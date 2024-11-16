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مفهوم البيع في الفلسفة المالية الإسلامية

11/16/2024 2:37:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






غسان الطالب*

مفهوم البيع في المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية يخضع لشروط وضوابط من أهمها وجود اقتصاد حقيقي، تترجمه أدوات التمويل الإسلامية كافة، المضاربة، المشاركة، المرابحة، وعقود مختلفة قوامها الاقتصاد الحقيقي والذي يرتبط بالنمط والسلوك الاقتصاديين البعيدين كلياً عن الإقتصاد الافتراضي وما عانى منه الاقتصاد العالمي من الويلات والأزمات المتتالية، التي كانت آخرها الأزمة الاقتصادية والمالية منذ العام 2008، وما زال العالم يرزح تحت وطأتها لليوم، فالفلسفة المالية الإسلامية ترتكز على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، بمعنى جميع الأطراف المساهمة في العملية الاستثمارية سواء صاحب رأس المال أو المشارك بعنصر العمل، هما شريكان في نتيجة العملية الاستثمارية في نهاية المطاف سواء أكانت النتيجة ربحا أو خسارة، وهنا يقدم لنا الإسلام نموذجاً أخلاقياً في توظيف إمكانات المجتمع وطاقاته لتحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية.
ضوابط هذه العمليات المالية تقودنا كذلك إلى مفهوم آخر في السلوك المالي المصرفي خاصة ضوابط البيع وما يعرف بـ "التوًرق"، الذي كثر فيه الجدل الفقهي حول مشروعيته أو الضرورة للجوء إليه في المصارف الإسلامية، وعلى العموم هو نوع من أنواع التمويل الغرض منه إما سداد دين يرغب العميل في الحصول على التمويل من أجل سداده أو لغرض تمويل حاجات استهلاكية أو استثمارية، فالتورق المقصود نوعان: النوع الأول الذي ينسجم مع العبارة السابقة، "لا تبع ما ليس عندك"، ويعرف بالتورق الحقيقي الذي أجازه فريق من الفقهاء ويتمثل في شراء شخص لسلعة من البائع شرط أن تكون ملكه وفي حوزته بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري لشخص آخر نقداً لغرض الحصول على المال وهنا العملية مشروطة بعدم بيعها إلى البائع الأول، أما النوع الثاني الذي ينسجم مع معنى النهي الذي يفهم من سياق الجملة السابقة موضوع حديثنا فهو التورق المنظم، ويتم بأشكال عدة، لا تختلف في جوهرها في نهاية المطاف وهي على النحو الآتي:
- المرابحة بصيغة الأمر بالشراء: حسب هذا الشكل من التورق يطلب العميل من المصرف شراء سلعة معينة مع الوعد بشرائها منه على أساس المرابحة، وبعد تحصل المصرف على السلعة المتفق عليها مع العميل وتملكه لها بالكامل، تتم عملية البيع إلى العميل بالأجل معلنا له السعر الحقيقي للسلعة مضافا إليه الربح، وبعد ذلك يقوم العميل بتوكيل المصرف ببيعها إلى طرف ثالث ويرصد الثمن المحصل في حساب العميل.
- الشراء المسبق للسلعة والبيع بالمرابحة: المصرف هنا يقوم بشراء عدد من وحدات سلعة معينة مسبقاً ويتملكها في مخزونه بشكل مؤكد، ثم يقوم ببيع وحدات أو أجزاء صغيرة من هذه السلع إلى عملائه على أساس المرابحة بثمن مؤجل متمثلا بالسعر الحقيقي المعلن من المصرف مضافاً إليه الربح، بعد ذلك يقوم العميل بالطلب من المصرف ببيع السلعة ويوكله بذلك، ويرصد الثمن المتحصل عليه في حساب العميل.
- بيع المساومة: وفي هذا النوع من البيوع لا يعلن المصرف السعر الحقيقي للسلعة، إنما يعلن سعرا يحدده هو يتضمن الربح الذي يرغب المصرف في الحصول عليه ويخضع للمساومة من قبل العميل، وبعد إتمام عملية الشراء، يقوم العميل بتوكيل المصرف ببيع السلعة ورصد الثمن المتحقق في حسابه.
ففي جميع الحالات السابقة، بقيت العلاقة محصورة بين العميل والمصرف وهذا ما يسمى بالتورق المنظم وهو غير جائز حسب الشريعة الاسلامية، إذ إننا بحاجة إلى معالجة حقيقية لكل أشكال التمويل القائم على"البيع بما لانملك"، والالتزام بالمقولة "لا تبع ما ليس عندك"، حتى لا نسمح للمتطفلين على الصناعة المصرفية الإسلامية بتشويه صورتها الحقيقية وكي تخطو مصارفنا بثقة أقوى إلى الأمام.

*باحث ومتخصص في التمويل الاسلامي


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