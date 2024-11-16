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المقاربة المعرفية والحقوقية للغة

11/16/2024 2:37:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








في كتابه "تجديد الفكر العربي" يطرح زكي نجيب محمود إشكالية اللغة ودورها في إحداث ثورة لدى الأمم، وفي هذا يشير إلى أنّه ليس من المتصور لأمة من الأمم أن تنهض في إطار ثورة فكرية كاسحة للرواسب، إلا أن تكون بدايتها نظرة عميقة تراجع بها اللغة وطرائق استخدامها؛ لأن اللغة هي الفكر، ومحال أن يتغير هذا بغير تلك.
وأداة الانتقال من مرحلة إلى أخرى تكون بتغيير الأداة وهي هنا اللغة ويسوق نجيب في هذا الصدد التجربة الفرنسية التي تلت الثورة الفرنسية فيقول" ما كاد الفرنسيون أن يعلنوا الثورة السياسية والاجتماعية، حتى اجتمع رجال الفكر منهم ليبحثوا في اللغة الفرنسية على أي نحو يتصورونها، وفي أي اتجاه يوجهونها.. ولم يكن قد مضى على الثورة عام 1789 سوى أربعة أعوام حتى حلت السلطة القائمة ما كان من مجامع علمية، رغبة منها في أن تعيد بناءها على خطة جديدة تتفق وروح الثورة التي أرادت أن يستدبر الفرنسيون من تاريخهم مرحلة ليستقبلوا مرحلة جديدة كاملة شاملة، ليتم انشاء المعهد القومي للعلوم الذي كان أحد فروعه الأساسية قسم الآداب، وهو القسم ذاته الذي ضم فرعا لتحليل الأفكار وفرعا للأخلاق وثالثا لعلم الاجتماع وآخر للتاريخ، وهي الفروع التي عنيت بتحليل المعرفة الإنسانية تحليلا يبين وسائلها ومداها وحدودها، فكانت اللغة هي الوسيلة التي لا وسيلة سواها لنشأة المعرفة الإنسانية وتكوينها وتطويرها.. فالتقى أصحاب هذا الفرع على اختلاف توجهاتهم الفكرية على فكرة واحدة وهي ضرورة البحث في فلسفة اللغة.. ليكون هذا البحث ركينا لأي تفكير يجيء بعد ذلك".
مسألة مهمة باعتقادي تطرق لها زكي نجيب محمود في رؤيته لمكونات وآليات تجديد الفكر العربي ففي الإطار النظري المعرفي، اللغة أداة التفكير الأولى والذكاء اللغوي عامل حاسم في تقدم الشعوب ونهضة الأمم لا جدال في ذلك، فالنمو اللغوي والحصيلة اللغوية عند الأطفال تشكل عاملا حاسما في تكوين الشخصية الإنسانية لاحقا، وهناك مقارنة قائمة دوما بين الحصيلة اللغوية للطفل العربي وغيره من أطفال في مناطق أخرى بالعالم بأنها حصيلة محدودة وضيقة وهو ما يؤثر لاحقا على طريقة التفكير واتساع الأفق.
في سياق متصل المقاربة الحقوقية في هذا الإطار تبدو قائمة أيضا؛ فالحق في اللغة يعد جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان المكفولة في المواثيق والصكوك الدولية وكذلك في دساتير الدول على اختلافها، وهو حق أبعد بكثير من أن ينظر إليه على أنه يختزل في ممارسة لغة ما وإنما ينطوي على أبعاد كثيرة منها قدرة السياسات التعليمية القائمة على أن تشكل اللغة بحد ذاتها أداة في بناء الشخصية الإنسانية وتمكين الأفراد من أدواتها وتوظيفها في خدمة العلوم المختلفة.
على أرض الواقع وفي الإطار الإقليمي يبدو وكما يذهب محمد عابد الجابري إلى أن الإنسان العربي يعاني أزمة لغوية، أدت بالنتيجة إلى أزمات فكرية في الكثير من الأحيان، وإلى تراجع في مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل، وهو ما يقتضي أن تبدأ السياسات التعليمية وواضعوها بالتفكير ضمن أطر مستجدة قادرة على فهم جذور المشكلة وصولا لعلاج ظواهرها.

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