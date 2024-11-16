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قميص المنتخب الوطني لكرة القدم مدماك في البناء

11/16/2024 2:37:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لستُ لاعبًا ولستُ ممّن تأسرهُمُ الكرةُ المستديرةُ، ولا أعلمُ أسماءَ أهمِّ لاعبي كرة القدم في العالم ومع أيّ فرق يلعبون، ولكن يعجبني وأهتم بمتابعة أجزاء من مباراة فيها من الفن والتنسيق وجمال الحركة بغض النظر عن اسم الفريق واللاعبين وأي بلد يمثله، وحتى انني عند مشاهدة مباراة يتغير اهتمامي بالتشجيع بين الفريقين لذات المباراة حسب أداء كل فريق، كوني لم أكن يوما ما مشجعا لمنتخب أو فريق محدد في أي بلد كان، ولكن عند متابعة مباراة للمنتخب الأردني لكرة القدم مع فريق من دولة أخرى أجد نفسي أمام نوع مختلف من الاهتمام والتفكير، لينتقل من مستوى التفكير بجمالية المشهد واللعب إلى أهمية وجود أشخاص سجلوا أنفسهم إلى جانب أقرانهم من أعضاء المنتخب ركيزة أساس في استقطاب القلوب وجمع الأفراد وتآلف الأضداد بمختلف أهوائهم، ليهتفوا باسم الأردن بقلب رجل واحد.
بناء وحدة الصف وبناء لبنة في حصن أسوار الوطن أول ما أجدها في العامة من غير أصحاب الاختصاص والمسؤولية والمساءلة في لاعبي المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم وليس غيرهم، أجد في سلوكهم وعملهم الحرص لإنجاز فرحة وتوحيد العامة من أغلب الشعب إن لم يكن كله في دور هو بعيد كل البعد عن التنظير أو المنافسة لمنصب أو البناء لمصالح على حساب الوطن، يدخلون الملعب وهم يحملون ثقل إرضاء اسم وطن ومشجعين من أطياف مختلفة ممن علّقوا فرحهم وحماسهم ووجهوا أعينهم وأفئدتهم لمشاهدة هدف فوز في مرمى الخصم لا أكثر، لاعبون محترفون في ملعبهم، يلعبون بصدق وعزيمة وطاقة هي الأقصى، يلعبون بشرف ومهنية وتنسيق فريق مشترك، يلعبون كتلة واحدة يُسجّل النصر في أدائهم باسم الوطن وليس بأسمائهم منفردين، ونتحدث في فوزهم أياما من الفرح أطول من أيام العيد، وتهزنا أيام الهزيمة لكن هم أسرع من يعيدون الفرح فينا، يترقب الجميع موعد لعبهم، ويتابع الجميع تحركاتهم، ويهتف الكل بأسمائهم حبا وعشقا وتقديرا لا تملقا وتقربا وتطبيلا.
الدعم والمكانة والاهتمام هو ما يستحقه المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، فهم نخبة ممن يجمعون الصف ويبنون البنيان والثقة ويعززون هتافات وحب أهل الوطن للوطن، لا من يجمعون الأقران من أهل الخراب والفتنة في الهتاف عليه في الساحات والميادين والغرف المغلقة، نعم؛ فلاعبونا هم أجمل صناع الأمل، وأسرع مفاتيح الفرح، وأبرز الأصدق في بناء الألفة لأجل الوطن، وأكرر أنني أتحدث عن أشخاص من العامة لا المسؤولين، فلكل دور ومكانة، ولكل محبون وأتباع، ولكل مهام ووظيفة، ولكن في الرياضة المحبة للوطن الفائز بمباراة، نعم؛ ما يستحقونه هو أن نثني كل يوم على أدائهم، ونعلو شأناً بدورهم، ونؤكد استمرار دعمهم ربحا وخسارة، فربحهم وقوفنا خلفهم، وخسارة مباراة لا يعني نكرانهم فهم جنود من العامة بأمل كبير، وهم الأولى أن تطبع قمصان بأسمائهم وأرقامها، وهم الأولى في أن يعلم أبناؤنا أن قمصانهم ولبسها أجل من قمصان وأسماء لاعبين أجانب لم يقدموا لنا شيئا، سواء في المعلب المستطيل أو الأكبر منه في الحياة، وسبقت الابنة البكر لولي العهد ابنة الثلاثة أشهر الأميرة إيمان بنت الحسين الجميع بذلك فلبست قميص المنتخب قبل أيام، نعم لاعبونا هم أنقى في الغاية والهدف، فهم من نتابع نتائجهم أكثر من متابعتنا لتسعيرة المشتقات النفطية الشهرية، أو قائمة المواد الخاضعة للضريبة أو المعفية، أو حتى نتائج سير العمل في رؤى التحديث الثلاث السياسي والاقتصادي والإداري، فنتائج لاعبي منتخبنا نتابعها مباشرة ونعيد اللقطات مرارا وتكرارا بشفافية ووضوح، ونتائج غيرها نسمعها بيانات لم تكن ولو لمرة واحدة سببا للهتاف لها والتغني بها، بل نعجل في نسيانها ومحاولة تجاوز آثارها.- شكلي غيّرت المحطة-. المهم لنجعل للجميع من العامة دورا ليكون لبنة أساس في حماية وبناء الوطن، ولنكن جميعا كما هم لاعبو المنتخب الوطني نقضي الوقت كله فريقا واحدا في ملعب الحياة سعيا للفوز باسم الوطن أو تحقيق الرضا في الأداء حتى لو كان في وقت مستقطع أو أشواط إضافية.

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