وأشار الكلوب، إلى أن هناك إجراءات طبية زادت لتصل 200 و250 %، مؤكدا "أن هذا الأمر غير مقبول"، مبينا أن هناك نسبا أقرت في الجريدة الرسمية "قد لا يتحملها المواطن ولا أي جهة أخرى"، مؤكدا أنه بعد موافقة شركات التأمين على رفع نسبة أجور الأطباء، صُدموا بالحديث عن إلزام الاتحاد بتوقيع عقد موحّد وضعته النقابة.
وقال "إن النقابة وجدت الصندوق التعاوني مفلسا، وبالتالي كان هناك ضرورة لرفده بالأموال اللازمة، فارتأت النقابة وضع نظام وهو أن جميع أجور الأطباء يجب تحويلها إلى النقابة بحيث تحصل النقابة على 10 % للصندوق التقاعدي ومن ثم تدفع الأجور للأطباء بواسطتها".
وتساءل الكلوب "من هو الطبيب الذي سيفوّض النقابة بالحصول على أجره؟"، لافتا إلى أن هناك أطباء رفضوا ذلك، ولن يفوّضوا النقابة بالحصول على أجورهم، لافتا إلى انه حتى لو وافقت الأطراف على اللائحة، "لكن النقابة لن ترضى إلا بتوقيع العقد الموحّد".
وشدد على رفض ما يشير إلى أن النقابة تريد مراجعة اللائحة سنويا، ورفع النسبة على شركات التأمين وفق معدل التضخّم، مع إلزام الشركات بالتعاقد مع جميع الأطباء في المملكة، لافتا إلى أنه لا يمكن لأي شركة تأمين اعتماد 6 آلاف طبيب على شبكتها، وأن النقابة تعمل على انهيار المنظومة الصحية للقطاع الخاص في الأردن، متسائلا "أين الحكومة مما يجري؟".
وبين أن المواطن حائر إلى أين ستؤول الأمور، خصوصا وأنه هو الدافع الأول والأخير للفاتورة العلاجية. ومن هنا، وفقه فإن من وضع اللائحة وألزم شركات التأمين بالعقد الموحّد، ومن اختار نسب الزيادات هي النقابة فقط، مشددا على أن تطبيقها بهذه النسبة والطريقة "أمر غير ممكن"، معتبرا بأن الحديث عن تحويل أطباء لمجالس تأديبية يبقى تحت "الشو الإعلامي" فقط، فشركات التأمين، الجهة التي تدفع في النهاية نحو 200 مليون دينار سنويا.
بدوره، قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك د. عبدالفتاح الكيلاني، إن هناك خللا أساسيا بأن القانون أعطى صلاحية لطرف من أطراف العملية التبادلية، بأن يقرّر ما يجري، معتبرا وهذه عبارة عن "قرار إذعان"، مشيرا إلى أن العملية العلاجية خدمة أساسية، لا يستطيع الإنسان التخلي عنها أو منعها، وبقاء الصلاحية بيد النقابة وحدها "خلل أصله تشريعي".
وأضاف، "أن أي إنسان يشعر بأن بيده السلطة والقوة، ينحاز دائما لنفسه ولا ينحاز للآخرين"، لافتا إلى أن اللائحة تمسّ أولا المواطن الذي سيدفع الكلفة العلاجية، مضيفا "أن تعليق الشماعة على أن أرباح شركات التأمين كبيرة غير منطقي".
وقال إنه يمثّل جهة تدافع عن المواطن، وبالتالي فإن شركات التأمين مهمتها وضع كلفة الخدمة والربح وتقديم البوليصة للمواطن الذي بدوره يشتريها، مشيرا إلى أن مئات آلاف المواطنين تراجعت دخولهم، خصوصا خلال جائحة كورونا، ومنهم من فقدوا وظائفهم، والكثير منهم عندما أعيد تعيينهم عملوا برواتب قليلة، ما أدى لتراجع قدراتهم الشرائية.
وأمس، أبلغ الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، إدارة الصندوق التعاوني في النقابة، وقف اعتماده في الشبكة الطبية لدى شركات التامين وشركات إدارة أعمال التأمين في المملكة وصناديق التأمين الصحي أعضاء الجمعية.
وقال الطرفان، إن ذلك يأتي "نظرا لامتناعكم عن تقديم الخدمة العلاجية للمرضى المؤمن لهم المستفيدين من التأمين مخالفين بذلك العقود المبرمة معكم سارية المفعول"، بينما أكد الاتحاد والجمعية في الكتاب الموجّه لإدارة الصندوق أنه "تقرر اعتباراً من تاريخ السبت الموافق 2024/11/16 إلغاء اعتمادكم من جيل جميع الشركات الأعضاء المفوضين وشركات إدارة أعمال التأمين الممثلة لها، وذلك نتيجة إخلالكم بالاتفاقيات الموقعة مع شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين الممثلة لها وصناديق التأمين الصحي، حيث سيتم وقف صرف جميع الفواتير والمطالبات الواردة من قبلكم وإلغاء اعتمادكم بشكل دائم من جميع الشبكات الطبية المعتمدة لدى الجهات أعلاه".

MENAFN16112024000072011014ID1108893140

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