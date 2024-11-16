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الملك يفتتح الاثنين أعمال الدورة الأولى لمجلس الأمة العشرين

11/16/2024 2:37:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






عمان- يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يوم الاثنين أعمال الدورة الأولى لمجلس الأمة العشرين بخطبة العرش، والتي يتوقع أن يتم التركيز فيها على أبرز التحديات الداخلية والخارجية والإقليمية.
ويتحدث جلالة الملك في خطبة العرش أيضا عن توجيهات للحكومة، والأزمات التي ألقت بظلالها على الأردن في مختلف مناحي الحياة، وخاصة الاقتصادية منها، والقضية الفلسطينية، وقضايا إقليمية ملتهبة.
وتنص المادة 79 من الدستور على: "يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش فـي المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها"، ويرفع مجلسا الأعيان والنواب، كل على حدة، رديهما على خطاب العرش خلال أسبوعين من تاريخ بدء الدورة العادية.
ويتعامل مجلس النواب في دورته العادية الأولى التي تستمر ستة أشهر مع ملفات مهمة، أبرزها مناقشة الثقة بالحكومة الجديدة التي شكلها الدكتور جعفر حسان، حيث يفترض أن تقدم الحكومة بيانها الوزاري الذي ستطلب الثقة على أساسه خلال شهر من انعقاد المجلس، وكذلك مع مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025، ومشروع قانون الإدارة المحلية.
ويتشكل مجلس النواب الذي جرى انتخابه في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي وفق قانون انتخاب أقره المجلس السابق من 138 نائبا.
وبعد الاستماع لخطبة العرش السامي، يعقد مجلس الأعيان الجديد جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، والتي يتضمن جدول أعمالها "تلاوة الإرادات الملكية السامية المتضمنة"، واختيار النائب الأول والثاني لرئيس المجلس وكذلك المساعدين الاثنين، ومن ثم يختار الأعيان لجنة لوضع صيغة الرد على خطبة العرش.
ومن ثم يعقد مجلس النواب الجديد أولى جلساته التي يتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة، وهو النائب مجحم الصقور يساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، بحسب المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس.
ويستهل النواب أعمالهم بأداء القسم الدستوري وفق نص المادة 80 من الدستور التي تقول: "على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع فـي عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناً هذا نصها: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام"".
وبعد ذلك يقوم النواب بانتخاب رئيس مجلسهم، إذ لا يجوز للمجلس إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار قبل انتخاب رئيسه، بحسب المادة 5 من نظامه الداخلي، ويفوز بمنصب رئيس المجلس من يحصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين (نصف عدد الحضور + واحد)، إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المرشحان اثنين فقط، فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما، أما إذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأكثرية، يُعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما.
وفور إعلان نتيجة الانتخاب، يُدعى الرئيس المنتخب إلى تولي كرسي الرئاسة، ثم تجرى عملية انتخاب النائبين الأول والثاني واحداً فواحداً، وبالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس، أما انتخاب مساعدي رئيس المجلس فيتم بقائمة واحدة، ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم، وإذا تساوت الأصوات بين مرشحين أو أكثر لنفس المنصب تجري القرعة بينهم.
وبعد انتخاب أعضاء المكتب الدائم (الرئيس ونائبيه والمساعدين)، ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي، تمهيداً لإقرارها من المجلس، ورفعها إلى جلالة الملك خلال 14 يوماً من إلقاء الخطاب، كما يشرع النواب بانتخاب لجان مجلسهم الدائمة وعددها 20 لجنة.
ويتنافس على رئاسة مجلس النواب النائبان أحمد الصفدي الذي يحظى بتوافق 5 كتل نيابية بمجموع 105 نواب، والنائب صالح العرموطي مرشح كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي التي تتشكل من 31 نائبا.
وقبل أيام أعلنت خمس كتل نيابية دعم مرشح حزب الميثاق النائب أحمد الصفدي لموقع رئيس مجلس النواب، في مواجهة مرشح كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النائب صالح العرموطي.
وقال النائب هيثم زيادين، إن كتل (الميثاق وتقدم وإرادة والوطن الإسلامي واتحاد الأحزاب الوسطية وعزم)، توافقت على دعم النائب أحمد الصفدي لرئاسة مجلس النواب، كما توافقت على تشكيلة المكتب الدائم.
وأضاف زيادين إن الكتل الخمس التي عقدت اجتماعا اتفقت أيضا على دعم مرشح حزب تقدم النائب الدكتور مصطفى الخصاونة لموقع النائب الأول، والنائب أحمد هميسات مرشح كتلة إرادة، والوطن الإسلامي لموقع النائب الثاني، وتوافقت على دعم ترشيح النائب هدى نفاع من حزب عزم، والنائب محمد المراعية من ائتلاف الأحزاب الوسطية لموقع المساعدين للرئيس.
وبين أن الكتل الخمس ستشكل ائتلافا يستمر في العمل بشكل موحد لما بعد انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، بهدف العمل بشكل برامجي كائتلاف للأغلبية البرلمانية.

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