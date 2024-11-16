هل تنجح أميركا بعقد هدنة لوقف الحرب على لبنان؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان- رغم تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي ميدانيا، ما تزال الاتصالات مستمرة بشأن مساعي التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لكنها لم تحرز حتى الساعة نتيجة ملموسة، في ظل إصرار الحكومة اللبنانية على وقف لإطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، من دون أي تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمون القرار ومندرجاته.
ويرى مراقبون أن هنالك أيضا تعنتا إسرائيليا ومحاولة فرض شروط تشكل انقلابا على القرار الدولي 1701 وإدراجا لبنود تنفيذية، بالتزامن مع حالة التشاور وتبادل أفكار مستمرة بين بيروت وواشنطن، ولكن لم يتم التوصل لنتائج نهائية بعد، وفق القرار1701 من دون أي مسّ بالسيادة اللبنانية.
الخميس الماضي، قدمت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، مسودة اقتراح هدنة لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، دون الخوض بتفاصيل، في وقت وافق حزب الله على اضطلاع بري بالتفاوض.
ومن النقاط الشائكة الرئيسة في محادثات وقف إطلاق النار، مطلب إسرائيل بالاحتفاظ بحرية التصرف إذا خرق حزب الله أي اتفاق، وهو المطلب الذي يرفضه لبنان.
وتنص مسودة المقترح، على خروج حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، الذي يبعد نحو 18 ميلاً شمالا عن الحدود الإسرائيلية، إلى جانب قيام الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" بمنع الجماعة من العودة جنوباً.
ويقول المحلل السياسي د.صدام الحجاحجة، إن لبنان يواصل دراسة مسودة مقترح لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وسط مخاوف بشأن احتمال وجود بنود قد لا تقبل بها بيروت، أبرزها إمكانية منح جيش الاحتلال الإسرائيلي حرية الحركة في الأراضي اللبنانية تحت ظروف معينة.
وتابع، المباحثات حاليا تدور حول الضمانات لتطبيق القرار رقم 1701، ومن الجهة التي ستضمن تطبيق القرار من كلا الطرفين، سواء لبنان أو إسرائيل، إذ يدور النقاش حول الآليات التي ستستخدم لتنفيذ القرار من دون إصدار قرار دولي جديد، أو إدخال تعديلات على القرار الدولي الذي أنهى حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
وأتم: المقترح الجديد سبقه لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب، وبالتالي فإن هذه الورقة حصلت على توافق أميركي-أميركي، وأيضا على توافق أميركي-إسرائيلي.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري نفى في تصريحات صحفية، أن تتضمن المسودة أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، مشيرا إلى أن جميع الأطراف تدرك أنه أمر غير مقبول، ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مس بسيادة لبنان.
من جهته، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة د.محمد فهمي الغزو، إن الجهد الدبلوماسي الأميركي يعد المحاولة الأخيرة من جانب الإدارة الأميركية الحالية قبل انتهاء ولايتها للتوصل لوقف إطلاق النار في لبنان، في ظل تقارير تحدثت عن أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أكد عدم معارضته وثيقة التسوية مع لبنان.
وأضاف، "من النقاط الشائكة الرئيسة في محادثات وقف إطلاق النار مطلب إسرائيل بالاحتفاظ بحرية التصرف إذا خرق حزب الله أي اتفاق، وهو المطلب الذي يرفضه لبنان، إذ تسعى إسرائيل إلى منع الحزب من إعادة بناء ترسانته العسكرية، بما في ذلك عبر مساعدة القوات الروسية الموجودة في سورية لمنع تهريب الأسلحة".
وتابع: في المقابل يسارع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفع جهود وقف إطلاق النار في لبنان لمنح إنجاز مبكر في السياسة الخارجية لحليفه الرئيس المتخب دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يكون مؤيداً بشدة لسياسات إسرائيل.
وكثفت إسرائيل الأسبوع الماضي، غاراتها الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو تصعيد تزامن مع مؤشرات على تحرك في الاتصالات الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع، وفي المقابل، أعلن حزب الله استهدافه قاعدة شراغا العسكرية شمال عكا برشقة صاروخية، قائلاً إنها المقر الإداري لقيادة لواء غولاني، كما استهدف برشقات صاروخية قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، ومستوطنة ديشون، وتجمعات لقوات إسرائيلية في مستوطنة مسكاف عام وثكنة يفتاح وعند الأطراف الشرقية لبلدة مركب، وعند الأطراف الشرقية (مرتفع كحيل) لبلدة مارون الراس، وفي مستوطنة سعسع وفي بلدة مارون الراس.
بدوره، يقول د.علاء حمدان الخوالدة، إن الجهود الدبلوماسية المتعثرة تركزت للتوصل لوقف لإطلاق النار على قرار الأمم المتحدة 1701 الذي أنهى آخر صراع بين حزب الله وإسرائيل عام 2006، في وقت تؤكد تل أبيب أنها هذه المرة تريد مواصلة تنفيذ الضربات ضد تهديدات الحزب حتى لو تم الاتفاق على هدنة.
وأضاف، " لبنان يعارض منح إسرائيل هذا الخيار، لكنه لا يملك سوى القليل من القوة لمنعها، خاصة إذا بقيت الذريعة في صورة الوجود المسلح لحزب الله".
وقال الخوالدة، إن مسودة اتفاق وقف النار في لبنان ليست جديدة والمبعوث الأميركي للبنان آموس هوكشتاين طرحها سابقا، إذ متوقع أن تدخل مسودة الهدنة حيز التنفيذ في الـ20 من الشهر الحالي، وتستمر لـ5 أسابيع، موضحا ان المسودة تنص على أن تتوقف إسرائيل عن استهداف لبنان مقابل وقف صواريخ حزب الله ومنع إعادة تسليحه.
وزاد، تغيير ظروف مبادرة هوكشتاين حول لبنان نابع من انتخاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مبينا أنه خلال مدة الهدنة سيتم العمل على البنود الخلافية بين لبنان وإسرائيل.
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